Nejlepší seriály na Netflixu v roce 2023. Všechny mají český dabing nebo titulky

Tyto seriály byly v roce 2023 na českém Netflixu nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

26. Koruna Seriál mapující život královny Alžběty II. od její korunovace v roce 1952, přes složitá rozhodnutí v podobě války na Falklandách a jmenování Margaret Thatcher do funkce ministerské předsedkyně až po současnost. Aktuální nabídka streamovacích služeb pravděpodobně nezná komplexnější drama založené na reálných událostech. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Historické seriály

Původní název: The Crown

Režie: Dee Koppang O'Leary

Hrají: Olivia Colman, Claire Foy, Tobias Menzies, Matt Smith, Imelda Staunton, Helena Bonham Carter, Vanessa Kirby, Victoria Hamilton, Josh O'Connor, Ben Daniels, Emma Corrin

Původ a premiéra: Velká Británie, 2016

Délka: 52 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

25. Jednorožčí akademie Když začne temná síla ohrožovat Ostrov jednorožců, odvážná dívka Sofie a jejích pět spolužáků ze zázračné akademie musí spojit síly, aby zachránili svůj milovaný ostrov a jeho magii. Tato kouzelná škola je snem každého dítěte. Každý student prvního ročníku musí navázat vztah s jednorožcem, aby odemkl své magické schopnosti. Teprve poté se může stát uznávaným ochráncem ostrova. Příběh sleduje boj studentů proti temné síle, je to příběh o odvaze, kouzlech a síle přátelství, která je k ochraně kouzelného světa nezbytná. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Unicorn Academy

Hrají: Sara Garcia, Sadie Laflamme-Snow, Kamaia Fairburn, Gabriella Kosmidis, Kolton Stewart, Kari Wong, Monica Rodriguez Knox

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

24. Zabiják bolesti Drama odhaluje kořeny nejpalčivější zdravotní epidemie 21. století. Silné narkotické léky proti bolesti neboli opioidy se kdysi používaly jako léky poslední záchrany pro osoby trpící bolestí. Společnost Purdue ale udělala z léku OxyContin miliardový trhák tvrzením, že je bezpečnější než tradiční léky proti bolesti. Tato iluze se rychle rozpadla, když se uživatelé drogy dozvěděli, že rozdrcení přípravku může uvolnit jeho narkotickou nálož najednou. Dokonce i ve své předepsané formě se ukázal jako silně návykový. Výrobce tajil zneužívání léku před regulačními orgány, lékaři i pacienty. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Painkiller

Hrají: Uzo Aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch, West Duchovny, Carolina Bartczak, Jack Mulhern, Dina Shihabi, Clark Gregg, John Rothman, Tyler Ritter, Ana Kayne

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 44 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

23. Nejdrsnější věznice světa Novinář Paul Connolly se zaměřuje na problematiku kriminality. Aby ji více prozkoumal, vydává se jako vězeň do nejznámějších a nejdrsnějších věznic, aby se setkal jak s místními trestanci, tak lidmi z druhé strany zákona, kteří mají za úkol držet zločince za mřížemi. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Inside the World's Toughest Prisons

Hrají: Paul Connolly, Raphael Rowe

Původ a premiéra: Velká Británie, 2016

Délka: 44 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

22. Lupin Klasický francouzský příběh o Arsène Lupinovi – zloději gentlemanovi a mistru převleků – v moderním pojetí. Lupin je zábavná a dynamická kriminální série, která má charisma rovné hlavnímu protagonistovi v podání Omara Sy. Na Netflixu jsou dnes už tři seriálové sezóny. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Krimi seriály

Hrají: Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Soufiane Guerrab, Said Benchnafa, Omar Sy

Původ a premiéra: Francie, 2021

Délka: 48 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

21. Těla V Londýně je nalezena oběť vraždy. Čtyři detektivové, každý z jiné doby, se pokoušejí odhalit tajemství, které ohrožuje budoucnost Velké Británie. Viktoriánský zasvěcený policista Edmond, energický dobrodruh Karl ze čtyřicátých let minulého století, neohrožená detektivka Shahara z roku 2020 a Maplewood, detektiv z postapokalyptického roku 2050… všichni přinášejí do vyšetřování své jedinečné pohledy. Musí spolupracovat napříč časem, aby rozluštili případ vraždy, která změnila běh historie. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Bodies

Hrají: Jacob Fortune-Lloyd, Shira Haas, Amaka Okafor, Kyle Soller, Tom Mothersdale, Synnove Karlsen, Stephen Graham, George Parker, Michael Jibson, Gabriel Howell

Původ a premiéra: Velká Británie, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

20. Jako ulití Nezadané seriálové hvězdy se vydávají do tropického ráje, aby se pokusily najít lásku. Nejsympatičtější páry si posléze zahrají na dohazovače. Ostatní dvojice rozdělí a pošlou je na rande se zbrusu novými nezadanými, které pozvou na scénu. Hodnocení IMDb: 59 % Žánr: Reality-show

Původní název: Perfect Match

Hrají: Nick Lachey, Vanessa Lachey

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

19. Šmoulové Šmoulové jsou modří skřítci, které neustále je pronásleduje zlý Gargamel. Hodlá si na Šmoulech pochutnat a stále připravuje nové a nové způsoby, jak by některé z nich chytil. Šmoulové však žijí ve své vesničce ukryté v hustém lese šťastný a spokojený život pod vedením moudrého taťky Šmouly. Animovaný seriál převedl známé pohádky do moderní 3D podoby. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Animované seriály

Původní název: The Smurfs

Hrají: Jean-Loup Horwitz, Anna Ramade, Emmanuel Curtil, Jérémy Prévost, Antoine Schoumsky, Kaycie Chase, Marc Arnaud, Magali Rosenzweig, Xavier Fagnon, Fanny Bloc

Původ a premiéra: Belgie, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing)

18. Světlo a stíny Ve světě, který ovládly temné síly, mladá kartografka Alina Starkov náhodou zjistí, že má moc změnit osud války. Jako jediná má schopnost přivolávat světlo, a díky tomu sehraje v této válce klíčovou roli. Ale zatímco se snaží zdokonalit svou výjimečnou vlastnost, nebezpečné síly proti ní kují pikle. Válku nyní vedou lupiči, zloději, zabijáci a světci a k přežití bude zapotřebí víc než jen magie. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: Shadow and Bone

Hrají: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Sujaya Dasgupta, Ben Barnes, Patrick Gibson, Daisy Head, Danielle Galligan, Calahan Skogman

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 52 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

17. Too Hot to Handle Deset nezadaných mladých lidí, kteří jsou notorickými odpůrci závazků, je společně ve vile na ostrově. Myslí si, že stráví čtyři týdny sexuálně aktivní dovolené. Když tam ale dorazí, dozví se, že finanční odměnu získají jen v případě, když dokážou několik týdnů abstinovat. Hodnocení Kinobox.cz: 57 % Žánr: Reality-show

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 40 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

16. Fubar Veterán CIA Luke Brunner se vydává za obyčejného člověka a zjistí, že jeho dcera Emma už také dlouho pracuje v utajení. Když se jejich úkoly protnou, dojde k logickému střetu. Dcera otci nemůže odpustit, že jí léta lhal. Arnold Schwarzenegger natočil svůj první seriál. Hodnocení Kinobox.cz: 62 % Žánr: Akční seriály

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, Jay Baruchel, Aparna Brielle, Andy Buckley, Milan Carter, Fortune Feimster, Barbara Eve Harris, Gabriel Luna, Fabiana Udenio, Travis Van Winkle

Původ a premiéra: USA, 2023 Recenze seriálu FUBAR. Arnold Schwarzenegger uspokojí jen nenáročné, i komedie se občas musí brát vážně Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

15. Advokát Právník Mickey Haller provozuje svou advokátní praxi ze zadního sedadla Lincolnu a řeší velké i malé případy v rozlehlém Los Angeles. Haller, který byl po nehodě téměř rok odstaven na vedlejší kolej a léčí se z drogové závislosti, se vrací do soudní síně. Jednoho dne se mu ale dostane do rukou zamotaný případ vraždy. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Lincoln Lawyer

Hrají: Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Angus Sampson, Jazz Raycole, Christopher Gorham

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

14. Outer Banks Pevně semknutá skupina teenagerů objeví dávné tajemství. Dá tím do pohybu řetězec místy nelegálních událostí, které je zavedou na nečekané dobrodružství. Jeden z překvapivých hitů Netflixu o hledání ztraceného pokladu pokračuje dalšími řadami, která jsou akčnější a méně teenagerovské než první sezóna. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Chase Stokes, Madelyn Cline, Jonathan Daviss, Madison Bailey, Rudy Pankow, Charles Esten, Alexis Desiree Jones, Austin North, Drew Starkey, connor schnell

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 49 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing)

13. Arnold Slavný kulturista, úspěšný hollywoodský herec a také vlivný politik. Arnold Schwarzenegger se stal legendou ve všech oblastech, do kterých se rozhodl vkročit. V tomto třídílném dokumentárním seriálu vypráví o svém životě. O dětství v Rakousku, přestěhování do Spojených států a cestě za svými sny. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Dokumentární seriály

Hrají: Arnold Schwarzenegger

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

12. Černé zrcadlo Britský a americký antologický seriál Black Mirror se odehrává ve světě jen pár minut od toho našeho. Odhaluje, jak se moderní technologie mohou obrátit proti svým tvůrcům. Každá epizoda se odehrává v trochu jiné realitě a různé postavy bojují proti různým typům technologií. Co díl, to jiný příběh. A od roku 2011 už šest sezón. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Black Mirror

Původ a premiéra: Velká Británie, 2011

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

11. One Piece Alternativní verze Země se právě nachází uprostřed zlatého věku pirátů. Vládnou mořím, a jen ti nejsilnější mají šanci získat bájný poklad známý jako One Piece. Zanechal ho po sobě největší pirát ze všech: Gold Roger. Roky po jeho smrti sní chlapec jménem Monkey D. Luffy o tom, že najde One Piece a prohlásí se králem pirátů. Mladík ve slamáku se vydá s pestrou partičkou přátel na velkolepou výpravu za pokladem, který z něj může udělat vládce všech moří. One Piece je animovaná verze známého komiksu manga. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Akční seriály

Hrají: Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson, Taz Skylar, Peter Gadiot, McKinley Belcher III, Jeff Ward, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Colton Osorio

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

10. Sexuální výchova Jste puberťák a chodíte na střední školu, kde máte mraky spolužáků a spolužaček, kteří mají problémy se vztahy a … sexem. Vaše matka je naštěstí sexuální terapeutka a tak navzdory nulovým praktickým zkušenostem máte přece jen více znalostí než vaši spolužáci. Co s tím? Založíte si tajnou poradnu. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Sex Education

Hrají: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Kedar Williams-Stirling, Aimée-Lou Wood, Connor Swindells

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

9. Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových Prequel seriálu Bridgertonovi, ve kterém mladičká Šarlota po svatbě s králem Jiřím prožívá velkou lásku. Jejich sňatek promění svět anglické smetánky a přinese nečekanou společenskou změnu. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Hrají: India Ria Amarteifio, Michelle Fairley, Corey Mylchreest, Arsema Thomas, Sam Clemmett, Richard Cunningham, Tunji Kasim, Rob Maloney, Cyril Nri, Hugh Sachs, Golda Rosheuvel

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

8. Ty Manažer knihkupectvíse seznámí s nadějnou spisovatelkou a postupně ji začíná sledovat na internetu a sociálních sítích. Tyto nástroje používá ke shromažďování nejintimnějších detailů a z okouzlující a rozpačité zamilovanosti se rychle stává posedlost, když nenápadně a strategicky odstraňuje každou překážku – a i člověka, který mu stojí v cestě. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: You

Hrají: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail, Saffron Burrows, Shay Mitchell, Zach Cherry, Tati Gabrielle, Dylan Arnold, Luca Padovan, Shalita Grant, Travis Van Winkle

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

7. Milé dítě Lena žije spolu se dvěma dětmi v naprosté izolaci v přísně střeženém domě. Jí, chodí na toaletu a spí v přesně stanovenou dobu. Jakmile On vstoupí do místnosti, postaví se do řady, aby ukázali ruce. Poslouchají vše, co jim řekne. Až do chvíle, kdy se mladé ženě podaří utéct. Po autonehodě, která se jí málem stane osudnou, se dostane do nemocnice. Po příjezdu jejích rodičů pak vyjdou na světlo hrůzy, které prožila. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Liebes Kind

Hrají: Justus von Dohnányi, Kim Riedle, Naila Schuberth, Hans Löw, Sammy Schrein, Nagmeh Alaei, Christian Skibinski

Původ a premiéra: Německo, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

6. Beckham Dokumentární seriál nabízí pohled na život globální fotbalové ikony Davida Beckhama. Z chudého východního Londýna se dostal až na vrchol světového fotbalu. Prostřednictvím dosud nezveřejněných záběrů a osobních svědectví sleduje seriál Beckhama od jeho dětských let, přes jeho neúnavnou vůli uspět, až po neustálý boj s nalezením rovnováhy mezi ambicemi, láskou a rodinným životem. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Dokumentární seriály

Hrají: David Beckham

Původ a premiéra: Velká Británie, 2023

Délka: 282 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

5. Ginny a Georgia Rozhněvaná patnáctiletá Ginny Millerová se často cítí vyspělejší než její třicetiletá matka Georgia. Ta chce po letech na útěku zapustit kořeny v malebné Nové Anglii a dopřát své rodině něco, co nikdy neměla... normální život. Ale s tajemstvím z Georgiiny minulosti nebude jednoduché dovést tento záměr do konce. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Ginny & Georgia

Hrají: Antonia Gentry, Brianne Howey

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

4. Noční agent Ostražitý agent FBI je nasazený na nouzovou linku v Bílém domě. Když přijme hovor, který odhalí spiknutí přímo v sídle prezidenta, převrátí se mu život vzhůru nohama. Noční agent je akční thriller, který se nezastaví ani před Oválnou pracovnou. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Akční seriály

Původní název: The Night Agent

Hrají: Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Hong Chau, D.B. Woodside, Fola Evans-Akingbola, Eve Harlow, Phoenix Raei, Enrique Murciano, Sarah Desjardins

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

3. Láska je slepá Nezadaní si v této reality show na dálku povídají s řadou potenciálních partnerů. Když si jsou navzájem jistí, požádají je o ruku a pak poprvé svého snoubence spatří. Zpět v reálném světě, kdy plánují svůj svatební den, rychle zjistí, zda se jim před rychle se blížícím obřadem podaří proměnit citové pouto ve fyzické. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Reality-show

Původní název: Love Is Blind

Hrají: Nick Lachey, Vanessa Lachey

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 62 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)