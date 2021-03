Na Netflixu jsme vybrali nejlepší seriály, které mají české titulky a často i dabing. Vycházeli jsme z hodnocení na filmových webech a přidali i trochu svého vlastního vkusu.

30. Vikingové Legenda o Ragnaru Lothbrokovi, farmáři a nadaném vikingském válečníkovi, praví, že byl přímým potomkem Ódina, boha války a ochránce všech bojovníků. Spolu s rodinou chrání svou zemi a vyráží na objevné výpravy. Během toho zotročují, vraždí a vedou nekonečné rozbroje jak mezi s sebou, tak s vládci dalších zemí, na které narážejí. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Historické seriály

Původní název: Vikings

Hrají: Travis Fimmel, Alex Hogh Andersen, Alexander Ludwig, Clive Standen, Gustaf Skarsgard, Alyssa Sutherland, Jordan Patrick Smith

Původ a premiéra: Irsko, 2013

Délka: 44 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

29. Útěk z vězení Aby zachránil svého bratra před trestem za čin, který nespáchal, nechá se Michael Scofield zavřít do vězení k němu. Na těle má vytetovaný plán věznice a v hlavě vše vymyšlené. Se svými několika sezónami patřil Útěk z vězení k nejzajímavějším seriálům prvního desetiletí. Škoda, že podobně nejsou online třeba i Ztraceni (Lost). Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Prison Break

Hrají: Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, William Fichtner, Paul Adelstein, Rockmond Dunbar, Jodi Lyn O'Keefe

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

28. Fauda Špičkový izraelský agent se vrátí do služby, aby hledal palestinského radikála, o kterém si myslel, že ho zabil. Tím uvede do chodu řetězec chaotických událostí. Také další sezóny realistickým způsobem ukazují vztahy mezi izraelskými bezpečnostními složkami a palestinskými radikály, ať už mají blízko k hnutím Fatah, Hamás nebo OOP. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Akční seriály

Režie: Assaf Bernstein

Hrají: Lior Raz, Netta Garti, Tsahi Halevi, Shadi Mar'i, Doron Ben-David, Rona-Lee Shim'on, Laëtitia Eido

Původ a premiéra: Izrael, 2015

Délka: 34 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

27. Sexuální výchova Jste puberťák a chodíte na střední školu, kde máte mraky spolužáků a spolužaček, kteří mají problémy se vztahy a … sexem. Vaše matka je naštěstí sexuální terapeutka a tak navzdory nulovým praktickým zkušenostem máte přece jen více znalostí než vaši spolužáci. Co s tím? Založíte si tajnou poradnu. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Sex Education

Hrají: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Kedar Williams-Stirling, Aimée-Lou Wood, Connor Swindells

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

26. Spartacus Thrácký bojovník byl zajat Římany, stal se gladiátorem a v boji o svobodu se postavil starověkému Římu. Spartakus, odtržený od své země a milované ženy, je uvržen do surového světa gladiátorské arény, kde krev a smrt jsou tou nejsledovanější zábavou. Na písku se však neodehrávají všechny bitvy. Zrada, korupce a pokušení vystavují Spartaka nepřetržité zkoušce. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Historické seriály

Režie: Theis Molstrom Christensen

Hrají: Tuva Novotny, Liam McIntyre, Manu Bennett, Dejan Čukić, Robert Hansen, Dustin Clare, Daniel Feuerriegel

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 53 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

25. Neuvěřitelná Mladá dívka je obviněna z toho, že si svoje znásilnění vymyslela. Dvě ženy – kriminalistky ale postupně začnou odhalovat mnohem hrůznější pravdu. Příběh seriálu vychází ze skutečných událostí. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Unbelievable

Hrají: Toni Collette, Merritt Wever, Kaitlyn Dever

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

24. Narcos: Mexiko Původně mělo jít o čtvrtou řadu „kolumbijského“ seriálu Narcos, ale nakonec vznikl úplně samostatný seriál. Drogový obchod v Mexiku byl v 80. letech minulého století roztříštěný do mnoha nezávislých pěstitelů a obchodníků. Félix Gallardo z kartelu Guadalajara je sjednotil a vybudoval drogové impérium. Americký agent DEA se pustil do odvážného boje. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Narcos: Mexico

Hrají: Michael Pena, Diego Luna, Scoot McNairy, Tenoch Huerta, Mark Kubr, Ernesto Alterio, Tim Ransom

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

23. Dům na kopci V létě 1992 se Hugh a Olivia Crain se svými pěti dětmi přestěhovali do zámku. Chtěli ho zrekonstruovat, prodat a potom si postavit vlastní dům. Kvůli neočekávaným opravám však museli zůstat déle a v domě se začali projevovat podivné paranormální úkazy, které skončily rodinnou tragédií a útěkem. O dvacet šest let později se členové rodiny znovu sešli, aby záhadám přišli na kloub. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Hororové seriály

Původní název: The Haunting of Hill House

Režie: Mike Flanagan

Hrají: Michiel Huisman, Elizabeth Reaser, Kate Siegel, Oliver Jackson-Cohen, Victoria Pedretti, Timothy Hutton, Carla Gugino

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

22. Queer tým Nejedná se o typický seriál, spíš jde o úspěšnou reality show. V ní se skupina poradců zaměřených na módu, vzhled, jídlo, pití a kulturu vydává na cestu s cílem změnit své klienty. Na Netflixu najdete už pět sezón. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Reality-show

Původní název: Queer Eye

Hrají: Bobby Berk, Tan France, Antoni Porowski, Jonathan van Ness, Karamo Brown

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

21. Dark V německém městečku zmizí za podivných okolností několik dětí. A zdá se, že podobné zločiny se objevují vždy v rozmezí několika desítek let. Chytré hrátky s časem vás chytí a nepustí. Dark je jeden z nejnapínavějších a nejlepších seriálů od Netflixu, byly natočeny tři sezóny. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Thriller seriály

Režie: Baran bo Odar

Hrají: Oliver Masucci, Maja Schöne, Mark Waschke, Jördis Triebel, Anatole Taubman, Daan Lennard Liebrenz, Stephan Kampwirth

Původ a premiéra: Německo, 2017

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

20. The Punisher Frank Castle, přezdívaný Punisher, přišel o rodinu a nyní se mstí všem, kteří jsou za smrt jeho blízkých zodpovědní. Jenže když je hotovo, objeví se ještě větší problém… Postava Punishera se objevila v druhé sezóně seriálu Daredevil, jde tedy o jeho spin-off. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Komiksové seriály

Původní název: Marvel's The Punisher

Hrají: Jon Bernthal, Ebon Moss-Bachrach, Ben Barnes, Kelli Barrett, Deborah Ann Woll, Amber Rose Revah, Daniel Webber

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 53 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

19. Zaklínač Geralt z Rivie je zaklínač. Putuje středověkou říší a bojuje proti monstrům a dalším tvorům, kteří ohrožují prostý lid. Za rozhodnutím Netflixu zfilmovat legendární knižní předlohu polského spisovatele Andrzeje Sapkowského stála nejen velká popularita stejnojmenné herní série, ale také obrovský úspěch seriálu Hra o trůny z produkce HBO. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: The Witcher

Režie: Alik Sakharov

Hrají: Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Joey Batey, Jodhi May, Adam Levy, Eamon Farren

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

18. Koruna Seriál mapující život královny Alžběty II. od její korunovace v roce 1952, přes složitá rozhodnutí v podobě války na Falklandách a jmenování Margaret Thatcher do funkce ministerské předsedkyně až po současnost. Aktuální nabídka streamovacích služeb pravděpodobně nezná komplexnější drama, které je v každé řadě lepší než v té předchozí. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Historické seriály

Původní název: The Crown

Režie: Dee Koppang O'Leary

Hrají: Claire Foy, Olivia Colman, Tobias Menzies, Matt Smith, Vanessa Kirby, Helena Bonham Carter, Victoria Hamilton

Původ a premiéra: Velká Británie, 2016

Délka: 52 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

17. Volejte Saulovi Příběh je zasazený do roku 2002 a sleduje život nepříliš úspěšného právníka Saula Goodmana – původně Jimmyho McGilla – šest let před událostmi, které se udály v seriálu Perníkový táta. Co se stalo v životě právníka Saula, než potkal Waltera Whitea? Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Better Call Saul

Hrají: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Patrick Fabian, Rhea Seehorn, Michael Mando, Giancarlo Esposito, Michael McKean

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

16. Kravaťáci Mike Ross prchá po nepodařeném drogovém obchodu. Dostane šanci získat další job pro zkušeného Harveyho Spencera. Ten je unavený z běžných kravaťáků, kteří právě vyšli školu, a tak dá nedostudovanému Mikeovi šanci, kterou musí chytit za pačesy. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Suits

Hrají: Patrick J. Adams, Gabriel Macht, Rick Hoffman, Sarah Rafferty, Meghan Markle, Dulé Hill, Katherine Heigl

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

15. Městečko South Park Čtyři školáci – Stanley „Stan“ Marsh, Kyle Broflovski, Eric Theodore Cartman a Kenneth „Kenny“ McCormick – prožívají zábavné, a také velmi sprosté příhody uprostřed městečka South Park ztraceného kdesi v Coloradu. Animovaný seriál pro dospělé se proslavil právě svým drsným jazykem. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Animované seriály

Původní název: South Park

Hrají: Trey Parker, Matt Stone, April Stewart, Mona Marshall

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

14. Daredevil Brilantní obhájce Matt Murdock je od mládí slepý, ale jeho ostatní smysly zesílily. Ve dne pomáhá chudým a utlačovaným podle zákonů. V noci se v newyorské čtvrti Hell's Kitchen mění v tajemného mstitele Daredevila. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Komiksové seriály

Původní název: Marvel's Daredevil

Hrají: Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Jon Bernthal, Vincent D'Onofrio, Rosario Dawson, Scott Glenn

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

13. Cobra Kai Příběh pokračuje třicet let poté, co se Danielovi podařilo s pomocí pana Miyagiho porazit svého středoškolského tyrana Johnnyho. V nové době, která už nepřeje akčním hrdinům a hodnoty z mládí jsou najednou relativní. Pokračování legendárního Karate Kida patří mezi nejlepší seriály posledních let. Je to pocta smíšená s plnokrevným dramatem a skvělou akcí. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Akční seriály

Hrají: Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Mariduena, Mary Mouser, Courtney Henggeler, Jacob Bertrand, Nichole Brown

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Youtube Red (bez dabingu a titulků)

12. Mindhunter: Lovci myšlenek Vraždy začínají být v USA na konci 70. let minulého století čím dál tím brutálnější, vrazi čím dál tím šílenější. Několik detektivů z FBI se rozhodne pro kontroverzní postup. Začnou vyslýchat a posléze i spolupracovat s uvězněnými zločinci, aby na základě jejich chování a postřehů odhalili zatím nevypátrané vrahy. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Mindhunter

Hrají: Jonathan Groff, Holt McCallany, Hannah Gross, Sonny Valicenti, Anna Torv, Cotter Smith, Stacey Roca

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

11. Peaky Blinders – Gangy z Birminghamu Veleúspěšná gangsterská sága vás přenese do Birminghamu 20. let minulého století. Rozvětvená rodina Shelbyových založí obávaný gang nazývaný Peaky Blinders. Jejich jméno odkazuje na zvyk nosit žiletky na svých kloboucích. Seriál představí krutou, krvavou, ale bezpochyby působivou kapitolu moderních britských dějin. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Peaky Blinders

Hrají: Cillian Murphy, Paul Anderson, Paul F. Anderson, Sam Claflin, Finn Cole, Annabelle Wallis, Joe Cole

Původ a premiéra: Velká Británie, 2013

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

10. Černé zrcadlo Britský seriál vytvořený Charliem Brookerem vypráví o tom, jak by mohla vypadat naše budoucnost z pohledu mezilidských vztahů, spojení s technikou či úlohy médií. Jsou to samostatné povídky zasazené do blízké budoucnosti, zpracované často satiricky a s černým humorem. Černé zrcadlo podle autora představují obrazovka televizoru, monitoru a smartphonu. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Black Mirror

Původ a premiéra: Velká Británie, 2011

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

9. Dámský gambit V kentuckém sirotčinci se v 50. letech minulého století odehrává příběh mladé dívky, která bojuje se závislostí a objeví v sobě mimořádný šachový talent. Nádherně natočené dobové drama je detailní charakterovou studií s fantastickou Anyou Taylor-Joy v hlavní roli. Hodnocení IMDb: 89 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Queen's Gambit

Hrají: Anya Taylor-Joy, Moses Ingram, Bill Camp, Thomas Brodie-Sangster, Marielle Heller, Harry Melling, Rebecca Root

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

8. Love, Death & Robots Animovaná antalogie pro dospělé z produkce Davida Finchera vypráví osmnáct samostatných příběhů o lásce, smrti... a robotech. Každou epizodu připravilo jiné animační studio, jednotlivé díly se proto vizuálně velmi liší. Hodnocení IMDb: 89 % Žánr: Animované seriály

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 15 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

7. Car Masters: Z vrakoviště na výsluní Machři z Gotham Garage renovují sběratelské automobilové kousky, aby je prodali za velký balík peněz. Klasické autombily získají moderní úpravy a prvky. Každá epizoda seriálu se věnuje jednomu projektu. Hodnocení IMDb: 89 % Žánr: Reality-show

Původní název: Car Masters: Rust to Riches

Hrají: Mark Towle, Shawn Pilot, Constance Nunes

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 40 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

6. Domek z karet Seriál Domek z karet se odehrává v dnešním Washingtonu. Vypráví příběh Franka Underwooda, nemilosrdného a mazaného politika, a jeho manželky Claire, která se při cestě za svým cílem před ničím nezastaví. Politické drama proniká do temného světa chamtivosti, sexu a korupce. Sledujte cestu nelítostného politika a jeho ženy od senátu přes post viceprezidenta a až po úřad nejvyšší – prezidenta USA. Hodnocení IMDb: 89 % Žánr: Drama seriály

Původní název: House of Cards

Hrají: Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly, Sakina Jaffrey, Kristen Connolly, Michael Gill, Sebastian Arcelus

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

5. Narcos Kronika mapující život, osudy a smrt nechvalně známého kolumbijského drogového krále Pabla Escobara. V dalších sezónách seriálu jsou podobně vykresleny další kartely, které se na Escobara a jeho Medellín snažily navázat. Hodnocení IMDb: 89 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Pedro Pascal, Wagner Moura, Maurice Compte, Boyd Holbrook, Matias Varela, Damián Alcázar, Francisco Denis

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 57 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

4. Stranger Things Osmdesátá léta, městečko Hawkings kdesi v USA. Za podivných okolností se ztratí malý kluk. Jeho kamarádi se ho s pomocí záhadné malé dívky s nadpřirozenými schopnostmi vydají hledat. V dalších sériích se hrdinové snaží vyrovnat se zkušenostmi získanými ve světě „Upside down“, objevují se také nové nástrahy a noví hrdinové. Hodnocení IMDb: 90 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

3. Fullmetal Alchemist: Bratrství Japonský anime seriál vychází z knižní manga série a ukazuje dobrodružství bratrů Edwarda a Alphonse Elrica. Provedli neúspěšnou alchymistickou transmutaci, která zničila celé Alovo tělo a Ed při ní ztratil levou nohu. Pravou paži potom obětoval, aby přivedl Alovu duši zpět a ukryl ji v brnění. V pozici státních alchymistů nyní hledají kámen mudrců, aby s ním mohli obnovit svá těla. Po cestě ale objeví velké vládní spiknutí. Hodnocení IMDb: 91 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Režie: Yasuhiro Irie

Hrají: Romi Park, Rie Kugimiya, Shin-ichiro Miki, Kenta Miyake, Fumiko Orikasa, Megumi Takamoto, Megumi Takamoto

Původ a premiéra: Japonsko, 2009

Délka: 25 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)