Tyto filmy byly v roce 2022 na českém Netflixu nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

30. místo | Red Notice Špičkový profilovač FBI musí spojit síly s nejhledanějším zlodějem uměleckých předmětů na světě. Jinak totiž nedostane podvodnici, která je pořád o krok napřed. Postavy si jdou vzájemně po krku, snaží se vzájemně převézt a shodit tu druhou z momentálně výhodné pozice. Během jejich přetahované se přeskupují síly, chvílemi jsou nuceny spolupracovat a táhnout za jeden provaz, aby následný podraz jedné nebo více z nich ukázal, že šlo o spojení čistě účelové. Odpověď na otázku, kdo v této čtveřici opravdu zastupuje stranu zákona, je pak součástí závěrečného twistu. Hodnocení IMDb: 63 % Žánr: Akční filmy

Režie: Rawson Marshall Thurber

Hrají: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Ritu Arya, Chris Diamantopoulos, Anthony Belevtsov, Daniel Bernhardt

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 116 minut

Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

29. Dokonalá souhra Ctižádostivá obchodnice s vínem má políčeno na velkého klienta a upíše se kvůli tomu k práci na ovčí farmě v Austrálii. Pracuje zde jako pomocná síla a do oka jí tam padne drsný, záhadný rančer. Hodnocení IMDb: 61 % Žánr: Komedie

Původní název: A Perfect Pairing

Režie: Stuart McDonald

Hrají: Victoria Justice, Adam Demos, Luca Sardelis, Samantha Cain, Craig Horner, Antonio Alvarez, Lucy Durack

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 101 minut

Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

28. Černý krab Švédský akční thriller se odehrává v postapokalyptickém světě a sleduje šest vojáků, kteří musí tajně přepravit záhadný balík přes zamrzlé souostroví. Nevědí, jaká nebezpečí je čekají a komu – pokud vůbec někomu – mohou věřit. Hodnocení IMDb: 57 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Black Crab

Režie: Adam Berg

Hrají: Noomi Rapace, Aliette Opheim, Jakob Oftebro, Dar Salim, Ardalan Esmaili, Ilir Latifi, Erik Enge

Původ a premiéra: Švédsko, 2022

Délka: 109 minut

Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

27. Slunce, seno a pár facek Podruhé se vydáme do svérázných jihočeských Hoštic. Nahlédneme do vztahu mezi těhotnou Blaženou a Vencou, kolem kterého zhrzená Milada z hospody rozšíří fámy. Vzniká skandál a hotová bitva mezi rodinami. Všeobecný zmatek, vyvolaný nesmiřitelným bojem Škopkových s Konopníkovými, ještě zesílí, když přijde zpráva, že televize chystá reportáž z místního JZD. Hodnocení ČSFD: 66 % Žánr: Komedie

Režie: Zdeněk Troška

Hrají: Helena Růžičková, Stanislav Tříska, Veronika Kánská

Původ a premiéra: Česko, 1989

Délka: 128 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, České kino, Starmax, Vodafone TV, Voyo

26. Vánoce na spadnutí Rozmazlená a čerstvě zasnoubená hotelová dědička dostane od svého otce místo viceprezidentky v luxusním lyžařském středisku v Aspenu. Po nehodě na lyžích, kdy ztratí paměť, se ocitne v péči pohledného majitele horské chaty a jeho předčasně vyspělé dcery. Hodnocení IMDb: 52 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Falling for Christmas

Režie: Janeen Damian

Hrají: Lindsay Lohan, Chord Overstreet, George Young, Jack Wagner, Olivia Perez, Alejandra Flores, Sean J. Dillingham, Chase Ramsey, Bus Riley, Aliana Lohan, Kate Rachesky

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

25. Mimořádná událost Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Náhle se porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit, aby poruchu napravil. Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do výchozí stanice a vyděšenému Milošovi nezbývá než se poklusem vydat za ním. Cestující ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem… Hodnocení ČSFD: 65 % Žánr: Komedie

Režie: Jiří Havelka

Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl, Alois Švehlík, Ctirad Götz, Tereza Marečková

Původ a premiéra: Česko, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix

24. Furioza Událost z minulosti rozdělí osudy přátel. Policistka Dzika dá Davidovi – své dřívější lásce – nabídku, která se neodmítá. Buď se stane policejním informátorem, nebo jeho bratr půjde nadlouho do vězení. David nakonec podlehne a dostane úkol dostat se do organizované zločinecké skupiny. Hodnocení IMDb: 62 % Žánr: Drama

Režie: Cyprian T. Olencki

Hrají: Mateusz Damięcki, Weronika Książkiewicz, Mateusz Banasiuk, Wojciech Zieliński, Szymon Bobrowski, Łukasz Simlat, Janusz Chabior

Původ a premiéra: Polsko, 2021

Délka: 139 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

23. Blondýnka Fiktivní portrét slavné Marilyn Monroe zkoumá její soukromý život a především daň, kterou musela zaplatit za slávu. Film byl natočený podle bestselleru Joyce Carol Oates a odvážně vypráví o životě jedné z nejtrvalejších hollywoodských ikon. Stírá hranice skutečnosti a fikce, aby prozkoumal rozšiřující se rozkol mezi její veřejnou a soukromou osobností. Hodnocení IMDb: 55 % Žánr: Životopisné filmy

Původní název: Blonde

Režie: Andrew Dominik

Hrají: Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Garret Dillahunt, Julianne Nicholson, Sara Paxton, Toby Huss

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 166 minut Recenze filmu Blondýnka. Zneklidňující portrét Normy Jeane, uvězněné v obraze sexuální ikony Marilyn Monroe Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

22. Pomsta na druhou Drea je královna luxusní střední školy, ale její život se ocitne v troskách, když unikne její sexuální nahrávka. Může za to zřejmě její přítel Max. Eleanor se spojí s novou studentkou, aby si pomohly pomstít se svým trýznitelům.§ Hodnocení IMDb: 63 % Žánr: Komedie

Původní název: Do Revenge

Režie: Jennifer Kaytin Robinson

Hrají: Camila Mendes, Maya Hawke, Austin Abrams, Rish Shah, Sarah Michelle Gellar, Talia Ryder, Alisha Boe, Ava Capri, Jonathan Daviss, Paris Berelc, Maia Reficco

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

21. Na západní frontě klid Sotva sedmnáctiletý Paul Baumer a jeho dva přátelé, vedeni romantickými sny o hrdinství, jdou za první světové války bojovat na západní frontu. Paul věří, že válka má smysl, nechal se naverbovat s nadšením, to se ale v syrové realitě zákopů rychle vytrácí. Jakmile se však ocitnou na frontě, zjistí, že první světová válka je zničující. Jedná se o nové zfilmování literární klasiky od Ericha Marii Remarquea. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: All Quiet on the Western Front

Režie: Edward Berger

Hrají: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Moritz Klaus, Daniel Brühl, Edin Hasanović, Sebastian Hülk, Devid Striesow, Anton von Lucke, Michael Wittenborn, Luc Feit

Původ a premiéra: Německo, 2022

Délka: 147 minut Recenze filmu Na západní frontě klid. Efektní vyobrazení brutality válečného konfliktu, méně už dopadu na jeho aktéry Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

20. Bábovky Některá setkání dokážou navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás. Hodnocení ČSFD: 58 % Žánr: Komedie

Režie: Rudolf Havlík

Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Tatiana Pauhofová, Denisa Biskupová

Původ a premiéra: Česko, 2020 Kde si film můžete pustit: Netflix, iTunes, České kino, DaFilms, Kuki, Vodafone TV, Voyo

19. Zpátky do divočiny Na první pohled z nich jde sice strach, ale ve skutečnosti mají srdce ze zlata. Skupina nejsmrtelnějších australských tvorů, kteří už jsou unavení z toho, že jsou zavření v zoo pro plazy, naplánuje odvážný útěk do vnitrozemí. V čele skupiny stojí Maddie, jedovatý had se zlatým srdcem, který se spojí se sebevědomou ještěrkou Zoe, zamilovaným chlupatým pavoukem Frankem a citlivým štírem Nigelem. K jejich útěku se nečekaně připojí jejich úhlavní nepřítel Pretty Boy, roztomilý, ale protivný koala, Maddie a partě nezbývá než ho vzít s sebou. Začíná tak za vlasy přitažená a zábavná cesta napříč Austrálií. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Back to the Outback

Režie: Harry Cripps

Hrají: Isla Fisher, Miranda Tapsell, Guy Pearce, Angus Imrie, Tim Minchin, Eric Bana, Rachel House

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

18. Škola dobra a zla Nejlepší kamarádky Sophie a Agatha se dostanou do čarodějnické školy, která učí budoucí dobráky i padouchy. Jenže když se ocitají na opačných stranách barikády, jejich přátelství projde nejtěžší zkouškou. Hodnocení IMDb: 58 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The School for Good and Evil

Režie: Paul Feig

Hrají: Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Kerry Washington, Charlize Theron, Earl Cave, Rachel Bloom

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 146 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

17. Někde mezi Dospívající dívka přežila autonehodu, při níž přišel o život její přítel. Teď se domnívá, že se s ní pokouší navázat spojení ze záhrobí. Hodnocení IMDb: 59 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: The In Between

Režie: Arie Posin

Hrají: Joey King, Kyle Allen, Kim Dickens, John Ortiz, Celeste O'Connor, Donna Biscoe, April Parker-Jones

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

16. Láska ve vile Mladá žena se po rozchodu vydává na výlet do romantické Verony v Itálii. Jenže zjistí, že vila, kterou si rezervovala, je už obsazená a že se o dovolenou bude muset dělit s cynickým Britem. Hodnocení IMDb: 54 % Žánr: Komedie

Původní název: Love in the Villa

Režie: Mark Steven Johnson

Hrají: Kat Graham, Tom Hopper, Laura Hopper

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 114 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

15. Čas na sebe Žena a děti jsou pryč, oddaný otec si tak poprvé po letech užije, jak chce jen on sám. Se starým kamarádem pařmenem se chystá na divoké narozeninové dobrodružství. Hodnocení IMDb: 51 % Žánr: Komedie

Původní název: Me Time

Režie: John Hamburg

Hrají: Kevin Hart, Mark Wahlberg, Regina Hall

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

14. Kurz manželské touhy Pět manželských párů si přeje navrátit touhu a vášeň do svých životů. Přijíždějí tak na kurz ambiciózního párového terapeuta do luxusního resortu, kde ale zjistí, že nic není zadarmo. Hodnocení ČSFD: 50 % Žánr: Komedie

Režie: Radek Bajgar

Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Bartoška, Lenka Vlasáková, Stanislav Majer, Šárka Vaculíková, Ondřej Bauer, Josef Polášek

Původ a premiéra: Česko, 2021

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV

13. Zranitelná srdce Cassie Salazarová a Luke Morrow nemohou být rozdílnější. Cassie pracuje po nocích v baru v Oceanside v Kalifornii, aby si vydělala na živobytí, a zároveň si plní svůj sen stát se zpěvačkou a skladatelkou. Luke je stážista u námořní pěchoty, který se chystá odejít do služby a který nachází útěchu v přísné disciplíně. Náhodné setkání v baru však změní běh jejich životů. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Purple Hearts

Režie: Ben Lewin

Hrají: Sofia Carson, Nicholas Galitzine, John Harlan Kim, Chosen Jacobs, Anthony Ippolito, Linden Ashby, Kat Cunning, Nicholas Duvernay, Scott Deckert, Kendall Chappell, Sarah Rich

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 122 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

12. The Gray Man Záhadný agent CIA odhalí tajemství, která by mohla agenturu úplně zničit. Bývalý kolega, který nejspíš zešílel, pak vypíše odměnu na jeho hlavu a nahání ho po celém světě. Netflix svůj akční thriller z velké části natáčel v Praze. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Akční filmy

Režie: Joe Russo

Hrají: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Regé-Jean Page, Wagner Moura, Julia Butters, Dhanush, Alfre Woodard, Billy Bob Thornton, Eme Ikwuakor

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 128 minut Recenze filmu The Gray Man. Podaří se Netflixu a Ryanu Goslingovi uspět s vlastní „bondovskou“ sérií? Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

10. Ježek Sonic Filmaři vytáhli postavičku z japonských digitálních her devadesátých let a vytvořili kolem ní rodinnou komedii plnou dobrodružné akce. Modrý ježek se díky své nadpřirozené rychlosti dostane portálem do našeho světa. Je tady ale sám, takže se snaží najít si přátele. Oblíbí si především zdejšího šerifa Toma, jeho schopnosti ale přitáhnou i pozornost záporáka – doktora Iva Robotnika. Ve filmu ho ztvárnil Jim Carrey, kterému tato role parádně sedí. Sonic se s tímto nepřítelem musí náležitě vypořádat. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Dobrodružné filmy

Původní název: Sonic the Hedgehog

Režie: Jeff Fowler

Hrají: Ben Schwartz, James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter, Cyrill Geshev, Lee Majdoub, Frank C. Turner

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

9. Maturitní Ročník Stephanie je nejoblíbenější dívka na střední škole. Je kapitánkou družstva roztleskávaček, chodí se zadákem a je na nejlepší cestě stát se královnou plesu. Holky chtějí být jako ona a kluci chtějí být s ní. Má všechno, dokud po úrazu neupadne do kómatu. O dvacet let později se z něj probouzí jako sedmatřicetiletá žena. Vrací se na svou střední školu a snaží se převzít svou roli hvězdy. Ze všeho nejvíc je stále odhodlaná získat korunku královny plesu. Hodnocení IMDb: 55 % Žánr: Komedie

Původní název: Senior Year

Režie: Alex Hardcastle

Hrají: Rebel Wilson, Justin Hartley, Angourie Rice, Sam Richardson, Zoe Chao, Mary Holland, Chris Parnell

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

8. Podvodník z Tinderu Na internetu ze sebe dělal magnáta, který obchoduje s diamanty a je pořád na cestách. Různé ženy při tom pak obral o miliony dolarů. Také Cecilie nemůže uvěřit, že konečně našla muže svých snů. Jenže sny nejsou realita, a když zjistí, že není tím, za koho se vydává, je už pozdě. Už ji připravil o všechno. Tam, kde tato pohádka končí, začíná thriller o pomstě. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Dokumenty

Původní název: The Tinder Swindler

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 114 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

7. K zemi hleď! Studentka astronomie Kate Dibiasky a její profesor Dr. Randall Mindy objeví kometu obíhající ve sluneční soustavě. Problém: Je na přímém kolizním kurzu se Zemí. Další problém: Zdá se, že to nikoho nezajímá. Varovat lidstvo před zabijákem o velikosti Mount Everestu je složitější, než se původně mohlo zdát. Kate a Randall vydávají na mediální turné, které je zavede až do kanceláře lhostejné prezidentky a jejího patolízalského syna. Co bude třeba udělat, aby se svět prostě podíval nahoru? Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Komedie

Původní název: Don't Look Up

Režie: Adam McKay

Hrají: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 138 minut Recenze filmu K zemi hleď! Netflix přichází se satirou na společnost, z níž se vytratil respekt k faktům Adam McKay používá katastrofický žánr, aby nás varoval před jeho naplněním. Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

6. Životní trefa Basketbalový skaut a smolař objeví hráče s jedinečným talentem a komplikovanou minulostí. Nemá sice souhlas klubu, ale rozhodne se svoji hvězdu dostat z madridského parku do Států na vlastní pěst. Dokážou se probojovat až do NBA? Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Drama

Původní název: Hustle

Režie: Nicholaus Goossen

Hrají: Adam Sandler, Queen Latifah, Juancho Hernangómez, Ben Foster, Kenny Smith, Anthony Edwards, Robert Duvall, Jordan Hull, María Botto, Ainhoa Pillet, Tobias Harris

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

5. Muž z Toronta Záměna identity přinutí zmateného podnikatele spojit síly s nechvalně proslulým zabijákem známým jako muž z Toronta, který mu má pomoct zůstat naživu. Prostě si je v Airbnb popletli. Hodnocení IMDb: 58 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Man From Toronto

Režie: Patrick Hughes

Hrají: Kevin Hart, Woody Harrelson, Kaley Cuoco, Jasmine Mathews, Lela Loren, Pierson Fodé, Jencarlos Canela

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

4. Projekt Adam Dvanáctiletý Adam Reed truchlí nad náhlou smrtí svého otce. Jedné noci vejde do garáže, kde najde ukrytého zraněného pilota. Ukáže se, že je jeho starší verzí z budoucnosti, kde je cestování časem teprve v plenkách. Riskoval vše, aby se vrátil v čase na tajnou misi. Společně se nyní musí vydat na dobrodružnou cestu do minulosti, aby našli svého otce, dali věci do pořádku a zachránili svět. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Adam Project

Režie: Shawn Levy

Hrají: Ryan Reynolds, Zoe Saldana, Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Catherine Keener, Alex Mallari Jr., Walker Scobell

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 106 minut Recenze filmu Projekt Adam. Zábavné rodinné sci-fi Netflixu, které táhne Ryan Reynolds a jeho hlášky Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

3. Mořská příšera V dobách, kdy se v mořích proháněly děsivé bestie, byli lovci příšer oslavovanými hrdiny a nikdo z nich nebyl oblíbenější než velký Jacob Holland. Když se však mladá Maisie Brumbleová nalodí na jeho bájnou loď, získá v ní nečekaného spojence. Společně se vydají na epickou cestu do neprobádaných vod a zapíšou se do historie. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Sea Beast

Režie: Chris Williams

Hrají: Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Benjamin Plessala, Somali Rose, Kaya McLean

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)