Netflix a 30 nejoblíbenějších filmů a seriálů. V dubnu 2025 je to třeba Cassandra, Adolescent nebo superdrahá Pasáž. A Mimoni

29. Toxické město Na počátku nového tisíciletí se v britském Corby odehrává tichá katastrofa – desítky novorozeňat přicházejí na svět s vážnými vrozenými vadami. Stopy vedou k jednomu místu: na okraji města kdysi stála ocelárna, po níž zůstalo toxické dědictví. Čtyřdílné drama sleduje cestu tří statečných matek, které se rozhodnou postavit proti radnici a odhalit rozsah zodpovědnosti města. Navzdory posměchu, lhostejnosti i odporu rozpoutají boj, který se promění v jeden z nejvýznamnějších ekologických soudních sporů v britské historii. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Toxic Town

Hrají: Jodie Whittaker, Robert Carlyle, Aimee Lou Wood, Rory Kinnear, Brendan Coyle, Claudia Jessie, Joe Dempsie, Michael Socha, Lauren Lyle

Původ a premiéra: Velká Británie, 2025 Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

28. Přítelkyně smrti Žena, která vede pohřební ústav v oblíbeném lyžařském středisku a zároveň se s láskou stará o své dvě malé děti, je po tragické smrti manžela postavena před šokující odhalení. Její muž narazil na děsivé tajemství a poté byl zavražděn. Poháněná touhou dosáhnout spravedlnosti se vydává na cestu pomsty, ale brzy zjistí, že ve snaze najít viníky se z lovce stává kořistí. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Woman of the Dead

Režie: Nicolai Rohde

Hrají: Anna Maria Mühe, Romina Küper, Emilia Pieske, Michou Friesz, Gerhard Liebmann, Felix Klare, Yousef Sweid, Simon Schwarz, Robert Palfrader, Gregor Bloéb

Původ a premiéra: Rakousko, 2022

Délka: 42 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

27. Seznam tajných přání Alex dlouho žila tak, jak si ostatní přáli. Když jí ale matka těsně před smrtí předá seznam dětských přání, která si měla jednou splnit, všechno se převrátí. Neochotně se pouští do dohánění vlastní minulosti. Brzy však pochopí, že nejde jen o dávno zapomenuté sny. Každý splněný bod ze seznamu ji přivádí blíž k pravdám, které měly zůstat skryté, k lidem, na které dávno zapomněla, a k verzi sebe samé, kterou nikdy pořádně nepoznala. Hodnocení Kinobox.cz: 63 % Žánr: Drama

Původní název: The Life List

Režie: Adam Brooks

Hrají: Sofia Carson, Kyle Allen, Sebastian de Souza, Connie Britton, José Zúñiga, Jordi Mollà, Dario Ladani Sanchez, Federico Rodriguez, Marianne Rendón, Michael Rowland

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 123 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

26. Líbánky na hlavu Lucasovy životní plány se zhroutí ve chvíli, kdy ho snoubenka Elodie opustí přímo u oltáře a vrátí se ke svému bývalému. Zlomený Lucas se rozhodne, že na drahou a už zaplacenou svatební cestu na Mauricius pojede i tak – jen místo nevěsty vezme svou matku Lily. Aby se v luxusním resortu vyhnuli zvědavým pohledům a dotazům, začnou předstírat, že jsou manželé. Hodnocení Kinobox.cz: 53 % Žánr: Komedie

Původní název: Honeymoon Crasher

Režie: Nicolas Cuche

Hrají: Michèle Laroque, Julien Frison, Rossy de Palma, Gilbert Melki, Margot Bancilhon, Kad Merad, Jake Francois, Camille Aguilar, Rémi Johnsen, Clara Joly

Původ a premiéra: Francie, 2025

Délka: 93 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

24. Lahůdka Esther, John a jejich dvě děti tráví idylickou letní dovolenou ve francouzské vile. Jsou bohatí, civilizovaní a zdá se, že mají všechno pod kontrolou – alespoň na první pohled. Jednoho večera ale narazí na zraněnou mladou ženu, Teodoru, a rozhodnou se ji vzít k sobě. Teodora působí křehce a nenápadně, ale za její tichostí se skrývá temná minulost. Rodina si neuvědomuje, že udělala osudovou chybu. Teodora sem nepřišla náhodou a brzy začne manipulovat s tím, co ji obklopuje. Krok za krokem rozplete síť intrik, která začne rozkládat jejich zdánlivě dokonalý svět a odhalovat jeho nejtemnější tajemství. Hodnocení Kinobox.cz: 43 % Žánr: Thrillery

Původní název: Delicious

Režie: Nele Mueller-Stöfen

Hrají: Valerie Pachner, Fahri Yardım, Carla Díaz, Naila Schuberth, Caspar Hoffmann, Julien de Saint Jean, Sina Martens, Johann von Bülow, Nina Zem, Miveck Packa

Původ a premiéra: Německo, 2025

Původ a premiéra: Německo, 2025 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

23. Tlapková patrola ve velkofilmu Na Adventure City dopadne magický meteorit, který vyvolá pořádný rozruch. Štěňata z Tlapkové patroly díky němu získají superschopnosti a promění se v neporazitelnou partu Mocných tlapek. Pro malou, ale odhodlanou Skyu je to splnění jejího snu. Klid však netrvá dlouho. Z vězení uteče zákeřný Humdinger a spojí síly s posedlou vědkyní Victorií Vance, která se chystá meteorit zneužít k vlastním nečestným cílům. Společně se rozhodnou ukrást superschopnosti a ovládnout město. Tlapková patrola se jim však postaví na odpor, a Skye zjistí, že i ten nejmenší hrdina může změnit osud a zachránit celý svět. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Animované filmy

Původní název: PAW Patrol: The Mighty Movie

Režie: Cal Brunker

Hrají: Mckenna Grace, Iain Armitage, Christian Convery, Lilly Bartlam, Kingsley Marshall, Taraji P. Henson, Kristen Bell, Berkley Silverman, Lil Rel Howery, Will Brisbin

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

22. Rezidence V Bílém domě se připravuje okázalá státní večeře, ale místo politických proslovů a noblesních gest dojde k vraždě. Mezi 132 pokoji a 157 podezřelými začíná napínavé pátrání, které vede výstřední a nevyzpytatelná detektivka Cordelia Cupp. Po jejím boku stojí racionální agent FBI Edwin Park, který se jen těžko vyrovnává s jejím chaotickým stylem práce. Za humorem, zmatkem a nečekanými zvraty se však skrývá složitý a zamotaný zločin, v němž nikdo není bez viny a každý má co skrývat. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: The Residence

Hrají: Uzo Aduba, Randall Park, Giancarlo Esposito, Edwina Findley, Molly Griggs, Susan Kelechi Watson, Jason Lee, Ken Marino, Al Mitchell, Dan Perrault

Původ a premiéra: USA, 2025 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

21. V dobrém i zlém Evžen a Anna žijí v manželství, které už dávno ztratilo jiskru. Dny plynou v tichu, vášně se vytratily a jediné vzrušení přinášejí zvuky z bytu nad nimi. Tam bydlí Tomáš a Laura – pár, který si život umí užívat nahlas, naplno a bez zábran. Zatímco Evžen jejich hlučné noci nesnáší, Anna v nich nachází něco, co jí zoufale chybí. Potom přijde pozvání na návštěvu, která se promění ve hru plnou napětí, odhalování tajemství a nečekaných rozhodnutí. Staré pořádky se bortí a s každou další nocí je jasnější, že z tohohle večírku se nikdo nevrátí stejný. Hodnocení Kinobox.cz: 56 % Žánr: Komedie

Režie: Marta Ferencová

Hrají: Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková, Martin Hofmann, Tatiana Pauhofová

Původ a premiéra: Česko, 2024 Kde si film můžete pustit: Netflix

20. Já, padouch 2 Grua, bývalého největšího světového superpadoucha, který se nyní stal superotcem, najme Antipadoušská liga, aby jí pomohl zastavit nového superzločince. Gru se spolu s excentrickou agentkou Lucy a šílenými Mimony pouští do vyšetřování krádeže v tajné laboratoři. Ačkoli Gru touží po klidném rodinném životě, jeho dobrodružství s Antipadoušskou ligou ho znovu staví do role hrdiny, i když je tentokrát na straně zákona. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Despicable Me 2

Režie: Chris Renaud

Hrají: Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove, Russell Brand, Ken Jeong, Steve Coogan, Dana Gaier, Moisés Arias, Nasim Pedrad

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), Apple TV+ (titulky), Amazon Prime Video (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

19. Pyšná princezna Příběh krále Miroslava, který se zamiluje do obrazu krásné, ale pyšné princezny Krasomily. Aby získal její srdce, vydá se do Půlnočního království v převleku za prostého zahradníka. Následně objeví neobyčejnou zpívající květinu, která okouzlí i samotnou princeznu. Krasomila si díky ní i Miroslavovi uvědomí, že byla po celou dobu manipulována proradnými rádci, a společně před nebezpečím utečou z hradu. Začíná tak dobrodružná cesta plná nástrah, napínavých honiček i soubojů. Zlý rádce Maximus je totiž odhodlán jejich lásku zničit… Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Animované filmy

Režie: Radek Beran, David Lisý

Hrají: Marek Lambora, Anna Fialová, Aleš Procházka, Martin Zahálka, Zbyšek Pantůček, Jana Svobodová-Mařasová, Michal Holán, Petr Pospíchal, Nela Boudová, Vasil Fridrich

Původ a premiéra: Česko, 2024

Délka: 80 minut Kde si film můžete pustit: Netflix

18. Medúza Bárbara Hidalgo přežije výbuch jachty u kolumbijského pobřeží jen zázrakem. Jako čerstvá ředitelka obří rodinné firmy netuší, komu tím překazila plány – ale je jasné, že jí jde o život. Zatímco se zotavuje, spřáhne se s vytrvalým detektivem Dangerem Carmelem a začne rozplétat spletitou síť intrik, která prorůstá nejen vedením společnosti, ale i vlastní rodinou. Každý příbuzný má důvod ji odstranit, každý tah může být past. Hodnocení Kinobox.cz: 63 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Medusa

Hrají: Juana Acosta, Manolo Cardona, Sebastian Martinez, Mariana Mozo

Původ a premiéra: Kolumbie, 2025 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

17. Formule 1: Touha po vítězství Neobyčejný pohled do zákulisí kolotoče jménem Formule 1. Řidiči, manažeři, majitelé stájí – všechno uvidíte v pohledu za kulisy jedné závodní sezóny. Vyšlo už sedm sérií. Ta aktuální pokrývá Velké ceny v roce 2024, které přinesly další dramatické momenty, překvapivé výsledky a pokračující souboje na špici i hluboko v poli. I kdyby vás formule vůbec nezajímaly, doporučujeme seriál vyzkoušet. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Formula 1: Drive to Survive

Režie: James Routh, Nonuk Walter, Martin Webb

Hrají: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Sergio Pérez, George Russell, Carlos Sainz Jr., Nico Hülkenberg, Lando Norris, Esteban Ocon, Fernando Alonso

Původ a premiéra: Velká Británie, 2019

Délka: 51 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

16. Croodsovi Croodsovi jsou pravěká rodina, která přežila v divokém a nebezpečném svět jen díky přísným pravidlům, strachu a bezpečné rutině. Všechno se ale změní ve chvíli, kdy se jejich jeskyně rozpadne a oni musí vyrazit na cestu napříč neznámou krajinou. Je nádherná, ale podivná a plná nečekaných nástrah. Croodsovi se vydávají na dobrodružství, které prověří jejich odvahu, soudržnost i schopnost se vyvíjet – a hlavně jim otevře oči k úplně novému způsobu života. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Croods

Režie: Kirk DeMicco, Chris Sanders

Hrají: Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman, Clark Duke, Chris Sanders, Randy Thom

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing), Amazon Prime Video (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

15. Zbožňovaný Zdeněk, vážený pediatr na prahu důchodu, se těší na klid a odpočinek po celoživotní službě pacientům. Jeho odchod z nemocnice slaví nejen on, ale i celá rodina. Manželka Olga se nemůže dočkat, až mu začne organizovat nový životní režim, dcera Zuzana řeší vlastní rozpadlé manželství a vnučka Aneta s obdivem píše seminární práci o dědovi jako o hrdinovi. Jenže právě ve chvíli, kdy má Zdeněk konečně čas na všechny blízké, začíná se jeho pečlivě budovaná fasáda hroutit. Už čtyři desetiletí totiž tajně udržuje vztah se svou kolegyní Danou, která teď očekává víc než jen občasné schůzky mezi ordinacemi. Hodnocení Kinobox.cz: 45 % Žánr: Komedie

Režie: Petr Kolečko

Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Ivana Chýlková, Štěpán Kozub, Martina Czyžová

Původ a premiéra: Česko, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix, Apple TV+, Oneplay, Prima Plus

14. Pasáž V alternativní verzi devadesátých let, kdy se svět po válce mezi lidmi a roboty rozpadá na kusy, se osiřelá teenagerka Michelle vydává na cestu napříč západem USA. Většina lidí žije odpojená od reality, ponořená do světa za virtuálními brýlemi, zatímco za ně pracují dálkově ovládané drony. Michelle ale nemá čas na iluze. Poté, co ji navštíví záhadný robot Cosmo, který zřejmě nějak souvisí s jejím dávno ztraceným bratrem Christopherem, vyráží s ním hledat pravdu o jeho osudu. Přidává se k nim cynický pašerák se svým upovídaným parťákem a společně míří do rozvalin kdysi technologicky vyspělé společnosti. Hodnocení Kinobox.cz: 60 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Electric State

Režie: Joe Russo, Anthony Russo

Hrají: Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito, Stanley Tucci, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox

Původ a premiéra: USA, 2025

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 128 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

13. Bez vědomí Listopad 1989. Houslistka Marie se po dvanácti letech vrací z exilu v Británii zpět do Prahy. Chce navštívit rodinu a snad i znovu zakotvit v zemi, kterou kdysi opustila kvůli pronásledování svého muže Viktora. Jenže návrat domů se rychle promění v noční můru. Krátce po příjezdu Viktor za záhadných okolností zmizí a Marie se ocitá uprostřed sp

Hrají: Tatiana Pauhofová, Martin Myšička, Lenka Vlasáková, Jan Vlasák, David Nykl, Kristýna Podzimková

Původ a premiéra: Česko, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, SkyShowtime

Pokračování 19 / 30 12. Mimoni Mimoni už od úsvitu věků slouží těm nejpodlejším pánům. Od T-Rexe až po Napoleona, pomáhali těm největším a nejhorším padouchům. Nyní se připojíte k ochranářskému vůdci Kevinovi, dospívajícímu rebelovi Stuartovi a sympatickému malému Bobovi. Vyslouží si šanci pracovat pro nového šéfa, prvního ženského superpadoucha na světě, a pokusí se zachránit celé minionstvo před vyhlazením. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Minions

Režie: Pierre Coffin, Kyle Balda

Hrají: Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Allison Janney, Steve Coogan, Jennifer Saunders, Geoffrey Rush, Steve Carell, Pierre Coffin, Katy Mixon

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 91 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků), Google Play (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 20 / 30 11. Výjimečný stav Rozhlasový zpravodaj na Blízkém východě Karel Beran přijíždí kvůli anonymnímu sdělení narychlo do Prahy. Zrovna v tu chvíli však v Kamburu, který neplánovaně opustil, propuká revoluce. Zkušený profesionál se rozhodne splnit svou zpravodajskou povinnost netradičním způsobem – začne vysílat falešné reportáže, ve kterých vřavu arabské revoluce simuluje ve svém vinohradském bytě. Jenže Český rozhlas je s jeho příspěvky tak spokojený, že se na místo rozhodne vyslat podpůrný tým. Karel tak stojí před neřešitelnou volbou: buď přizná mediální podvod, nebo musí předstírat vlastní smrt. Hodnocení Kinobox.cz: 49 % Žánr: Komedie

Režie: Jan Hřebejk

Hrají: Ondřej Vetchý, Tatiana Dyková, Jordan Haj, Jaroslav Plesl, Bořek Slezáček, Jaroslava Pokorná, Jana Plodková, Jiří Havelka, Kateřina Brožová, Jan Hrušínský

Původ a premiéra: Česko, 2024 Kde si film můžete pustit: Netflix

Pokračování 21 / 30 10. Plankton ve filmu Plankton měl vždycky velké plány na ovládnutí světa, ale tentokrát mu do nich hodí vidle vlastní manželka – elektronická Karen. Umělá inteligence, kterou sám stvořil, se totiž rozhodne, že už ho nepotřebuje, a vezme věci do vlastních obvodů. Zamilovaná apokalypsa se rychle zvrhne v katastrofu a Plankton, místo aby svět ničil, ho musí zachraňovat. Naštěstí v tom nezůstane sám. Když jde o záchranu planety před rozzuřeným algoritmem, i ten největší padouch se může stát nečekaným spojencem. Hodnocení Kinobox.cz: 57 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Plankton: The Movie

Režie: Dave Needham

Hrají: Mr. Lawrence, Jill Talley, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Carolyn Lawrence, Clancy Brown, Mary Jo Catlett, Lori Alan, Dee Bradley Baker

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 83 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 22 / 30 9. Vraždy v Åre Stockholmská vyšetřovatelka Hanna Ahlander, která čelí internímu vyšetřování, odjíždí do horského střediska v Åre, aby si odpočinula od osobních i pracovních problémů. Její plány na oddych však vezmou za své, když během mrazivé noci zmizí mladá dívka. Hanna se okamžitě zapojuje do vyšetřování, i když místní policista Daniel Lindskog její pomoc přijímá jen neochotně. Společně začnou odhalovat složitou síť, která může souviset s obchodem s lidmi. Seriál vychází z bestsellerů Vivecy Sten a nese všechny typické znaky severského noir. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: The Åre Murders

Režie: Joakim Eliasson, Alain Darborg

Hrají: Kardo Razzazi, Carla Sehn, Jon Øigarden, Amalia Holm Bjelke, Agnes Kittelsen

Původ a premiéra: Švédsko, 2025 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 23 / 30 8. Jeden jediný pohled Greta žije spokojený život po boku milovaného manžela, dokud nenarazí na starou, zlověstnou fotografii. Na snímku je její muž obklopen cizími lidmi – a jeden z obličejů je přeškrtnutý. Jediná indicie spustí lavinu pochybností, která Gretin svět převrátí naruby. Uvědomí si, že toho o vlastní minulosti i o svém muži ví mnohem méně, než si myslela. Když zjistí, že zmizel, pustí se do zoufalého pátrání, které ji zavede hluboko do sítě lží, dávných tajemství a zasutých vzpomínek. Aby ho zachránila, musí nejdřív pochopit pravdu – a tu možná vůbec nebude chtít znát. Hodnocení Kinobox.cz: 63 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Just One Look

Hrají: Maria Dębska, Cezary Łukaszewicz, Marta Malikowska, Monika Krzywkowska, Piotr Stramowski, Andrzej Zieliński, Mirosław Zbrojewicz, Mirosław Haniszewski

Původ a premiéra: Polsko, 2025

Délka: 49 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Pokračování 24 / 30 7. Americká vražda: Gabby Petitová Dokumentární seriál odhaluje dosud neznámý příběh tragické vraždy Gabby Petitové prostřednictvím výpovědí jejích nejbližších. Sleduje poslední dny a roky jejího života, které vyvrcholily cestou napříč Amerikou, kterou se snoubencem dokumentovala na sociálních sítích. Tato cesta však skončila tragédií a Gabbyino zmizení odstartovalo celonárodní pátrání. Třídílná série kombinuje rozhovory s rodinami obou aktérů a záběry, které pár během své cesty publikoval. Nabízí dojemný pohled na okolnosti, které vedly k její smrti, i na samotné vyšetřování případu. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: American Murder: Gabby Petito

Hrají: Gabby Petito, Brian Laundrie, Jim Schmidt, Nicole Schmidt, Rose Davis, Jackson Hufham, Christopher Laundrie, Roberta Laundrie, Tara Petito, Joe Petito

Původ a premiéra: USA, 2025 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 25 / 30 6. Aneta Třiadvacetiletá Aneta údajně spáchala sebevraždu třinácti ranami nožem. Zní to jako zápletka z temného thrilleru, ale jde o oficiální verzi české policie – a zároveň o jeden z nejzáhadnějších a nejkontroverznějších kriminálních případů novodobé české historie. Co skutečně vedlo ke smrti mladé ženy, kolem níž se postupně začínají vynořovat stopy milostného trojúhelníku, obchodu s drogami, kontaktů na mafii a záhadného cizince z Libanonu? Dokumentaristé sledovali případ pět let, během nichž vytvořili přesnou kopii místa činu a přizvali odborníky z několika zemí, aby provedli nezávislou rekonstrukci. Psychologové, patologové, toxikologové i experti na biomechaniku teď zkoumají, zda verze českých vyšetřovatelů obstojí. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Dokumenty

Režie: Jiří Sádek

Původ a premiéra: Česko, 2024 Kde si film můžete pustit: Netflix

Pokračování 26 / 30 5. Nultý den Bývalý americký prezident George Mullen vede komisi Zero Day. Jeho úkolem je vypátrat původce devastujícího kybernetického útoku, který způsobil chaos v celé zemi a vyžádal si tisíce obětí. Během vyšetřování této katastrofální sabotáže, která by se mohla opakovat, Mullen odhaluje rozsáhlou síť lží a spiknutí. Politický thriller zkoumá, jak lze najít pravdu ve světě, který se zdá být ničen nekontrolovatelnými silami, a sleduje dramatické důsledky této krize národní bezpečnosti. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Zero Day

Hrají: Robert De Niro, Angela Bassett, Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Edi Gathegi, Joan Allen, Matthew Modine, Bill Camp, Dan Stevens

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 49 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 27 / 30 4. Já, padouch 3 Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý. A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče, které je mu k nerozeznání podobné. Až na ty vlasy… Grua přechytračil Balthazar Bratt, který byl v osmdesátých letech minulého století dětskou hvězdou populární televizní show. Nosí retro oblečení a nemožný účes, poslouchá staré písničky na kazetách. Je jediný, kvůli komu by byl Gru ochotný přejít alespoň dočasně na stranu zla. Tak když si mu tenhle zastydlý klon Michaela Jacksona dovolí sáhnout na rodinu, využije všechny padoušské zkušenosti k tomu, aby své blízké zachránil. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Despicable Me 3

Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin

Hrají: Steve Carell, Trey Parker, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Pierre Coffin, Andy Nyman, Michael Beattie, Nev Scharrel

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Amazon Prime Video (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 28 / 30 3. Šéfka hry Isla Gordon bývala divoká pařmenka, ale teď stojí před největší výzvou svého života – má vést slavný basketbalový tým Los Angeles Waves, který patří její rodině. Do funkce ji katapultuje skandál jejího bratra, dosavadního prezidenta klubu, a Isla tak dostane šanci, o které celý život snila. Jako jediná žena mezi samými bratry byla často přehlížená, přesto právě ona má cit pro hru, ambice a odhodlání uspět v prostředí, kde vládnou muži. Musí ale přesvědčit nejen svou rodinu, ale i celý basketbalový svět, že má na to vést jeden z nejvýznamnějších týmů ligy. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Running Point

Hrají: Kate Hudson, Brenda Song, Scott MacArthur, Drew Tarver, Fabrizio Guido, Toby Sandeman, Chet Hanks, Keyla Monterroso Mejia, Roberto 'Sanz' Sanchez, Max Greenfield

Původ a premiéra: USA, 2025 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 29 / 30 2. Adolescent Třináctiletý Jamie Miller je obviněný z vraždy své spolužačky. Jeho život, stejně jako život celé jeho rodiny, se ve vteřině rozpadá. V napínavé čtyřdílné minisérii se všichni kolem něj snaží pochopit, co se vlastně stalo. Jeho rodiče bojují s pochybnostmi i zoufalstvím, terapeutka se snaží proniknout do Jamieho zmatené mysli a detektiv, který případ vede, hledá pravdu mezi dětskými emocemi, mlčením a nejasnými motivy. Každá epizoda, natočená bez jediného střihu, vtahuje diváka do dusné atmosféry, kde se za zdánlivě obyčejnými vztahy a školními dny skrývá temnota, jakou by u dítěte málokdo čekal. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Adolescence

Hrají: Owen Cooper, Stephen Graham, Ashley Walters, Erin Doherty, Faye Marsay, Christine Tremarco, Mark Stanley, Jo Hartley

Původ a premiéra: Velká Británie, 2025 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 30 / 30 1. Cassandra Nejstarší inteligentní dům v Německu se probouzí k životu, když se do něj po více než padesáti letech nastěhuje Samira s rodinou. Virtuální asistentka Cassandra, která od záhadné smrti původních majitelů desítky let spala, znovu ožívá a rozhodne se udělat cokoli, aby novou rodinu v domě udržela. Postupně se integruje do jejich každodenního života, což vede k nečekaným a dramatickým následkům. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Lavinia Wilson, Mina Tander, Michael Klammer, Joshua Kantara, Franz Hartwig, Filip Schnack, Elias Grünthal, Mary Amber Oseremen Tölle, Loredana Linglauf

Původ a premiéra: Německo, 2025 Znáte tajné kódy Netflixu? Odemykají přístup k lepšímu třídění filmů a seriálů Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

