Nejlepší filmy na Netflixu v roce 2024. Všechny mají český dabing nebo titulky

30. Tancuj Matyldo V příběhu inspirovaném skutečnou událostí žije uzavřený Karel ve světě řádu a striktních pravidel, ve kterém nezbývá mnoho místa pro empatii. Svou extrovertní a bohémskou matku Matyldu navštěvuje víceméně z povinnosti. Když Matylda přijde nečekaně o byt, Karlovi nezbyde než ji vzít k sobě. Jejich soužití je ale pro něj katastrofou. U Matyldy navíc propuká Alzheimerova choroba. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Drama

Režie: Petr Slavík

Hrají: Karel Roden, Regina Rázlová, Antonio Šoposki, Zuzana Kanócz, Simona Postlerová, Eva Leinweberová, Miroslav Babuský, Natálie Hejlová, David Depta, Jiří Rendl

Původ a premiéra: Česko, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, DaFilms, Google Play, Kuki, KVIFF TV

Záchrana Zátiší Bikin: Veverka Sandy zasahuje Oblíbené podmořské městečko Zátiší Bikin se nečekaně ocitne nad hladinou, když ho z oceánu vytáhne záhadná zlá společnost. Veverka Sandy a její kamarád SpongeBob se vydávají na výpravu do Texasu, rodného státu Sandy, aby zachránili své přátele. Setkávají se Sandyinou rodinou a společně vymýšlejí plán, jak osvobodit obyvatele Zátiší Bikin z rukou zlotřilého ředitele firmy. Čas neúprosně běží. Hodnocení Kinobox.cz: 41 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie

Režie: Liza Johnson

Hrají: Carolyn Lawrence, Tom Kenny, Clancy Brown, Bill Fagerbakke, Mr. Lawrence, Mary Jo Catlett, Rodger Bumpass, Johnny Knoxville, Jill Talley, Craig Robinson

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 87 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Jak přežít svého muže Mladá herečka Lucie se po mateřské dovolené snaží vrátit do práce. Setkává se ale s klasickými starostmi svobodných matek a současně se zamotává do bláznivých situací při hledání nové lásky. Hlavní hrdinku na její nelehké životní cestě doprovázejí extrovertní potrhlé kamarádky a její zhmotnělý vnitřní hlas Šedivka, se kterou má velmi komplikovaný vztah. Hodnocení Kinobox.cz: 30 % Žánr: Romantické filmy

Režie: Rudolf Merkner

Hrají: Jana Bernášková, Marek Němec, Ivana Chýlková, Roman Zach, Iva Pazderková, Mahulena Bočanová, Pavla Dostálová, Jitka Sedláčková, Tomáš Měcháček, Hana Vagnerová

Původ a premiéra: Česko, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Google Play, iTunes, prima plus

Zpívej V městě obývaném zvířaty bojuje koala Buster Moon o záchranu svého divadla. Uspořádá proto pěveckou soutěž s tisícidolarovou výhrou, jenže jeho asistentka omylem připíše dvě nuly navíc. Když letáky se slibem statisícové odměny zaplaví ulice, rozjede se bláznivá show s pestrým obsazením a repertoárem od Sinatry až po Lady Gagu. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Sing

Režie: Garth Jennings

Hrají: Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Nick Offerman, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, John C. Reilly, Peter Serafinowicz, Jennifer Saunders, Nick Kroll, Leslie Jones

Původ a premiéra: USA, 2016 Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), O2TV (dabing), Amazon Prime Video (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (dabing) Toto je první, ale ne poslední film v tomto přehledu, který se letos na českém Netflixu dostal mezi nejsledovanější, ale teď ho tam už nenajdete. Licenční práva se mění čím dál rychleji, filmy ze streamingů mizí a objevují se jinde.

Manželé Stodolovi Jaroslav a Dana Stodolovi se v touze po snadném zisku rozhodnou okrást svého osamělého starého souseda. Při akci Jaroslav důchodce nechtěně zabije. Ke svému údivu zjistí, že policie přijme násilnou smrt jako nešťastnou náhodu a dál se případem nezabývá. To v manželích probudí myšlenku, že senioři jsou snadnými oběťmi nejen drobných krádeží, ale i vražd. Dana vymyslí plán, jak zabití zamaskovat, a přesvědčí Jaroslava ke spolupráci. Stodolovi začnou systematicky vraždit starší lidi ve snaze vyřešit své finanční problémy. Hodnocení Kinobox.cz: 58 % Žánr: Drama

Režie: Petr Hátle

Hrají: Jan Hájek, Lucie Žáčková, Jelena Juklová, Dana Syslová, Alexej Pyško, Dušan Sitek, Barbara Lukešová, Martina Jindrová, Miluše Hradská, Antonín Hardt

Původ a premiéra: Česko, 2023

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, DaFilms, iTunes, KVIFF TV

Mladá dáma Dcera krále si vezme krásného, mladého prince, aby vzápětí zjistila, že to všechno byla past. Královská rodina ji jen naverbovala jako oběť, aby splatila dávný dluh drakovi. Dějem se táhne důležitost přijetí osudu a odpovědnosti. Jsou zde kladeni do kontrastu dva králové, kteří se ke svým potomkům chovají odlišným způsobem. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Damsel

Režie: Juan Carlos Fresnadillo

Hrají: Millie Bobby Brown, Nick Robinson, Robin Wright, Shohreh Aghdashloo, Angela Bassett, Ray Winstone, Brooke Carter, Rui M Tomas, Ulli Ackermann, Erickson Dos Santos Gomes

Původ a premiéra: USA, 2024 Mladá dáma od Netflixu je překvapivě dobrý archetypální příběh. Hororová feministická agitka se nekoná (recenze) Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Její tělo Andrea, třiadvacetiletá vrcholová sportovkyně a mistryně republiky ve skoku do vody, má před sebou slibnou kariéru. Při přípravě na olympijské hry v Atlantě si ale zraní páteř, což náhle ukončí její sportovní sny. S touhou po úspěchu a potřebou využít své fyzické dispozice se Andrea vrhá do světa pornografie, kde se stává úspěšnou a známou pornoherečkou. Její život se naplní slávou, penězi a nezávislostí. Příběh ukazuje paralely mezi sportem a pornoprůmyslem, kdy je tělo vystaveno na obdiv a stává se objektem touhy a obdivu, ať už na sportovišti nebo před kamerou. Nakonec i Andrea pocítí nutnost zpomalit a přehodnotit svůj život plný extrémů. Hodnocení Kinobox.cz: 59 % Žánr: Drama

Režie: Natálie Císařovská

Hrají: Natalia Germani, Zuzana Mauréry, Martin Finger, Denisa Barešová, Zuzana Stivínová, Cyril Dobrý, Karolína Krezlová, Tereza Švejdová, Štěpán Lustyk, Jiří Rendl

Původ a premiéra: Česko, 2023

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, DaFilms, Google Play, iTunes, Kuki, KVIFF TV

Rebel Ridge Bývalý mariňák z malého jižanského města se zaplete do pavučiny místní korupce. Když se pokusí složit kauci za bratrance ve vazbě, jeho peníze neprávem zabaví zkorumpovaní strážci zákona. Situace rychle eskaluje v násilný střet s mocichtivým šéfem místní policie. Zahnán do kouta a bez dalších možností se bývalý voják rozhodne postavit bezpráví čelem. Navzdory tvrdému odporu se pouští do boje proti systému, aby dokončil svou misi a osvobodil bratrance z vězení. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Akční filmy

Režie: Jeremy Saulnier

Hrají: Aaron Pierre, Don Johnson, AnnaSophia Robb, Emory Cohen, David Denman, James Cromwell, Zsané Jhé, C.J. LeBlanc, Dana Lee, Steve Zissis

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Ženy a život Eliška je hodná holka. Možná až moc. Chybí jí ostré lokty a přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, všehoschopná sestra Ilona. Obě slečny se společně vrhnou do budování rodinného podniku, fungujícího tak trochu „ode zdi ke zdi", stejně jako Eliščin vztah se samolibým populárním sportovcem. Je tedy potřeba si ujasnit, zda chodí jen Eliška s Petrem nebo i Petr s Eliškou… Případně toho ženicha splašit jinde. To vše za účasti rodiny a přátel, protože problém jednoho je problémem všech. Hodnocení Kinobox.cz: 36 % Žánr: Komedie

Režie: Petr Zahrádka

Hrají: Eva Burešová, Jakub Kohák, Petr Buchta, Aneta Krejčíková, Veronika Freimanová, Jiří Lábus, Olga Lounová, Jaromír Nosek, Tereza Blažková, Barbora Mottlová

Původ a premiéra: Česko, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, České kino, Magenta TV, prima plus

Vlkodlaci z Temného Hvozdu Rodinný výlet se neplánovaně změní v nebezpečnou hru, když tajemné karty přenesou všechny členy do středověké vesnice. Každou noc tu číhají vlkodlaci a zabíjejí místní obyvatele. Jediná cesta zpátky domů vede přes odhalení všech vlkodlaků podle pravidel starobylé karetní hry. Hodnocení Kinobox.cz: 52 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Family Pack

Režie: François Uzan

Hrají: Franck Dubosc, Jean Reno, Jonathan Lambert, Suzanne Clément, Grégory Fitoussi, Bruno Gouery, Lisa Do Couto Texeira, Raphael Romand, Alizée Caugnies, Jaroslav Vundrle

Původ a premiéra: Francie, 2024 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Datel Woody jede na tábor Datla Woodyho vyhodili z lesa. Našel si nový domov v táboře Ju Hú, jeho spokojenost však netrvá dlouho, neboť tábor brzy navštíví inspektor s úmyslem ho zavřít. Woody se tak ocitá v situaci, kdy musí znovu bojovat o domov a zároveň zachránit tábor před zavřením. Hodnocení Kinobox.cz: 51 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Woody Woodpecker Goes to Camp

Režie: Jon Rosenbaum

Hrají: Eric Bauza, Kevin Michael Richardson, Tom Kenny, Mary-Louise Parker, Savannah La Rain, Chloe De Los Santos, George Holahan-Cantwell, CC Dewar, Esther Son, William Atticus Parker

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

V letu Profesionální zloděj Cyrus Whitaker vede mezinárodní tým „expertů" k velkolepému cíli – ukrást zlaté slitky v hodnotě půl miliardy dolarů. Tato akce se má odehrát na palubě obřího Airbusu A380, který letí dvanáct kilometrů nad zemí. Přidá se k nim i bývalá Cyrusova přítelkyně… Hodnocení Kinobox.cz: 56 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Lift

Režie: F. Gary Gray

Hrají: Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon, Jean Reno, Sam Worthington, Viveik Kalra, Kim Yun-jee

Původ a premiéra: USA, 2024 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Grinch Film natočený podle oblíbené knihy Dr. Seusse vypráví příběh cynického zeleného bručouna, který se vydá na misi s cílem ukrást Vánoce. Jenže jeho srdce změní štědrá sváteční nálada mladé dívky. Grinchovi, který žije osamělým životem v jeskyni, dělá společnost pouze věrný pes Max. Své sousedy vidí jen tehdy, když mu dojde jídlo. Ale každý rok o Vánocích narušují jeho klidnou samotu svými stále většími, zářivějšími a hlasitějšími oslavami. Když obyvatelé prohlásí, že letos udělají Vánoce třikrát větší, Grinch si uvědomí, že existuje jen jeden způsob, jak získat klid: musí Vánoce ukrást. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Grinch

Režie: Yarrow Cheney, Peter Candeland, Scott Mosier

Hrají: Benedict Cumberbatch, Pharrell Williams, Rashida Jones, Angela Lansbury, Kenan Thompson, Cameron Seely

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), O2TV (dabing), Amazon Prime Video (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Jednotka všedního nasazení Obyčejný život stavebního dělníka z New Jersey se otočí vzhůru nohama, když se mu nečekaně ozve dávná láska ze střední školy. Roxanne, nyní zkušená agentka, ho naverbuje pro nebezpečnou špionážní misi. Mike se tak ze dne na den ocitá ve světě tajných služeb, intrik a vysokých sázek. Rychle musí zvládnout základy špionského řemesla a prokázat své schopnosti v terénu. Zároveň bojuje s city, které v něm Roxannin návrat probudil. Hodnocení Kinobox.cz: 55 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Union

Režie: Julian Farino

Hrají: Mark Wahlberg, Halle Berry, J.K. Simmons, Jackie Earle Haley, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica De Gouw, Alice Lee, Patch Darragh, Alex Brightman, Lorraine Bracco

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Nevěstina máma Lana vyrazí na tropický ostrov, aby se zúčastnila svatby své dcery Emmy. Svatbu, která se bude konat v thajském Phuketu, platí sponzoři, protože Emma pracuje jako influencerka. Lana po příjezdu na místo zjistí, že otec ženicha je Will, její bývalý přítel z univerzitních let, se kterým se nerozešla v dobrém. Situace se ještě zhorší, když sponzoři převezmou veškeré plánování svatby, což přináší další komplikace do už tak napjaté atmosféry. Hodnocení Kinobox.cz: 47 % Žánr: Komedie

Původní název: Mother of the Bride

Režie: Mark Waters

Hrají: Brooke Shields, Miranda Cosgrove, Benjamin Bratt, Sean Teale, Rachael Harris, Chad Michael Murray, Wilson Cruz, Michael McDonald, Tasneem Roc, Dalip Sondhi

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Sněžné bratrstvo V roce 1972 se odehrála jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii. Letoun uruguayského letectva, na jehož palubě byl rugbyový tým mířící do Chile, se zřítil přímo do nehostinného srdce And. Přeživší museli čelit nejen nesmírným fyzickým nástrahám, ale také psychologickým výzvám. Solidarita a vzájemná podpora se staly jejich největší nadějí na přežití. V boji o život v extrémních podmínkách byli nuceni překročit hranice toho, co považovali za přijatelné a možné. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Thrillery

Původní název: Society of the Snow

Režie: J. A. Bayona

Hrají: Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt, Tomas Wolf, Diego Ariel Vegezzi, Esteban Kukuriczka, Francisco Romero, Rafael Federman, Felipe González Otaño, Agustín Della Corte

Původ a premiéra: Španělsko, 2023

Délka: 143 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Po čem muži touží 2 Psycholožka Irena Kopáčová zažívá těžké období. Její kariéra je v troskách, přichází o ordinaci a nachytá přítele při nevěře. Po noci strávené s kamarádkou Marcelou a alkoholem vysloví u vědmy Zoltany osudové přání stát se mužem. K jejímu překvapení se ráno skutečně probouzí v mužském těle. Irena, nyní Iren, musí čelit výzvám života v nenáviděném těle a zároveň odhaluje pravou podstatu mužů. Jediným člověkem, který jí uvěří a nabídne pomoc, je soused Radim. Ten se snaží Irenu, do které je tajně zamilovaný, z jejího prokletí vysvobodit, ale přeměna ženy v muže se ukazuje jako nelehký úkol. Hodnocení Kinobox.cz: 52 % Žánr: Po čem muži touží

Režie: Rudolf Havlík

Hrají: Jiří Langmajer, Anna Polívková, Marek Taclík, Tereza Kostková, Radek Holub, Zuzana Kronerová, Ondřej Kavan, Pavel Šimčík, Oskar Hes, Jiří Maryško, Petra Špindlerová

Původ a premiéra: Česko, 2022

Délka: 70 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, Voyo, Canal Plus, iTunes

Zahradníkův rok Idylický život manželského páru zahradníků naruší příchod nového majitele zámku na kopci. Zatímco oni pečují o svůj kousek země v souladu s přírodními cykly, zámecký pán chystá radikální přestavbu celého okolí. Když odmítnou prodat své zahradnictví, spustí soused agresivní taktiku – jejich pozemek obestaví plotem s ostnatým drátem a na cestu postaví závoru se strážným. Poklidné

Režie: Jiří Havelka

Hrají: Oldřich Kaiser, Dáša Vokatá, Štěpán Kozub, Tomáš Jeřábek, Jiří Vyorálek, Alena Mihulová, Michal Isteník, Tereza Dočkalová, Magdaléna Borová, Vasil Fridrich

Původ a premiéra: Česko, 2024

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Netflix

Pokračování 19 / 30 12. Mimoni Mimoni už od úsvitu věků slouží těm nejpodlejším pánům. Od T-Rexe až po Napoleona, pomáhali těm největším a nejhorším padouchům. Nyní se připojíte k ochranářskému vůdci Kevinovi, dospívajícímu rebelovi Stuartovi a sympatickému malému Bobovi. Vyslouží si šanci pracovat pro nového šéfa, prvního ženského superpadoucha na světě, a pokusí se zachránit celé minionstvo před vyhlazením. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Minions

Režie: Pierre Coffin, Kyle Balda

Hrají: Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Allison Janney, Steve Coogan, Jennifer Saunders, Geoffrey Rush, Steve Carell, Pierre Coffin, Katy Mixon

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 91 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 20 / 30 11. Super Mario Bros. ve filmu Mario, instalatér z Brooklynu, cestuje spolu s princeznou Peach a antropomorfní houbou Ropuchou po Houbovém království. Potřebují najít Mariova bratra Luigiho a zachránit svět před nelítostným ohnivým Bowserem. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Super Mario Bros. Movie

Režie: Fabien Polack, Aaron Horvath, Michael Jelenic

Hrají: Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Khary Payton, Sebastian Maniscalco, Charles Martinet

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 21 / 30 12. Matka v trapu Sylvie má dobré místo v reklamní agentuře, pracovní úspěchy, krásné, vzorné děti a její manžel je známý malíř. Na první pohled štěstí. Jenže jak je to ve skutečnosti? Šéf reklamky na Sylvii právě nahrnul několik nesplnitelných úkolů, do toho volali ze střední školy, aby vyřešila další z prohřešků svého syna, a její manžel Tomáš je jako obvykle nedostupný. Všichni si už zvykli, že Sylvie všechno vyřeší, zařídí, zaplatí. Jenže v ní se najednou něco zlomí. Hodnocení Kinobox.cz: 45 % Žánr: Komedie

Režie: Hana Hendrychová

Hrají: Petra Hřebíčková, Lenka Vlasáková, Bohumil Klepl, Jaroslav Plesl, Jana Švandová, Marek Němec, Anastázie Chocholatá

Původ a premiéra: Česko, 2024

Délka: 44 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Google Play, Kuki, prima plus

Pokračování 22 / 30 13. Život pro samouky Klára ve čtyřiceti stále prožívá stejné nejistoty, jako když jí bylo osmnáct, jen už nepůsobí tak roztomile. Když její manželství nečekaně skončí, musí se vrátit do světa randění a seznamek plného trapných situací. K tomu všemu vychovává dvě dcery, vyrovnává se s excentrickým životním stylem své matky a nechá si radit od vztahové koučky a influencerky. Život, který měla dosud naplánovaný, se najednou mění v divokou jízdu. Hodnocení Kinobox.cz: 51 % Žánr: Komedie

Režie: Jitka Rudolfová

Hrají: Jana Plodková, Jaroslav Plesl, Zuzana Kronerová, Barbora Seidlová, Václav Neužil, Lukáš Příkazký, Simona Babčáková, Andrej Polák, Anna Michalcová, Luna Sofie Bauerová, Anežka Kubátová

Původ a premiéra: Česko, 2023

Délka: 46 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, Voyo

Pokračování 23 / 30 8. Vstupenka do ráje Rozvedení rodiče letí na Bali, protože jim dcera Lily oznámila, že se hodlá vdát za místního muže, kterého právě poznala na dovolené. Rozhodnou se odložit své neshody a spojit síly, aby svatbě zabránili. Věří, že tím Lily uchrání před podobnou chybou, jakou udělali sami před lety. Jejich manželství skončilo lety rozvodem a od té doby se jeden druhému vyhýbají. Teď však musí spolupracovat, aby svou dceru vysvobodili z náruče pohledného a podnikavého domorodce, který se živí pěstováním mořských řas. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Ticket to Paradise

Režie: Ol Parker

Hrají: Julia Roberts, George Clooney, Kaitlyn Dever, Maxime Bouttier, Billie Lourd, Lucas Bravo, Geneviève Lemon, Cintya Dharmayanti, Dorian Djoudi, Arielle O'Neill

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 24 / 30 7. Ferdinand Malý býček Ferdinand raději tiše sedí pod korkovým stromem a čichá ke květinám, než aby poskakoval, frkal a mlátil se s ostatními býky. Ferdinand roste a sílí, jeho povaha zůstává mírná, ale jednoho dne přijde pět mužů, aby vybrali největšího, nejrychlejšího a nejdrsnějšího býka pro býčí zápasy v Madridu. Omylem vyberou… Ferdinanda. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Animované filmy

Režie: Carlos Saldanha

Hrají: John Cena, David Tennant, Anthony Anderson, Gabriel Iglesias, Kate McKinnon, Boris Kodjoe, Miguel Ángel Silvestre, Raúl Esparza, Jerrod Carmichael, Gina Rodriguez

Původ a premiéra: USA, 2017 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 25 / 30 6. Prázdniny s Broučkem Matka dvou dětí a nadšená food blogerka se rozhodne vyrazit na rodinnou dovolenou v krásném červeném karavanu po dědečkovi. Její manžel ale nadšení pro dobrodružství vůbec nesdílí. Navzdory rozdílným představám o ideální dovolené se celá rodina vydává na cestu k Jadranu. Ačkoli je moře zdánlivě na dosah, putování se nečekaně protáhne. Hodnocení Kinobox.cz: 53 % Žánr: Komedie

Režie: Jiří Matoušek

Hrají: Barbora Poláková, Lukáš Příkazký, Michal Isteník, Martin Sobotka, Tomáš Jeřábek, Pavel Zedníček, Patrik Děrgel, František Sládek, Barbora Dragounová

Původ a premiéra: Česko, 2024

Délka: 53 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Google Play, iTunes, prima plus

Pokračování 26 / 30 5. Jedeme na teambuilding Ambiciózní korporátní zaměstnanec Aleš je svým narcistickým šéfem místo povýšení přeložen do nejhoršího firemního oddělení – do call centra. Tam velice rychle musí přijít na to, jak spolu s potrhlou sebrankou kolegů vytvořit sehranou partu. Blíží se teambuilding a to je ideální místo na pomstu. Hodnocení Kinobox.cz: 50 % Žánr: Komedie

Režie: Zuzana Marianková

Hrají: Jakub Prachař, Anna Polívková, Vojtěch Kotek, Petra Polnišová, Robin Ferro, Erika Stárková, Bořivoj Čermák, Justýna Zedníková, Alexander Bárta, Eva Kramerová

Původ a premiéra: Česko, 2023

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, iTunes, prima plus

Pokračování 27 / 30 4. Já, padouch 3 Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý. A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče, které je mu k nerozeznání podobné. Až na ty vlasy. Je to neuvěřitelně přátelský a milý chlapík, který si ze všeho nejvíc přeje, aby ho bratr zasvětil do umění zločinu. Grua přechytračil Balthazar Bratt, který byl v osmdesátých letech minulého století byl dětskou hvězdou populární televizní show. Nosí retro oblečení a nemožný účes, poslouchá staré písničky na kazetách a jako zbraně používá Rubikovu kostku a žvýkačkové bubliny. Jediný, kvůli komu by byl Gru ochotný přejít alespoň dočasně na stranu zla, je právě Balthazar. A když si mu tenhle zastydlý klon Michaela Jacksona dovolí sáhnout na rodinu, využije všechny padoušské zkušenosti k tomu, aby své blízké zachránil. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Despicable Me 3

Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin

Hrají: Steve Carell, Trey Parker, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Pierre Coffin, Andy Nyman, Michael Beattie, Nev Scharrel

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 28 / 30 3. Zpívej 2 Koalák Buster Moon sice má ve svém týmu hvězdnou pěveckou sestavu, ale i tak je skoro jisté, že konkurz u Jimmyho Crystala skončí totálním krachem. A tak Buster znuděnému Crystalovi slíbí, že když bude moci v jeho městě nazkoušet show, obsadí do ní největší žijící hudební legendu, lva Claye Callowaye. Potíž je v tom, že Callowaye, který už léta žije v ústraní, musí někdo přesvědčit. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Sing 2

Režie: Garth Jennings

Hrají: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Bobby Cannavale, Tori Kelly, Nick Kroll, Halsey, Pharrell Williams, Nick Offerman

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

