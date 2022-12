Tyto seriály byly v roce 2022 na českém Netflixu nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

27. Cobra Kai Třicet let poté, co se Danielovi podařilo s pomocí pana Miyagiho porazit středoškolského tyrana Johnnyho, jejich příběh pokračuje. V nové době, která už nepřeje akčním hrdinům a hodnoty z mládí jsou najednou relativní. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Akční seriály

Hrají: Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Mariduena, Mary Mouser, Courtney Henggeler, Jacob Bertrand, Nichole Brown

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

26. Virgin River Zdravotní sestra po svém rozvodu odpoví na inzerát nabízející práci v odlehlém kalifornském městečku Virgin River. Zjistí, že život na maloměstě není tak jednoduchý, jak očekávala, a že se musí naučit léčit sama sebe, než se Virgin River stane jejím skutečným domovem. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Drama seriály

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

25. Drž se blízko Sledujeme tři lidi, kteří navenek žijí pohodlným životem, ale ve skutečnosti skrývají temná tajemství, o nichž nemají tušení ani jejich nejbližší. Šokující zpráva najednou ovlivní všechny tři postavy. Když se k nim vrací minulost a hrozí, že zničí jejich životy i životy jejich okolí, jaký bude jejich další krok? Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Stay Close

Hrají: Sarah Parish, Richard Armitage, James Nesbitt, Jo Joyner, Cush Jumbo, Youssef Kerkour, Bethany Antonia

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 46 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

24. Srdcerváči Charlie a Nick řeší to samé co většina puberťáků. Jejich přátelství se pro otevřeného gaye Charlieho ale rychle stane něčím víc, zpočátku však nevěří, že má u Nicka šanci. Láska však funguje překvapivými způsoby a Nick má o Charlieho větší zájem, než si kdokoli z nich uvědomoval. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Heartstopper

Režie: Euros Lyn

Hrají: Joe Locke, Kit Connor, Sebastian Croft, Chetna Pandya, Fisayo Akinade, Alan Turkington, Yasmin Finney

Původ a premiéra: Velká Británie, 2022

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

23. Vidím vás Rodina se konečně nastěhuje do vysněného domu na předměstí. Tam na ni ale čeká hrůzostrašná noční můra. Zlověstné dopisy, podivní sousedi a děsivé výhrůžky najednou neberou konce. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Thriller seriály

Původní název: The Watcher

Hrají: Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Mia Farrow

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

22. Winx Saga: Osud Magický Jiný svět je rozdělený do tří říší. Jedna je známá svými divokými válečníky, druhá je bohatá na přírodu, rostliny a zvířata. Solaria, které vládne královna Luna, je nejmocnější říší Jiného světa. Nachází se v ní speciální internátní škola, ve které se víly učí ovládat svoje magické schopnosti. Řeší u toho trable s láskou, bojují mezi sebou a musí si také dávat pozor na životu nebezpečné příšery. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: Fate: The Winx Saga

Hrají: Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Elisha Applebaum, Eliot Salt, Danny Griffin, Freddie Thorp, Eva Birthistle

Původ a premiéra: Itálie, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

21. Taboo James Keziah Delaney se po deseti letech strávených v Africe vrací v roce 1814 do Londýna. Zde zjistí, že mu otec zanechal záhadné dědictví. Delaney bojuje s těmi, kdo mu dříve ublížili,má problémy s krachující společností, kterou mu otec odkázal, a zároveň hraje nebezpečnou hru mezi dvěma válčícími národy, Británií a Amerikou. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Historické seriály

Hrají: Tom Hardy, Jonathan Pryce, Jessie Buckley, Oona Chaplin, Michael Kelly, David Hayman, Danny Ligairi

Původ a premiéra: Velká Británie, 2017

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

20. All of Us are Dead Pro studenty korejské střední školy to byl běžný školní den. Dokud se ze školní vědecké laboratoře nevrátil student nakažený neznámým virem. Infekce se šíří mimo školu a po celém poloostrově, armáda zoufale vyslýchá psychotického učitele přírodních věd, který to všechno začal. Studenti se zatím snaží přežít, dokud nepřijde pomoc. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Hororové seriály

Původ a premiéra: Jižní Korea, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

19. Too Hot to Handle Deset nezadaných mladých lidí, kteří jsou notorickými odpůrci závazků, je společně ve vile na ostrově. Myslí si, že stráví čtyři týdny sexuálně aktivní dovolené. Když tam ale dorazí, dozví se, že finanční odměnu získají jen v případě, když dokážou několik týdnů abstinovat. Hodnocení IMDb: 42 % Žánr: Reality-show

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 40 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

18. Papírový dům Osm zlodějů obsadí továrnu na výrobu peněz a vezme několik desítek rukojmí. Zatímco policie vymýšlí, jak situaci vyřešit, šéf party přezdívaný Profesor dál realizuje svůj plán na vytištění a uloupení 2,5 miliardy eur. Jedna loupež ale nestačí, španělský zlatý poklad je tak lákavý! Dobrodružství proto pokračuje a napínavá podívaná plná neustálých zvratů a šokujících odhalení vstoupila již do páté, závěrečné řady. Španělským tvůrcům se povedla a seriál se dočkal důstojného zakončení. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Money Heist

Hrají: Úrsula Corberó, Itziar Ituno, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán

Původ a premiéra: Španělsko, 2017

Délka: 70 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

17. 1899 Pestrá směsice přistěhovalců na cestě do Nového světa narazí na sesterskou loď, kterou unáší mořský proud. Kapitán se ji navzdory příkazům, které přijdou od lodní společnosti, rozhodne zachránit. Jenže na její palubě čeká na vyřešení děsivá hádanka. Tvůrci úspěšného Dark připravili další seriál, který pořádně zamotá hlavu. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musiał, Anton Lesser, Lucas Lynggaard Tonnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael

Původ a premiéra: Německo, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

16. The Umbrella Academy Ve stejný den v říjnu 1989 se náhodným ženám nevysvětlitelným způsobem narodí třiačtyřicet dětí. Ještě předchozí den totiž nebyly těhotné. Sedm z nich adoptuje tajemný milionář, který z nich chce vybudovat dětský tým superhrdinů. Ne všechno však jde podle plánu, v době jejich dospívání se rodina rozpadla. Téměř po třiceti letech se přeživší znovu setkávají a společně řeší záhadu spojenou se smrtí svého otce. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Komiksové seriály

Hrají: Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

15. Wednesday Addamsova rodina pošle dceru Wednesday na Akademii Nevermore, kde se seznámili i její rodiče Morticia a Gomez. Zde Wednesday Addamsová začne odhalovat pozadí série vražd, které se proplétá historií městečka s běžnými obyvateli a Akademií Nevermore, na které studují vlkodlaci, sirény a další podivuhodná stvoření. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Thora Birch, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Emma Myers, Naomi J. Ogawa

Původ a premiéra: USA, 2022 Wednesday na Netflixu: možná počátek kultu, hlavně ale fajn zábava Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

14. Eden vás vítá Parta mladých vyrazí pařit na odlehlý ostrov. Ráj, který na ně čeká, ale skrývá hodně nebezpečná tajemství a spoustu pastí. Na ostrově vládne sekta, která sice uctívá Matku přírodu, ale k vynucení přísné poslušnosti používá nejnovější sledovací technologie. Hodnocení IMDb: 55 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Welcome to Eden

Hrají: Amaia Salamanca, Amaia Aberasturi, Belinda, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begona Vargas, Berta Vázquez, Tomy Aguilera, Berta Castané, Carlos Soroa, Albert Baró

Původ a premiéra: Španělsko, 2022

Délka: 41 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

13. Advokát Právník Mickey Haller provozuje svou advokátní praxi ze zadního sedadla Lincolnu a řeší velké i malé případy v rozlehlém Los Angeles. Haller, který byl po nehodě téměř rok odstaven na vedlejší kolej a léčí se z drogové závislosti, se vrací do soudní síně. Jednoho dne se mu ale dostane do rukou zamotaný případ vraždy. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Lincoln Lawyer

Hrají: Neve Campbell, Christopher Gorham, Manuel Garcia-Rulfo

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

12. Zaklínač Seriál je natočen podle stejnojmenné knižní série polského spisovatele Andrzeje Sapkowského. Sleduje příběh Geralta z Rivie, osamělého lovce příšer, který se snaží najít své místo ve světě, kde jsou lidé často ze všech nejnebezpečnější. Osud ho přivede k mocné čarodějce a mladé princezně se zvláštním darem. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: The Witcher

Režie: Alik Sakharov

Hrají: Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Joey Batey, Jodhi May, Adam Levy, Eamon Farren

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

11. Ozark Finanční poradce musí prchnout se svojí rodinou z Chicaga do městečka Ozark v Missouri, aby zde vypral 500 miliónů dolarů pro drogového lorda. Co všechno může udělat spořádaný člověk, aby zachránil sebe a svojí rodinu? Od dob Perníkového táty víme, že cesta do pekla je dlážděna těmi nejlepšími úmysly. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Drama seriály

Režie: Hilde Van Mieghem

Hrají: Jason Bateman, Veerle Dobbelaere, Wine Dierickx, Laura Linney, Marie Vinck, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 80 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

10. Jeden z nás lže Pět středoškoláků zůstane za trest po škole. Nemají mnoho společného, ale záhadné úmrtí po občerstvení z vodní fontánky a pomalu vyplouvající tajemství je donutí táhnout za jeden provaz. Policie začíná vyšetřovat, prohledávají se školní skříňky, chybí notebook. Není tady nic nového, co bychom jinde neviděli, je ale zajímavé sledovat, jak to všechno dávají dohromady. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: One of Us Is Lying

Hrají: Marianly Tejada, Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Cooper van Grootel, Barrett Carnahan, Melissa Collazo, Jessica McLeod

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

9. Sandman Čaroděj se pokusí lapit Smrt, aby si vyjednal věčný život. Omylem však uvězní jejího bratra Sen, který zůstane v zajetí několik desetiletí. Po svém úniku se Sen vydává na cestu za znovuzískáním své původní moci. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Komiksové seriály

Původní název: The Sandman

Hrají: Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Charles Dance, Boyd Holbrook, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

8. Zvířecí případy Zvláštní agenti Sam a Kit lítají po světě a díky svým detektivním schopnostem, vědeckým poznatkům a fantastickým přístrojům odhalují spoustu tajemství říše zvířat. Agenti řeší ohromující záhady, v nichž se mísí skutečná zoologická fakta s divokou detektivní akcí. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Animované seriály

Původní název: The Creature Cases

Hrají: Shash Hira, Nneka Okoye

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

7. Manifest Při zaoceánském letu dojde k nevysvětlitelnému zmizení letadla. Objeví se o pět let později, kdy už se všichni dávno smířili s jeho ztrátou. Zatímco cestující v letadle strávili jen pár hodin, na světě mezitím uběhlo několik let. Sci-fi seriál připomíná legendární Ztracené. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Thriller seriály

Hrají: Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

6. Láska je slepá Nezadaní si v této reality show na dálku povídají s řadou potenciálních partnerů. Když si jsou navzájem jistí, požádají je o ruku a pak poprvé svého snoubence spatří. Zpět v reálném světě, kdy plánují svůj svatební den, rychle zjistí, zda se jim před rychle se blížícím obřadem podaří proměnit citové pouto ve fyzické. Hodnocení IMDb: 61 % Žánr: Reality-show

Původní název: Love is Blind

Hrají: Nick Lachey, Vanessa Lachey

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

5. Bridgertonovi V romantickém seriálu inspirovaným knižním bestsellerem Julie Quinn se vydáte do londýnské vyšší společnosti na začátku 19. století za osudy členů zámožné rodiny Bridgertonových. První série sleduje Daphne, nejstarší dceru mocného rodu, která debutuje na konkurenčním sňatkovém trhu regentského Londýna. Daphne doufá, že najde partnera a vzplane mezi nimi opravdová láska. Její vyhlídky se zpočátku zdají být nadějné, ale když její starší bratr začne vylučovat potenciální nápadníky, na Daphne dopadne skandál. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Historické seriály

Původní název: Bridgerton

Hrají: Regé-Jean Page, Phoebe Dynevor, Julie Andrews, Jonathan Bailey, Luke Newton, Nicola Coughlan, Ruth Gemmell

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 62 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

4. Koruna Seriál mapující život královny Alžběty II. od její korunovace v roce 1952, přes složitá rozhodnutí v podobě války na Falklandách a jmenování Margaret Thatcher do funkce ministerské předsedkyně až po současnost. Aktuální nabídka streamovacích služeb pravděpodobně nezná komplexnější drama založené na reálných událostech. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Historické seriály

Původní název: The Crown

Režie: Dee Koppang O'Leary

Hrají: Olivia Colman, Claire Foy, Tobias Menzies, Matt Smith, Imelda Staunton, Helena Bonham Carter, Vanessa Kirby, Victoria Hamilton, Josh O'Connor, Ben Daniels, Emma Corrin

Původ a premiéra: Velká Británie, 2016

Délka: 52 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

3. Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera Příběh jednoho z nejznámějších amerických sériových vrahů se zabývá neschopností a lhostejností policie, která rodákovi z Wisconsinu umožnila několikaleté vražedné řádění. Seriál dramatizuje nejméně deset případů, kdy byl Dahmer téměř dopaden, ale nakonec unikl. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Hrají: Richard Jenkins, Evan Peters, Niecy Nash, Karen Malina White, David Barrera

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)