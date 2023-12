Nejlepší filmy na Netflixu v roce 2023. Všechny mají český dabing nebo titulky

Tyto filmy byly v roce 2023 na českém Netflixu nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

30. Prezidentka Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky, její program je ale každý den nabitý k prasknutí. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství v podhradí zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem, kvůli kterému se nakonec do města vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo je okouzlující žena, do které se zamiloval. Situace se však brzo vymkne kontrole. Hodnocení Kinobox.cz: 45 % Žánr: Romantické filmy

Režie: Rudolf Havlík

Hrají: Anna Geislerová, Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová, Juraj Loj, Denisa Biskupová, Oskar Hes, Jiří Langmajer

Původ a premiéra: Česko, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Google Play, iTunes, Prima Plus

26. V létě ti řeknu, jak se mám Komedie mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se kamarádi od dětství a dodnes se potkávají. Po letech začnou objevovat tajemství, které jejich životy navždy změní. Spleť důvěrností, které mají mezi sebou nejen páry, ale i samotní přátelé, se začne zamotávat. Hodnocení Kinobox.cz: 27 % Žánr: Komedie

Původní název: V lete ti poviem, ako sa mám

Režie: Marta Ferencová

Hrají: Tereza Kostková, Ondřej Sokol, Martin Hofmann, Dana Rogoz, Andreea Vasile, Marián Miezga, Ján Koleník

Původ a premiéra: Slovensko, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), Voyo (dabing), O2TV (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků), Prima Plus (bez dabingu a titulků), Starmax (bez dabingu a titulků), Vodafone TV (dabing)

25. Tchán s tchyní jsou psanci Bankovní ředitel se chystá oženit se svou životní láskou. Když jeho banku během svatebního týdne přepadnou nechvalně proslulí lupiči, začne mít podezření, že by mohlo jít o jeho budoucího tchána a tchyni, kteří právě přijeli do města. Hodnocení Kinobox.cz: 53 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: The Out-Laws

Režie: Tyler Spindel

Hrají: Pierce Brosnan, Adam DeVine, Nina Dobrev, Ellen Barkin, Lauren Lapkus, Poorna Jagannathan, Julie Hagerty, Lil Rel Howery, Blake Anderson, Michael Rooker, Richard Kind

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

24. Tajný život mazlíčků Dvounozí obyvatelé se vydají do práce a do školy. Jejich mazlíčci se sejdou, aby zahájili den, který se skládá z poflakování, vyměňování si ponižujících historek o svých majitelích a vzájemné pomoci při vytváření rozkošných pohledů, které povedou k dalším svačinám. A taky z řady dobrodružství. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Secret Life of Pets

Režie: Chris Renaud

Hrají: Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart, Bobby Moynihan, Albert Brooks, Ellie Kemper, Hannibal Buress

Původ a premiéra: USA, 2016 Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), SkyShowtime (dabing a titulky), O2TV (dabing), Amazon Prime Video (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

23. Vražda v Paříži Z Nicka a Audrey Spitzových jsou soukromá očka na plný úvazek. Účastní se svatby svého přítele Vikrama na jeho soukromém ostrově. Na svatbě je však Vikram unesen a detektivové mají za úkol doručit výkupné ve výši 70 milionů dolarů. Uvědomí si však, že únos byl na ně nastražen, a s pomocí inspektora Laurenta de la Croix vypátrají pachatele na venkovském zámku. Hodnocení Kinobox.cz: 54 % Žánr: Komedie

Původní název: Murder Mystery 2

Režie: Jeremy Garelick

Hrají: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Mark Strong, Adeel Akhtar, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, John Kani, Kuhoo Verma, Dany Boon, Enrique Arce, Zurin Villanueva

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

22. Nikdy neříkej nikdy Hlavní postavy Naďa a Petr se se svými partnery právě rozvádějí. Petrova manželka je lékařkou na misích v Africe a jejich vztah trpí dlouhým odloučením, z Nadina muže se vyklubal záletník, který se občas zamiluje do někoho mladšího. Naďa a Petr do sebe nejprve lehce vrazí autem, a díky tomu na sebe začnou narážet i dále v životě. Z jejich rozvíjejícího se vztahu se pak stane bláznivá jízda dvou neúplných rodin, která bude výzvou nejen pro ně, ale i pro jejich blízké, protože stát se může všechno. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Komedie

Původní název: Nikdy nehovor nikdy

Režie: Braňo Mišík

Hrají: Tereza Kostková, Tomáš Maštalír, Lenka Krobotová, Marek Majeský, Hana Holišová, Ondřej Sokol, Petr Vondráček, Pavla Tomicová, Jana Kovalčiková, Štefan Martinovič, Erika Stárková

Původ a premiéra: Česko, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix, Prima Plus

21. Rachel Stoneová: Sázka na Srdce Rachel Stoneová je nezkušená technička v elitní jednotce MI6, kterou vede agent Parker. On ani její tým MI6 však netuší, že Stoneová ve skutečnosti pracuje pro tajnou mírovou organizaci, která využívá špičkové technologie k neutralizaci globálních hrozeb. Hodnocení Kinobox.cz: 59 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Heart of Stone

Režie: Tom Harper

Hrají: Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Matthias Schweighöfer, Sophie Okonedo, Archie Madekwe, Jing Lusi, Paul Ready, Jónas Alfre? Birkisson, Jon Kortajarena

Původ a premiéra: USA, 2023 Recenze filmu Rachel Stoneová: Sázka na Srdce. Netflix hledá odpověď na Mission: Impossible Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

20. V ráji Max pracuje pro biotechnologickou společnost, která umí manipulovat s časem. Vyvinula revoluční technologii, která umožňuje přenášet život z jedné osoby na druhou. Max odhalí temnou stránku své práce, až když jeho žena kvůli dluhům přijde o čtyřicet let života. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Paradise

Režie: Boris Kunz

Hrají: Kostja Ullmann, Corinna Kirchhoff, Marlene Tanczik, Iris Berben, Lisa-Marie Koroll

Původ a premiéra: Německo, 2023

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

19. U tebe nebo u mě? Debbie řeší každodenní starosti mámy v Los Angeles a Peter si naplno užívá New Yorku. Když si ale tihle nejlepší kamarádi na týden prohodí role, všechno je rázem jinak. Hodnocení Kinobox.cz: 56 % Žánr: Komedie

Původní název: Your Place or Mine

Režie: Aline Brosh McKenna

Hrají: Reese Witherspoon, Ashton Kutcher, Jesse Williams, Zoe Chao, Steve Zahn, Tig Notaro, Wesley Kimmel

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

18. Leo Ještěrák Leo strávil se svým želvím kamarádem desítky let ve školním teráriu. Když se Leo dozví, že mu zbývá už jen rok života, rozhodne se pro útěk, aby si užil svobodu a prožil dobrodružství mimo skleněné stěny. Brzy ale zjistí, že ani lidé mimo akvárko to nemají zrovna jednoduché. Hudební komedie o dospívání zachycuje poslední rok na základní škole z neobvyklé perspektivy – očima třídního mazlíčka. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Animované filmy

Režie: Robert Smigel

Hrají: Adam Sandler, Bill Burr, Cecily Strong, Jason Alexander, Rob Schneider, Sadie Sandler, Sunny Sandler, Jackie Sandler, Heidi Gardner, Nick Swardson, Nicholas Turturro

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

17. Z jiného těsta Nový pár a jejich rodiny řeší lásku v moderní době, střety odlišných kultur, očekávání ze strany společnosti i generační rozdíly. Makléř Ezra s židovskými kořeny se zakouká do módní návrhářky, muslimky Amiry. Co by sami hravě zvládli, hodně zkomplikují jejich rodiny. Hodnocení Kinobox.cz: 49 % Žánr: Komedie

Původní název: You People

Režie: Kenya Barris

Hrají: Jonah Hill, Lauren London, Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus, Sam Jay, Nia Long, Travis Bennett, David Duchovny, Molly Gordon, Deon Cole, Andrea Savage

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

16. Ještěr V napínavém thrilleru sledujeme detektiva Toma Nicholse, jak se ponořuje do vyšetřování brutální vraždy mladé realitní makléřky. Pátrání ho zavede do temných koutů kriminálního podsvětí, kde je obtížné rozeznat mezi pravdou a iluzí. Hrozí, že odhalování spletité sítě kriminálních aktivit, zasáhne i Nicholsův osobní život. Ve hře je víc než jen odhalení pachatele; je to boj o přežití a o nalezení životní integrity. Detektiv Nichols musí najít sílu a odhodlání nejen k odhalení zločince, ale i k tomu, aby přestavěl svůj vlastní svět, který se mu začíná hroutit před očima. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Reptile

Režie: Grant Singer

Hrají: Benicio del Toro, Justin Timberlake, Alicia Silverstone, Michael Pitt, Karl Glusman, Eric Bogosian, Frances Fisher, Domenick Lombardozzi, Owen Teague, Matilda Lutz, Victor Rasuk

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 136 minut Recenze filmu Ještěr. Benicio del Toro vyšetřuje v diváckém hitu Netflixu brutální vraždu Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

15. Láska na špičkách Romantická komedie se odehrává v malém městě na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s náladami hlavní hrdinky Terezy, bývalé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu skončila kariéru. I přes omezené finanční prostředky rekonstruuje starý mlýn, aby vytvořila rodině nový domov. Její manžel Petr ale na venkově není šťastný, chce dělat kariéru v Praze. Manželství procházející krizí, nejistá existence a lidská omezenost některých obyvatel malého města Terezu nutí táhnout na vlastních bedrech víc, než možná dokáže unést. Hodnocení Kinobox.cz: 48 % Žánr: Komedie

Původ a premiéra: Česko, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix, Google Play, iTunes, Prima Plus, Vodafone TV

14. Luther: Pád z nebes Londýn terorizuje hrůzný sériový vrah, ale skvělý, byť zneuznaný detektiv John Luther sedí za mřížemi. Luther padl až na úplné dno, pronásledovaný neúspěchem při dopadení kybernetického psychopata, který se mu nyní vysmívá. Proto se rozhodne uprchnout z vězení a dokončit svou práci jakýmikoli prostředky. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Luther: The Fallen Sun

Režie: Jamie Payne

Hrají: Idris Elba, Dermot Crowley, Cynthia Erivo, Andy Serkis, Jess Liaudin, Einar Kuusk

Původ a premiéra: Velká Británie, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

13. Matka V armádě z ní vycvičili chladnokrevnou vražedkyni, agentku s krycím jménem Matka. Uzavře nebezpečné spojenectví s bývalým příslušníkem SAS a obchodníkem se zbraněmi. Společně se vydávají na cestu za bohatstvím a bohatstvím, která ale zahrnuje pašování zbraní. Když však Matka otěhotní, odhalí jejich zapojení do obchodu s dětmi. Zoufale se snaží ochránit své nenarozené dítě, a proto vyhledá pomoc FBI. Když však dojde k nečekanému útoku, vezme věci do vlastních rukou. Přichází čas opustit úkryt a před pomstychtivými zločinci ochránit dcerku, se kterou se nikdy nesetkala. Hodnocení Kinobox.cz: 57 % Žánr: Thrillery

Původní název: The Mother

Režie: Niki Caro

Hrají: Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael García Bernal, Paul Raci, Lucy Paez, Fahim Fazli, Michael Karl Richards, Saif Mohsen, Yvonne Senat Jones

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

12. Croodsovi: Nový věk Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Když konečně překonali strach a Grugův odpor, zjistili, že svět může být báječným místem k životu, když máte kliku a narazíte na nějaký ten úrodný a bezpečný plácek. Jenže na tom, který našli, už žila jiná rodina – Lepšíkovi. Z historie víme, že když na sebe narazí různě vyspělé civilizace, nevyhnutelně to mezi nimi začne skřípat. Skřípe to i mezi Croodsovými a Lepšíkovými a je to slyšet na míle daleko. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Croods: A New Age

Režie: Chris Sanders

Hrají: Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Peter Dinklage, Leslie Mann, Kelly Marie Tran, Catherine Keener

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing) – Netflixu už vypršela licenční práva

11. Střídavka Udržet vchodu jednu běžnou rodinu je často nadlidský úkol. Postavy filmu spolu díky vzájemným vztahům tvoří rodinu opravdu nadměrné velikosti. Její fungování a vzájemné doplňování kvůli střídavé péči o děti už se pak podobá složité válečné logistice. Organizaci tolika lidí se hrdinové rozhodnou vyřešit přísným řádem a harmonogramem, jenže pro partnerské vztahy žádný plán a jistota neexistují. O své štěstí a lásku budou muset všichni přeci jen zabojovat. Hodnocení Kinobox.cz: 51 % Žánr: Komedie

Režie: Petr Nikolaev

Hrají: Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Anna Polívková, Eva Holubová, Kristína Svarinská, Jiří Vyorálek, Halka Třešňáková, Zuzana Krónerová, Jiří Langmajer

Původ a premiéra: Česko, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Google Play, iTunes, Kuki, Prima Plus, Starmax

10. Vánoční příběh Dvanáct bylo apoštolů, dvanáct bylo rozhněvaných mužů a dvanáct je postav v neobvyklém vánočním příběhu. Každá z nich je jiná a každá prožívá Štědrý den zcela jiným způsobem. Jejich osudy se po celý den složitě proplétají a každý jejich čin ovlivní životy všech ostatních, ať si to uvědomují nebo ne. Hodnocení Kinobox.cz: 60 % Žánr: Romantické filmy

Režie: Irena Pavlásková

Hrají: Karel Roden, Jana Plodková, Jiřina Bohdalová, Hynek Čermák, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Vladimír Polívka, Anna Fialová, Pavel Kříž, Václav Neužil, Sara Sandeva

Původ a premiéra: Česko, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix

9. Hádkovi Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se se svými ženami potkávají v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi. Zato jejich manželky se nemohou vystát a vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života. Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i otec obou bratrů s důležitou novinkou. Dědeček chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho jednou v životě viděl. Hodnocení Kinobox.cz: 52 % Žánr: Komedie

Režie: Vojtěch Moravec

Hrají: Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej Pavelka, Lucie Polišenská

Původ a premiéra: Česko, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix, Canal Plus, Google Play, iTunes, Kuki, Prima Plus, Starmax, Vodafone TV

8. Vyproštění 2 Žoldák Tyler Rake sotva přežil těžká zranění z mise v bangladéšské Dháce. Ale je zpět a se svým týmem připraven podniknout další misi. Tyler má za úkol vysvobodit rodinu, která je vydána na milost a nemilost gruzínskému gangsterovi. Proto se infiltruje do jednoho z nejsmrtonosnějších vězení na světě, aby ji zachránil. Když se však situace vyhrotí a gangster v zápalu boje zemře, jeho stejně nelítostný bratr vystopuje Rakea a jeho tým v Sydney, aby se jim pomstil. Recenze filmu Vyproštění 2. Sam Hargrave stvrzuje, že jeho přechod z kaskadérské pozice na tu režijní má své opodstatnění Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Extraction 2

Režie: Sam Hargrave

Hrají: Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Justin Howell, Tinatin Dalakishvili, Sinéad Phelps, Tornike Bziava, Patrick Newall

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

7. Pánský klub Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sezení výstředních účastníků probíhají pod taktovkou atraktivní, ale nepříliš zkušené psycholožky Lindy, které se terapie brzy vymkne z rukou. Otěže přebírají samotní „klienti“, setkání nabírají nečekaný spád a rozjíždí se svižná mozaika neuvěřitelných příběhů. Komedie o lásce a jejích podobách a o tom, že nikdy není pozdě pokusit se něco napravit. Hodnocení Kinobox.cz: 46 % Žánr: Komedie

Původní název: The Gentlemen's Club

Režie: Matěj Balcar

Hrají: Kristýna Hrušínská, Jiří Mádl, Milan Šteindler, Zdeněk Žák, Bolek Polívka, Martin Leták, Nela Boudová, Hana Vagnerová, Jan Hrušínský, Patricie Pagáčová, Daniel Šváb

Původ a premiéra: Česko, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Canal Plus, Google Play, iTunes, Kuki, Prima Plus, Starmax

6. Na nože: Glass Onion Pětice přátel, kteří se už velmi dlouho znají, dostane pozvání do řeckého ostrovního sídla miliardáře Milese Brona. Všech pět zná Brona z dávné minulosti a vděčí mu za své současné bohatství, slávu a kariéru. Hlavní událostí má být víkendová vražedná hra s Bronem, který se stane obětí. Ve skutečnosti mají všichni důvody ho zabít. Pozván je také Benoit Blanc, největší světový detektiv. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Glass Onion: A Knives Out Mystery

Režie: Rian Johnson

Hrají: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Dave Bautista, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Noah Segan, Jackie Hoffman

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 139 minut Recenze filmu Na nože: Glass Onion. Detektivní odlupování vrstev případu stojí ve stínu satiry světa excentrických celebrit Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky)

4. Ostrov Richard a Alice se na exotické dovolené pohádají, protože Richard se chce nechat rozvést. Rozhodnou se, že odletí předčasně domů, ale jejich malý letoun ztroskotá na opuštěném ostrově. Osamělí trosečníci se na tropickém ostrůvku musí postarat nejen o svou záchranu a přežití, ale také začít znovu spolupracovat a hledat k sobě cestu zpátky. Hodnocení Kinobox.cz: 54 % Žánr: Romantické filmy

Režie: Rudolf Havlík

Hrají: Jiří Langmajer, Jana Plodková

Původ a premiéra: Česko, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Google Play, Prima Plus

3. Za vším hledej ženu Třicetiletá Alex neprožívá zrovna šťastné období s přítelem. A když potká staršího charizmatického Alberta, podlehne jeho šarmu. Okamžitě se zamiluje, ovšem brzy narazí na jeho tvrdou slupku. A v tu chvíli přicházejí na pomoc kamarádky a vymyslí na Alberta past, do které se postupně chytá… ovšem osud si občas se vztahy zahrává a přináší překvapení. Hodnocení Kinobox.cz: 43 % Žánr: Komedie

Režie: Miloslav Šmídmajer

Hrají: Hana Vagnerová, Tereza Rychlá, Alžbeta Stanková, Marek Vašut, Zlata Adamovská, Daniela Kolářová, Igor Orozovič, Marek Němec, Zuzana Pillmann, Jiří Vyorálek, Albert Čuba

Původ a premiéra: Česko, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Google Play, iTunes, Prima Plus