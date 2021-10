Vybrali jsme zajímavé a kvalitní filmy, které si můžete pustit na Netflixu. Všechny mají českou podporu, takže buď české titulky, nebo často i český dabing.

Rodina na baterky Talentovaná Katie je přijata na vysokou školu svých snů. Plány na odlet jí však překazí její táta Rick, který rozhodne, že spolu se zbytkem rodiny Katie na vysokou školu odvezou autem, aby se ještě vzájemně naposledy užili. Plány Mitchellových však překazí nenadálá vzpoura spotřebičů. Jeden z nejlepších animovaných filmů letošního roku je navíc velmi originální. Je v něm množství hravých vizuálních nápadů, humoru a nechybí mu přesah v podobě tematizace propojení člověka s moderními technologiemi. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Mitchells vs. The Machines

Režie: Michael Rianda

Hrají: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Michael Rianda, Eric André, Olivia Colman, Blake Griffin

Původ a premiéra: USA, 2021 Rodina na baterky: vzpoura umělé inteligence jako cesta k překonání neporozumění v rodině [recenze filmu] Animovaný film, tematizující rodinné vztahy i propojení člověka s moderními technologiemi. Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Big Lebowski Jeffrey The Dude Lebowski, losangeleský povaleč, který chce jen hrát bowling a pít bílého medvěda, je omylem považován za jiného Jeffreyho Lebowského, milionáře na vozíčku. Je vtažen do podivné série událostí, v níž figurují nihilisté, producenti filmů pro dospělé, fretky, bludné prsty a velké sumy peněz. Dnes už kultovní komedie bratří Coenů s výborným hereckým obsazením patří mezi filmy, které musíte vidět. Už třeba kvůli tomu, že se z ní v jiných filmech cituje. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Komedie

Původní název: The Big Lebowski

Režie: Joel Coen

Hrají: Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore, David Huddleston, Philip Seymour Hoffman, Tara Reid

Původ a premiéra: USA, 1998

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Amazon Prime (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Čelisti U amerického pobřeží dojde k podivnému úmrtí několika lidí. Místní šerif, snaživý oceánograf a drsný lovec se spojí, aby chytili a zabili velkého bílého žraloka. Ač se občas traduje, že jde o první film slavného režiséra Stevena Spielberga, není to pravda. Je to „pouze“ film, kterým se proslavil.Tento film se skvělou atmosférou do dnešních dnů dokáže diváka vyděsit. Ale bohužel je to také film, kvůli kterému si lidé mylně domnívají, že žraloci jsou krvelačné bestie. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Horory

Původní název: Jaws

Režie: Steven Spielberg

Hrají: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Carl Gottlieb, Jeffrey Kramer

Původ a premiéra: USA, 1975

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Amazon Prime (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Jak vycvičit draka Dobrodružství se odehrává na drsném severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější. Jediný, kdo není ani trochu drsný, je hlavní hrdina Škyťák. Jako syn vikinského vůdce Kliďase Velikána čeká nesmělého Škyťáka na prahu dospělosti rituál: musí zabít draka, aby prokázal svou válečnickou zdatnost. Poté, co obávaného draka skolí, si však uvědomí, že už ho nechce zničit, a místo toho se se zvířetem – které pojmenuje Bezzubka – k velké nelibosti svého otce válečníka spřátelí. Kouzelný film pro malé i velké se dočkal několika kvalitních pokračování a také seriálu. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Animované filmy

Původní název: How to Train Your Dragon

Režie: Dean DeBlois

Hrají: Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson, America Ferrera, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse, T.J. Miller

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Hanebný pancharti V nacisty okupované Francii za druhé světové války je skupina židovsko-amerických vojáků vybrána speciálně k tomu, aby skalpováním a brutálním zabíjením nacistů šířila strach po celé Třetí říši. Parchanti pod vedením poručíka Alda Raina se setkají s francouzsko-židovskou dospívající dívkou, která chce pomstu za své rodiče. Film napsal a natočil Quentin Tarantino. Nečekejte věrohodný historický film, ale alternativní historii, jak mohla druhá světová válka probíhat. Jde o výborně obsazenou veselou válečnou řež, v níž skupina drsných chlápků přepíše druhou světovou. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Inglourious Basterds

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Brad Pitt, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Daniel Brühl, Til Schweiger, Gedeon Burkhard

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 153 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), HBO (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Amazon Prime (titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Zjizvená tvář Kubánský emigrant Tony Montana se po příchodu do USA dokáže velice rychle adaptovat a za ukradené peníze vybuduje vlastní kriminální impérium. Vsadí na obchod s drogami v Miami a krutě vraždí každého, kdo se mu postaví do cesty. Nakonec stane největším drogovým bossem ve státě a kontroluje téměř všechen kokain, který se přes Miami dostane. Zvýšený tlak ze strany policie, války s kolumbijskými drogovými kartely a jeho vlastní drogová paranoia však přispívají k jeho konečnému pádu. Jeden z nejslavnějších filmů herce Al Pacina natočil režisér Brian De Palma. Jde o kultovní klasiku, které se řadí ve svém žánru mezi nejlepší filmy všech dob. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Thrillery

Původní název: Scarface

Režie: Brian De Palma

Hrají: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia, Miriam Colón, F. Murray Abraham

Původ a premiéra: USA, 1983

Délka: 170 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Zámek v oblacích Mladá dívka Sophie coby ošklivé káčátko se zlatým srdcem se na počátku příběhu stává obětí magie zlomyslné čarodejnice, která ji přemění na stařenu. Sophiinou jedinou nadějí se zdá být vyhledat mladého čaroděje Howla, jehož zázračný dům na muřích nohách obchází po vrcholcích hor nad městem. Když se jí to s nemalým vypětím podaří, začne zde pracovat jako uklízečka a domácí. Pomalu objevuje taje a záhady, které Howlův chodící dům skrývá. Do pohledného mladého čaroděje se zamiluje, ale čeká ji těžká zkouška. Oficiální český název filmu je lehce zavádějící, více by seděl překlad anglického názvu Howl's Moving Castle, "Howlův kráčející zámek". Film stál 24 miliónů dolarů a není bez zajímavosti, že v anglické verzi čaroděje mluví Christian Bale. Zámek v oblacích patří mezi to nejlepší z animované japonské tvorby, některé žebříčky jej řadí do stovky nejlepších filmů všech dob. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Howls Moving Castle

Režie: Hayao Miyazaki

Hrají: Takuya Kimura, Tatsuya Gashuin, Mitsunori Isaki, Yo Oizumi, Chieko Baishô, Jena Malone, Billy Crystal

Původ a premiéra: Japonsko, 2004

Délka: 119 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

1917 Ke konci první světové války jsou dva britští vojáci postaveni před zdánlivě nesplnitelnou misi. V závodě s časem musí překročit nepřátelské území a doručit zprávu, která zastaví smrtící útok na stovky vojáků. Jedním z nich je přitom bratr jednoho z nich. Film natočil režisér Sam Mendes, držitel Oscara za film Americká krása. Obdržel za něj Zlatý glóbus. Velmi dobrý válečný film s působivou kamerou je v poslední době jeden z mála, který se skutečně točil v exteriéru, včetně vykopaných zákopů. Při natáčení v Anglii pak informační značení pro turisty upozorňovalo, že oblast není poseta pravými těly a končetinami lidí, nýbrž filmovými rekvizitami. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Válečné filmy

Režie: Sam Mendes

Hrají: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth

Původ a premiéra: Velká Británie, 2019

Délka: 119 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), Aerovod (titulky)

Kill Bill Komando zabijáků se rozhodne zabít svojí bývalou členku, přezdívanou Nevěsta. Ta sotva přežije a když se po letech probudí z kómatu, vydává se na cestu pomsty. Postupně se musí vypořádat se svými bývalými spolupracovníky, často i přáteli. A na konci jejího seznamu chladné msty není nikdo jiný než její bývalý milenec Bill. Dvoudílný film natočil Quentin Tarantino, zahrála si v něm dnes už legenda – herec David Carradine. Ten se však naplno objeví až v druhém dílu... Užijete si spoustu akce, mraky krve a patřičnou nadsázku. Také soundtrack filmu dnes už patří mezi klasiku. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Kill Bill: Vol. 1

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Daryl Hannah, David Carradine, Chiaki Kuriyama, Julie Dreyfus

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), iTunes (dabing a titulky)

Gladiátor Epický film o lásce, smrti a zradě se odehrává v Římské říši. Generál Maximus si úspěchem v bitvě získá přízeň císaře na úkor císařova syna. V záchvatu žárlivého vzteku syn svého otce zabije a pak se jeho hněv obrátí proti Maximovi. Maximus se nyní stává otrokem, jeho rodina je mrtvá. A on musí bojovat jako gladiátor, aby získal svobodu a mohl se pomstít. Gladiátor byl nominovaný na dvanáct Oscarů, z čehož jich získal pět. Skvělé herecké obsazení a režie jej se řadí do stovky nejlepších filmů všech dob. A také nejoblíbenějších. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Historické filmy

Původní název: Gladiator

Režie: Ridley Scott

Hrají: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, John Shrapnel

Původ a premiéra: USA, 2000

Délka: 155 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), HBO (dabing a titulky), Amazon Prime (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Návrat do budoucnosti Teenager Marty McFly je omylem poslán zpět v čase do roku 1955, čímž nechtěně naruší první setkání svých rodičů. A jeho matka se do něj zakouká. Marty musí napravit škody v historii tím, že obnoví milostný vztah svých rodičů a s pomocí svého excentrického přítele vynálezce se musí vrátit do roku 1985. Výborné kultovní komediální sci-fi se řadí také mezi to nejlepší, co lze vidět. Originální a stále velmi vtipný film má dvě pokračování, která sice už nejsou tak fenomenální, ale dohromady tvoří výbornou trilogii. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Back to the Future

Režie: Robert Zemeckis

Hrají: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Claudia Wells, Marc McClure

Původ a premiéra: USA, 1985

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Amazon Prime (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing)

Zachraňte vojína Ryana Příběh o vylodění v Normandii 6. června 1944 se zapsal do srdcí filmových fanoušků úvodní, skoro půl hodiny trvající naturalistickou scénou bitvy na pláži Omaha. Osm vojáků se pak vydává na cestu do vnitrozemí, aby v okupovaném území našli posledního ze žijících bratrů Ryanů a dopravili ho zdravého zpět domů. Film získal pět Oscarů. Aby film působil realisticky, herci prošli krátkým vojenským výcvikem, kdy po dobu deseti dní museli nosit plnou polní nebo spát v bahně, aby se lépe vžili do pocitů vojáků v Normandii, jimž Spielberg tímto snímkem složil velký hold. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Saving Private Ryan

Režie: Steven Spielberg

Hrají: Tom Hanks, Tom Sizemore, Dennis Farina, Max Martini, Harve Presnell, Matt Damon, Edward Burns

Původ a premiéra: USA, 1998

Délka: 169 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), Amazon Prime (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Mafiáni Skutečný příběh Henryho Hilla, napůl irského a napůl sicilského kluka z Brooklynu, kterého v raném věku adoptovali gangsteři ze sousedství a který se pod vedením Jimmyho Conwaye dostal do mafiánské rodiny. Skvěle obsazený kriminální film patří mezi nejlepší filmy svého žánru. Mafiánská sága stojí nejen na kvalitním příběhu a skvělé režii, ale na hereckém výkonu hlavní trojice – Robertu De Nirovi, Ray Liottovi a Joe Pescim. Ten poslední dostal za svůj výkon Oscara. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Drama

Původní název: GoodFellas

Režie: Martin Scorsese

Hrají: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Frank Sivero, Tony Darrow

Původ a premiéra: USA, 1990

Délka: 145 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), O2TV (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing)

Forrest Gump Kterak člověk s nízkým IQ dokázal v životě velké věci a byl přítomen významným historickým událostem. A v každém případě daleko překonal to, co si kdokoli představoval, že by mohl dokázat. Forrest Gump je příběh muže, který se povznesl nad své problémy a který dokázal, že odhodlání, odvaha a láska jsou důležitější než vrozené schopnosti. Forrest Gump získal šest Oskarů, mimo jiné za nejlepší film a režii, a tři Zlaté glóby. Často se řadí do desítky nejlepších filmů všech dob. Velmi úspěšný byl také soundtrack ze skladeb Alana Silvestriho. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Drama

Režie: Robert Zemeckis

Hrají: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Michael Conner Humphreys, Hanna Hall

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 142 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Amazon Prime (titulky), Rakuten (dabing)

Schindlerův seznam Skutečný příběh o tom, jak podnikatel Oskar Schindler zachránil více než tisíc židovských životů před nacisty, kteří během druhé světové války pracovali jako otroci v jeho továrně, čímž je zachrání před jistou smrtí v Osvětimi. Vše vrcholí v den kapitulace Německa, kdy Schindler jako člen NSDAP prchá, aby nebyl souzen jako válečný zločinec. Režisér titulní postavu Oskara Schindlera pro potřeby vyprávění poněkud zidealizoval a historici vůči filmu vznášeli námitky kvůli překrucování historických faktů. To ovšem nikterak nesnižuje uměleckou kvalitu a výsledný intenzivní dojem z díla. Film získal sedm Oscarů, včetně těch pro nejlepší film, režii a scénář. Hodnocení IMDb: 89 % Žánr: Drama

Původní název: Schindler's List

Režie: Steven Spielberg

Hrají: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall, Embeth Davidtz, Malgorzata Gebel

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 195 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), O2TV (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Blade Runner 2049 Mladý policista K honí a zabijí neposlušné replikanty. Při jedné z akci narazí na stopu podivného případu. Dávno pohřbené tajemství může uvrhnout zbytky společnosti do chaosu. Objev vede k pátrání po Ricku Deckardovi, bývalém příslušníkovi losangeleské policie, který je již třicet let nezvěstný. Film navazuje na kultovní dílo z osmdesátých let, přičemž režisér Denis Villeneuve respektuje původní atmosféru a pojetí. Navíc tohle výborné sci-fi můžete s klidem vidět, i když neznáte původní slavný film. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Denis Villeneuve

Hrají: Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 163 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), O2TV (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Kuki (dabing), Prima Videopůjčovna (dabing), Rakuten (dabing)

Chicago Vražedkyně Velma je zpěvačka a šprýmařka, která zabila svého manžela a sestru poté, co je našla ve společné posteli. Roxie zase zabila svého přítele, když zjistila, že z ní neudělá hvězdu. Obě se společně ocitnou v cele smrti a bojují o slávu, která je v Chicagu 20. let uchrání před šibenicí. Všemi mastmi mazaný právník Billy Flynn z nich udělá oběti, které byly chlípnými muži donuceny k zoufalým zločinům. Když už si nemohly užít úspěchu, vychutnají si aspoň popularitu. Broadwayská podoba muzikálu Chicago získala nejprestižnější ocenění Tony Awards. Filmové zpracování nezůstalo nijak pozadu a Chicago získalo nakonec šest Oscarů z třinácti nominací. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Hudební filmy

Režie: Rob Marshall

Hrají: Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Queen Latifah, Richard Gere, Christine Baranski, Taye Diggs, Cliff Saunders

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), iTunes (dabing)

8 Mile Děj se odehrává v Detroitu v roce 1995. Město je rozděleno silnicí 8 Mile, která protíná město na dvě poloviny podle rasového klíče. Mladý bílý rapper Jimmy v sobě sebere sílu, aby tyto svévolné hranice překročil a splnil si svůj sen o úspěchu v rapové soutěži. Příběh vznikl na podle reálných začátků Eminema, který ve filmu zároveň hraje hlavní roli. Úvodní píseň „Lose Yourself“ získala místo v žebříčku Amerického filmového institutu na seznamu „100 nejlepších songů“. Jedná se o první film, ve kterém zazněla hip-hopová/rapová skladba, která následně získala Oscara. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Drama

Režie: Curtis Hanson

Hrají: Eminem, Kim Basinger, Taryn Manning, De'Angelo Wilson, Omar Benson Miller, Eugene Byrd, Xzibit

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing)

Notting Hill Zatímco ona je slavná hollywoodská hvězda a celý svět jí leží u nohou, on má malou prodejnu knih v malebné londýnské čtvrti. Anna Scottová, herečka, která do Anglie přijela na premiéru svého nového filmu, zajde do krámku nesmělého Williama zcela náhodou. Z oboustranného zájmu však začne klíčit vztah, který nutně musí projít zatěžkávací zkouškou. Ale někdy i dva lidé ze zcela odlišných světů mohou najít společnou cestu životem. Oblíbený romantický film s oblíbenou hereckou dvojicí Julia Roberts a Hugh Grant v hlavních rolích stojí na velmi dobrém scénáři od Richarda Curtise (Láska nebeská, Čtyři svatby a jeden pohřeb, Lásky čas). Dnes už jde o klasiku, která ale neomrzí. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Romantické filmy

Režie: Robert Pine

Hrají: Julia Roberts, Hugh Grant, Gina McKee, Rhys Ifans, Richard McCabe, James Dreyfus, Dylan Moran

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Ledová archa Zemí, kterou zachvátila druhá doba ledová, už sedmnáct let projíždí vlak, v němž se tísní několik tisíc přeživších. Na chvostu nikdy nestavícího sněhoborce pomalu dochází trpělivost utlačované lůze, které ve svobodném pohybu kupředu a konfrontaci s tajemným stvořitelem expresu Wilfordem brání po zuby ozbrojená malá armáda. Dystopický spektákl natočil jako svůj první anglicky mluvený film korejský mistr artových žánrovek Bong Joon-ho podle francouzského komiksu z roku 1982. Film byl natočen v barrandovských studiích a coby autor výpravy se na něm velkou měrou podílel český výtvarník a scénograf s mezinárodním renomé Ondřej Nekvasil. Rozličnému, leč stoprocentně přesvědčivému hereckému obsazení z různých částí vlaku vévodí především Chris Evans. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Snowpiercer

Režie: Bong Joon-ho

Hrají: Chris Evans, Song Kang-ho, Ed Harris, John Hurt, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer

Původ a premiéra: Jižní Korea, 2013

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), Netflix (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Aerovod (titulky), Kuki (dabing), My Prime (bez dabingu a titulků)

Rocketman Epický fantaskní muzikál zachycuje neuvěřitelný osud Eltona Johna a zlomové okamžiky v jeho životě. Snímek sleduje cestu zpěvákovy proměny z nesmělého začínajícího klavíristy Reginalda Dwighta na světovou superstar. Filmový portrét vypráví univerzální příběh o tom, jak se z chlapce z malého města stala jedna z nejznámějších osobností popkultury. Milovníci hudby ocení nejen nejoblíbenější hity Eltona Johna, ale také výborný výkon Tarona Egertona. Film možná nebyl tak úspěšný, jako Bohemian Rhapsody o Freddiem Mercurym, ale navzdory větší stylizaci jsou zde osudy skutečného Eltona Johna vykresleny daleko věrněji. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Životopisné filmy

Režie: Dexter Fletcher

Hrají: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones, Steven Mackintosh, Harriet Walter

Původ a premiéra: Velká Británie, 2019

Délka: 121 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

Lítám v tom Ryan Bingham je samotář, který se specializuje na snižování počtu zaměstnanců. Je tomto oboru jeden z nejlepších, a proto minulý rok strávil 322 dní na cestách. Nevadí mu to, protože se tak dostává blíž a blíž svému cíli. Zrovna když se Ryan chystá dosáhnout svého životního cíle, kterým je deset miliónů mil, přijdou do jeho cesty zásadní změny. Změny, které hrozí, že prolomí jeho chladný a bezcitný zevnějšek. Romantická komedie s George Clooneym v hlavní roli kombinuje odlehčený přístup s vážnější notou. Paradoxně je to jeden z nejlepších filmů, které citlivě ukazují, jaké hodnoty jsou důležité v lidském životě. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Up in the Air

Režie: Jason Reitman

Hrají: George Clooney, Anna Kendrick, Jason Bateman, Sam Elliott, J.K. Simmons, Danny McBride, Adrienne Lamping

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky)

Jumanji Když sourozenci Judy a Peter objeví kouzelnou stolní hru, která otevírá dveře do kouzelného světa, nevědomky pozvou do svého obývacího pokoje Alana – dospělého, který je ve hře uvězněn už 26 let. Jedinou Alanovou nadějí na svobodu je hru dokončit, což se ukáže jako riskantní, protože se všichni tři ocitnou na útěku před obřími nosorožci, zlými opicemi a dalšími děsivými tvory. Klasika s geniálním Robinem Williamsem v hlavní roli dostala v posledních letech dvě moderní pokračování, ale původní Jumanji rozhodně stojí za pozornost. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Dobrodružné filmy

Režie: Joe Johnston

Hrají: Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt, Patricia Clarkson, Gillian Barber, Laura Bell Bundy, Adam Hann-Byrd

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Kuki (dabing), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Město Doug vede obávanou bostonskou partu, která je postrachem místních sejfů a bank. Když při jedné loupeži skupina unese atraktivní manažerku pobočky, ujme se jejího sledování – jejich rozvíjející se vztah však hrozí odhalením identity Douga a jeho party agentovi FBI, který na jejich případu pracuje. Vynikajícímu hereckému obsazení vévodí Ben Affleck, ten byl také režisérem a spoluautorem scénáře tohoto filmu. Film sklidil velký úspěch jak u kritiky, tak u diváků. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Thrillery

Původní název: The Town

Režie: Ben Affleck

Hrají: Ben Affleck, Rebecca Hall, Jeremy Renner, Jon Hamm, Blake Lively, Slaine, Owen Burke

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 125 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

The Social Network Jednoho podzimního večera roku 2003 usedá harvardský student Mark Zuckerberg ke svému počítači a horlivě začíná pracovat na novém nápadu. To, co začíná v jeho pokoji na koleji jako malá stránka pro školu se brzy stane globální sociální sítí a revolucí v komunikaci. O pouhých šest let a 500 milionů přátel později je Mark Zuckerberg nejmladším miliardářem v historii... Ale úspěch vede k osobním i právním komplikacím. Výborné životopisné drama režíroval slavný David Fincher a film byl natočen na motivy knihy amerického spisovatele Bena Mezrich. I kdybyste životopisné filmy neměli rádi, tento se vám bude líbit. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Drama

Režie: David Fincher

Hrají: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Rooney Mara, Armie Hammer, Joseph Mazzello, Patrick Mapel, Toby Meuli

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Kuki (dabing), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Neúplatní Třicáté roky dvacátého století, USA, období prohibice. Zmocněnec ministerstva financí Eliot Ness přichází do Chicaga s odhodláním zastavit mocného gangstera Al Caponeho, který se svou mafií vládne celému městu. Ness postupně sestaví tým, který je ochoten nejznámějšímu gangsterovi vyhlásit válku. Nelítostnou válku s gangstery natočil na motivy skutečných událostí režisér Brian De Palma. Ve filmu si hlavní roli zahrál výborný a tehdy mladý Kevin Costner, svého jediného Oscara si ale za něj odnesl Sean „007“ Connery. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: The Untouchables

Režie: Brian De Palma

Hrají: Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Andy García, Robert De Niro, Richard Bradford, Jack Kehoe

Původ a premiéra: USA, 1987

Délka: 119 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Sázka na nejistotu Finanční krizi v roce 2008 čekal málokdo. Pár mužů ji ale předpovědělo a rozhodlo se na ní vydělat. Životopisné drama vypráví reálný příběh čtyř outsiderů, kteří všechny vlky z Wall Street proměnili v obětní beránky. Tihle čtyři byli jediní, kdo si spočítal, že světová ekonomika nemůže růst do nekonečna. Vsadili na jednu kartu, srazili banky na kolena a krutě se napakovali. Ve stejné době, kdy milióny Američanů přišly o střechy nad hlavou a o práci a navíc ze svých daní kryly ztráty nenažraných bank. Film výborným způsobem vysvětluje reálné příčiny celosvětové finanční krize. Jde o překvapivě kvalitní a velmi kritickou sondu kapitalismu tvrdého ražení a současné finanční džungle. A také do morálky lidí v bankovním systému. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Drama

Původní název: The Big Short

Režie: Adam McKay

Hrají: Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling, Steve Carell, Melissa Leo, Karen Gillan, Selena Gomez

Původ a premiéra: USA, 2015 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Amazon Prime (bez dabingu a titulků), Filmbox+ (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)