Nejlepší seriály na Netflixu v roce 2024. Všechny mají český dabing nebo titulky

30. Nejhorší ex Mrazivý dokumentární seriál odkrývá temnou stránku lásky prostřednictvím výpovědí očitých svědků. Případy plné zrady, násilí a klamu ukazují, jak se zdánlivě idylické vztahy mohou změnit v noční můru. Série kombinuje autentické výpovědi s policejními záznamy a rekonstrukcemi událostí. Seriál vyvolává znepokojivé otázky: Známe opravdu člověka, se kterým sdílíme život? Nebo vás zajímají víc filmy? Tady jsou ty nejlepší na Netflixu v roce 2024 Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Worst Ex Ever

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Svérázný a docela cynický detektiv Wiktor Forst je kvůli svým neortodoxním metodám vyšetřování dočasně postaven mimo službu. Ale nevzdává se, najme si posilu a v malebném, avšak drsném prostředí polských Tater se pustí do vyšetřování série brutálních vražd. Jeho prvním případem je záhadná smrt nepopulárního profesora, zavražděného na vrcholu hory. Hodnocení Kinobox.cz: 53 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Detective Forst

Režie: Daniel Jaroszek

Hrají: Borys Szyc, Zuzanna Saporznikow, Kamilla Baar, Aleksandra Grabowska, Szymon Wróblewski, Artur Barciś, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Remigiusz Mróz, Maciej Pesta, Andrzej Bienias

Původ a premiéra: Polsko, 2024

Délka: 44 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Gymnastická hvězda Simone Biles se chystá na svůj výrazný návrat na olympijskou scénu. Po odstoupení z olympiády v Tokiu 2020 kvůli problémům s duševním zdravím se pustila do náročné obnovy svých dovedností a psychické odolnosti. Bilesová čelila traumatům z minulosti, naučila se lépe zvládat své duševní rozpoložení a od základů znovu budovala svou gymnastickou formu. Dokáže nyní vybalancovat osobní život, péči o psychické zdraví a trénink? Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Simone Biles Rising

Režie: Katie Walsh

Hrají: Simone Biles

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 49 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Na Olympu panuje chaos. Zeus, kdysi všemocný vládce bohů, propadá paranoidním představám o ztrátě moci. Mezitím na Zemi šest obyčejných lidí netuší, že jsou součástí prastaré věštby, která může změnit běh dějin. Seriál Kaos přetváří řeckou a římskou mytologii do provokativní moderní podoby. S notnou dávkou černého humoru zkoumá témata genderové politiky, moci a života v podsvětí. Zatímco se smrtelníci pomalu probouzejí ke své výjimečné úloze, odkrývají znepokojivou pravdu o bozích a jejich manipulaci s lidstvem. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Kaos

Hrají: Jeff Goldblum, Debi Mazar, Layo-Christina Akinlude, Jacob Utzon Krefeld, Robert Emms, David Thewlis, Janet McTeer, Nabhaan Rizwan, Cliff Curtis, Hugh Grant

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

V roce 2015 prožili noční můru, když jim do domova vtrhli únosci. Traumatizující zážitek se však ještě zkomplikuje, když se unesená žena nečekaně objeví. V důsledku jejího návratu se policie začíná domnívat, že celý incident byl inscenován. Dokumentární seriál se věnuje nejen samotnému incidentu, ale také jeho následkům, zkoumá důkazy a nabízí různé perspektivy na to, co se skutečně stalo. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: American Nightmare

Hrají: Denise Huskins, Aaron Quinn

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 44 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pět let po tragické smrti středoškolačky Andie v malém anglickém městečku se studentka Pippa rozhodne odhalit pravdu o této nevyřešené vraždě. Oficiální verze tvrdí, že Andie zavraždil její přítel Sal, který poté spáchal sebevraždu. Pippa však pochybuje o Salově vině a spojí síly s jeho bratrem Ravim, aby společně odkryli skutečný průběh událostí. Jejich pátrání postupně odhaluje, že za smrtí Andie může stát někdo jiný. Pokud je ale Sal nevinný, skutečný vrah stále běhá na svobodě. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: A Good Girl's Guide to Murder

Hrají: Emma Myers, Zain Iqbal, Asha Banks, Raiko Gohara, Yali Topol Margalith, Yasmin Al-Khudhairi, Henry Ashton, Carla Woodcock, Mathew Baynton, Jude Morgan-Collie

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024

Délka: 51 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Rodiče nahlásí zmizení své dvanáctileté dcery Asunty. Kauza se začne rychle vyvíjet a podezření se obrací proti nim. Šokující případ Asunty, dívky čínského původu, byl široce medializován, odhalil temné tajemství rodiny a postupně vyústil v podezření, že za zmizením mohou stát právě její nejbližší. Příběh, založený na skutečných událostech, odkrývá strhující osud malé dívky a zkoumá složité rodinné vztahy. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: The Asunta Case

Hrají: Candela Peña, Tristán Ulloa, Carlos Blanco, María León, Francesc Orella, Raúl Arévalo, Iris Whu, Javier Gutiérrez, Alicia Borrachero

Původ a premiéra: Španělsko, 2024

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pětice zdánlivě obyčejných lidí z jižního Londýna nečekaně získá nadpřirozené schopnosti. Jedinou společnou věcí, kterou mají, je jejich barva pleti. Zatímco se snaží vypořádat s dopadem nových sil na své každodenní životy, jeden muž stojí před nelehkým úkolem: musí tuto různorodou skupinu přimět ke spolupráci. Jeho cílem je ochránit ženu, kterou miluje. Hodnocení Kinobox.cz: 62 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Supacell

Hrají: Tosin Cole, Nadine Mills, Eric Kofi Abrefa, Calvin Demba, Josh Tedeku, Adelayo Adedayo, Eddie Marsan, Rayxia Ojo, Giacomo Mancini

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024

Délka: 59 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

V malém horském městečku zmizel novinář a jeho dcera, zdatná internetová detektivka Ida, se po čase vydá po jeho stopách. Znovu tak otevírá starý nevyřešený případ, který je spojený s kolektivním sebevraždou záhadné sekty. Příběh nabírá třicet let poté na intenzitě, když je žena zavražděna podle rituálů této podivné komunity. Místní obyvatelé rychle obviní mladého delikventa, který chce dokázat svou nevinu a získává neočekávanou pomoc právě od Idy. Společně odhalují, že jejich zapletení do této záležitosti není náhodné. Odpovědi, které hledají, sahají hluboko do tajemství jejich vlastní minulosti. Hodnocení Kinobox.cz: 58 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Anthracite

Režie: Julius Berg

Hrají: Hatik, Noémie Schmidt, Camille Lou, Nicolas Godart, Raphaël Ferret, Kad Merad, Jean-Marc Barr, Stefano Cassetti, Vincent Rottiers, Léo Legrand

Původ a premiéra: Francie, 2024

Délka: 46 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Harriet, trochu nešikovná dospívající dívka touží zapadnout mezi vrstevníky. Její život se obrátí vzhůru nohama, když si jí všimne přední londýnská modelingová agentura. Harriet se vydává na cestu sebepoznání, během níž se snaží skloubit střední školu se světem vysoké módy. Postupně si uvědomuje, že někteří lidé jsou předurčeni k tomu, aby vynikli. Tato životní zkušenost jí pomáhá najít vlastní identitu a přijmout svou jedinečnost. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Emily Carey, Tim Downie, Sarah Parish, Jemima Rooper, Liam Woodrum

Původ a premiéra: USA, 2024 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Emma a Dexter spolu po své promoci v roce 1988 stráví noc, a ráno jde každý svým směrem. I přes odlišné životní cesty, které je čekají, jsou jejich osudy navěky propojeny. S postupem času, přestože oba žijí životy, které se značně liší od toho, co si kdysi představovali, nejsou schopni zapomenout na to, co mezi nimi tenkrát vzniklo. Během následujících dvaceti let se jejich vztah postupně odvíjí prostřednictvím momentek zachycených vždy 15. července každého roku. Mezi Dexem a Emmou dochází k hádkám i smířením, prožívají naděje i zklamání, smích a slzy. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Romantické seriály

Původní název: One Day

Hrají: Ambika Mod, Leo Woodall, Tim McInnerny, Amber Grappy, Jonny Weldon, Eleanor Tomlinson, Brendan Quinn, Billie Gadsdon, Toby Stephens, Joely Richardson, Adam Loxley

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024

Délka: 36 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Nekonvenční romance spojí dva naprosto rozdílné světy. Rabín po čerstvém rozchodu narazí na moderátorku podcastu o sexu, která nevěří v boha. Přestože jeden vyznává přísná pravidla víry a druhá žije nespoutaným životem, přeskočí mezi nimi jiskra. Do jejich vztahu ale zasahují jejich rodiny, které mají o budoucnosti svých potomků úplně jiné představy. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Nobody Wants This

Hrají: Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 32 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Příběh pokračuje třicet let poté, co se Danielovi podařilo s pomocí pana Miyagiho porazit svého středoškolského tyrana Johnnyho. Nová doba ale už nepřeje akčním hrdinům a hodnoty z mládí jsou najednou relativní. Pokračování legendárního Karate Kida patří mezi nejlepší seriály posledních let. Je to pocta smíšená s plnokrevným dramatem a skvělou akcí. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Akční seriály

Hrají: Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Mariduena, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Peyton List, Nichole Brown, Connor Murdock, Jacob Bertrand

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Deset nezadaných mladých lidí, kteří jsou notorickými odpůrci závazků, je společně ve vile na ostrově. Myslí si, že stráví čtyři týdny sexuálně aktivní dovolené. Když tam ale dorazí, dozví se, že finanční odměnu získají jen v případě, když dokážou několik týdnů abstinovat. Hodnocení Kinobox.cz: 55 % Žánr: Reality-show

Hrají: Desiree Burch, Bri Balram, Charlie Jeer, Chris A. Alli, Demari Davis, Gianna Pettus, Joao Coronel, Katherine LaPrell, Kylisha Jag, Lucy Syed

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 40 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Griselda Blanco, známá také jako Černá vdova, byla významnou postavou drogového podsvětí. V 80. letech se prosadila jako nemilosrdná šéfka jednoho z nejbrutálnějších a zároveň nejziskovějších kartelů, který zásoboval celý jih USA. Příběh začíná jejím útěkem z Medellínu do Miami se třemi malými syny a kilem kokainu. To otevřelo dveře k rychlému rozvoji jejího drogového impéria. Griselda byla nejen vychytralá a ambiciózní podnikatelka, ale také oddaná matka, která dokázala skloubit rodinný život s krutými praktikami svého byznysu. Dokázala se úspěšně pohybovat na tenké hranici mezi těmito dvěma světy. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Životopisné seriály

Hrají: Sofía Vergara, Alberto Guerra, Christian Tappán, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martinez, Vanessa Ferlito, Alberto Ammann, José Velázquez, Orlando Pineda, Martín Fajardo

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 49 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Mezi bohatým městem Piltover a špinavým podsvětím Zaunu je jen velmi křehká rovnováha. Napětí mezi těmito městskými státy se ještě zvýší, když v Piltoveru vznikne technologie, která umožňuje každému člověku ovládat magickou energii, a v Zaunu nová droga shimmer měnící lidi v monstra. Rivalita mezi městy rozděluje rodiny a přátele. Animovaný seriál patří k tomu nejlepšímu na Netflixu. Potěší zejména vydařenými a uvěřitelnými charaktery postav, které především nejsou černobílé. Postupně zjistíte, že padouši mají důvody, proč tak konají, a ti kladní mají i svou temnou stránku. Hodnocení Kinobox.cz: 92 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Arcane

Hrají: Hailee Steinfeld, Ella Purnell, Harry Lloyd, Jason Spisak, JB Blanc, Toks Olagundoye, Kevin Alejandro, Katie Leung

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 42 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Členové „Nublarské šestky" se šest let po událostech v Křídovém kempu snaží najít své místo ve světě mimo ostrov. Žijí v realitě plné dinosaurů a lidí, kteří jim chtějí ublížit. Tragédie je znovu svede dohromady, ale brzy se ocitnou na útěku, protože musí odhalit spiknutí ohrožující dinosaury i lidstvo. Zároveň chtějí konečně zjistit pravdu o osudu jednoho z nich. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Jurassic World: Chaos Theory

Hrají: Paul-Mikél Williams, Sean Giambrone, Darren Barnet, Raini Rodriguez, Kausar Mohammed, Kiersten Kelly

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 24 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Nezadaní si v této reality show na dálku povídají s řadou potenciálních partnerů. Když si jsou navzájem jistí, požádají je o ruku a pak poprvé svého snoubence spatří. Zpět v reálném světě, kdy plánují svůj svatební den, rychle zjistí, zda se jim před rychle se blížícím obřadem podaří proměnit citové pouto ve fyzické. Hodnocení Kinobox.cz: 60 % Žánr: Reality-show

Původní název: Love Is Blind

Hrají: Nick Lachey, Vanessa Lachey, Amy Cortés, Johnny McIntyre, Brittany Mills, Kenneth Gorham, Laura Dadisman

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

John Nolan opouští po životním zvratu svůj pohodlný život v malém městě a vydává se do Los Angeles. Chce si splnit sen stát se policejním důstojníkem u Los Angeles Police Department. Jako nejstarší nováček se setkává s pochybnostmi a skepticismem ze strany nadřízených, kteří v něm vidí spíše procházející krizi středního věku než vážného kandidáta. Přes všechny tyto výzvy je Nolan odhodlaný dokázat, že i ve svých čtyřiceti letech může být efektivním policistou. Musí udržet krok s mladšími kolegy a zločinci, čímž riskuje nejen svůj život, ale i životy ostatních. Jeho cesta je ukazuje, že začínat znovu není nikdy jednoduché, ale s odhodláním a touhou splnit si svůj sen je možné překonat i ty největší překážky. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: The Rookie

Hrají: Nathan Fillion, Melissa O'Neil, Titus Makin Jr., Eric Winter, Alyssa Diaz, Richard T. Jones

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing)

Problém tří těles je prvním dílem sci-fi trilogie Vzpomínka na Zemi čínského autora Liou Cch'-sina. Události této knižní ságy pokrývají několik staletí lidské existence, nastolují problémy na pomezí fyziky a filozofie a především

Původní název: 3 Body Problem

Režie: Derek Tsang

Hrají: Jovan Adepo, Tsai Chin, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, John Bradley, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 57 minut Recenze seriálu Problém tří těles. Netflix dobře přiblížil nezfilmovatelnou knihu těm, kteří ji nečetli Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 21 / 30 10. Hot Wheels: Závod! V tréninkovém táboře Super Garáž se šestice nadějných mladých závodníků učí, co je potřeba k tomu, aby se stali hvězdami nové generace úchvatných závodníků. Příběh nás zavede do světa adrenalinových závodů, extrémních soutěží a výzev, kde se talentované děti snaží dokázat svou odvahu a dovednosti. Zde se rodí příští velikáni závodního sportu, kteří prožívají nezapomenutelné okamžiky plné rychlosti a vzrušení. Hodnocení Kinobox.cz: 59 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Hot Wheels Let's Race

Hrají: Griffen Campbell, Grey DeLisle, Jakari Fraser, Josh Keaton, Amari McCoy, Risa Mei

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 24 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 22 / 30 9. Papírový dům: Berlin Charismatický zloděj Berlín připravil v časech před událostmi známými z Papírového domu svůj nejambicióznější a neuvěřitelně odvážný plán. Společně s vybranou skupinou zločinců se vydává do Paříže, kde chce ukrást šperky v hodnotě 44 milionů eur. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Berlin

Režie: Albert Pintó, David Barrocal, Geoffrey Cowper

Hrají: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña, Joel Sánchez, Samantha Siqueiros

Původ a premiéra: Španělsko, 2023

Délka: 61 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Pokračování 23 / 30 8. Outer Banks Skupina teenagerů objeví dávné tajemství. Dá tím do pohybu řetězec místy nelegálních událostí, které je zavedou na nečekané dobrodružství. Parta se musí vyrovnat nejen s třídními rozdíly, ale také překonat řadu nástrah na cestě k pokladu ze záhadné lodi. Jeden z překvapivých hitů Netflixu o hledání ztraceného pokladu pokračuje dalšími řadami, která jsou akčnější a méně teenagerovské než první sezóna. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Dobrodružné seriály

Hrají: Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Drew Starkey, Alexis Desiree Jones, Austin North, Charles Esten, Carlacia Grant

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 49 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 24 / 30 7. Svatba roku Nantucket, ostrov letních svateb a přepychu, se stává dějištěm nečekaného dramatu. Nastávající nevěsta Amelia má sňatkem vstoupit do jedné z nejbohatších rodin ostrova. Její vysněný den se však promění v noční můru, když těsně před obřadem najdou v přístavu tělo. Luxusní svatba rodiny Sacks-Winburyových se rázem mění v dějiště vyšetřování a každý ze svatebčanů se ocitá pod drobnohledem. Místní policejní náčelník odhaluje, že za fasádou dokonalého páru a okázalé svatby se skrývá síť tajemství, lží a možných motivů. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: The Perfect Couple

Hrají: Nicole Kidman, Liev Schreiber, Eve Hewson, Billy Howle, Meghann Fahy, Donna Lynne Champlin, Jack Reynor, Michael Beach, Ishaan Khattar, Sam Nivola

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 53 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 25 / 30 6. Monstra: Příběh Lylea a Erika Menendezových Příběh bratrů Menendezových otřásl v roce 1989 americkou společností. Mladíci z luxusní čtvrti Beverly Hills zastřelili své rodiče, za což je soud v roce 1996 poslal do vězení na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Zatímco obžaloba tvrdila, že bratři toužili po rodinném majetku, obhajoba postavila případ na letech fyzického, psychického a sexuálního týrání. Lyle a Erik Menendezovi dodnes trvají na tom, že vraždili ze strachu před rodiči. Jejich případ odstartoval v USA masovou fascinaci zločinem a dodnes vyvolává otázku, kdo byla skuteční monstra tohoto příběhu. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Monsters

Hrají: Javier Bardem, Chloë Sevigny, Cooper Koch, Nicholas Alexander Chavez, Nathan Lane, Ari Graynor

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 26 / 30 5. Gentlemani Mladík Eddie nečekaně zdědil po svém otci nemalé jmění, i když se mělo za to, že dědicem bude jeho starší bratr Freddie. Dalším překvapením je, že součástí dědictví je drogové impérium. O část majetku má navíc zájem konkurenční drogový baron. Gentlemani jsou spin-offem stejnojmenného filmu, na kterém se opět podílí režisér Guy Ritchie. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Gentlemen

Hrají: Theo James, Kaya Scodelario, Giancarlo Esposito, Vinnie Jones, Daniel Ings, Joely Richardson, Peter Serafinowicz

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky

Pokračování 27 / 30 4. Podruhé mě neoklameš Maya Stern, bývalá vojačka a nedávno ovdovělá matka, se vyrovnává se smrtí svého manžela Joea. Ve snaze chránit svou malou dceru instaluje v domě chůvičku, ale namísto klidu ji čeká šokující objev. Na záznamu vidí muže, kterého poznává. Tato záhada odhaluje temnou síť organizovaného zločinu, která sahá daleko do minulosti a má spojitost i s další násilnou smrtí v rodině. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Fool Me Once

Hrají: Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage, Joanna Lumley, Emmett Scanlan, Dino Fetscher, Marcus Garvey, Hattie Morahan, Danya Griver, Daniel Burt

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024

Délka: 36 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 28 / 30 3. Sobík Komik Richard Gadd prochází profesní krizí. Jedním laskavým gestem pak neúmyslně spustí nebezpečnou posedlost u ženy, která se nachází v těžké životní situaci. Zamiluje se do něj a tato obsese začne ohrožovat jejich životy. Vztah se postupně mění ve zvrácenou vazbu, která Richarda donutí čelit hluboko pohřbenému traumatu. Příběh, inspirovaný skutečnými událostmi, byl původně představen jako úspěšná divadelní hra. Vztah mezi komikem a jeho pronásledovatelkou odkrývá temné zákoutí lidské psychiky. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Baby Reindeer

Hrají: Richard Gadd, Jessica Gunning, Danny Kirrane, Nava Mau, Hugh Coles, Chloe Driver

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024

Délka: 32 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 29 / 30 2. Emily in Paris Emily, ambiciózní dvacetiletá marketingová manažerka z Chicaga, nečekaně získá v Paříži práci snů. Její společnost koupí francouzskou luxusní marketingovou firmu a ona dostane za úkol změnit její strategii pro sociální média. Emilyin nový život v Paříži je plný opojných dobrodružství a překvapivých výzev, když se jí daří získávat si kolegy v práci, navazovat přátelství a proplouvat novými románky. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Romantické seriály

Hrají: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 35 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

