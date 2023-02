Netflix už jde trestat sdíleče i do Evropy. Poplatek za extra domácnost je až 145 Kč

Netflix včera oznámil, že zatáhne proti sdílečům v dalších čtyřech zemích – Kanadě, Novém Zélandu, Portugalsku a Španělsku. Jde tak naproti oznámené politice, že musí něco dělat se 100 miliony domácnostmi, které sledují jeho stream, aniž by mu za to platili. Což by podle podmínek služby měli.

Služba již poplatky za sdílení začala testovat před rokem ve třech zemí Latinské Ameriky, tam činily přibližně 20 % z ceny prémiového tarifu. Ve čtyřech nově oznámených zemích je příplatek relativně vyšší, okolo 30 %.

Jak ale vyplývá z tabulky, Netflix ty ceny střílí hodně od boku. Kupříkladu v Kanadě a na Novém Zélandu je příplatek zaokrouhlených 8 tamních dolarů, ale v první zemi je Premium za 21 dolarů, ve druhé pak za 25 dolarů. Španělé zase platí poměrně více než Portugalci.

Země Basic s reklamou Basic Standard Premium Příplatek za sdílení Chile - 5 940 CLP 8 320 CLP 10 700 CLP 2 380 CLP Kostarika 8,99 USD 12,99 USD 15,99 USD 2,99 USD Peru - 24,90 PEN 34,90 PEN 44,90 PEN 7,90 PEN Kanada 5,99 CAD 9,99 CAD 16,49 CAD 20,99 CAD 7,99 CAD Nový Zéland - 12,99 NZD 18,49 NZD 24,99 NZD 7,99 NZD Portugalsko - 7,99 EUR 11,99 EUR 15,99 EUR 3,99 EUR Španělsko 5,49 EUR 7,99 EUR 12,99 EUR 17,99 EUR 5,99 EUR

Je také zajímavé, že v Kanadě a Španělsku již Netflix nabízí i tarif s reklamou, který je levnější než příplatek za domácnost. Pro některé tak může být výhodnější si platit jej. Na druhou stranu, tarif Basic má nižší kvalitu videí (720p), zatímco Standard je v 1080p a Premium ve 4K včetně HDR. Tarif s reklamou navíc nemá kompletní katalog.

Země Premium Příplatek za sdílení Poměr poplatku Chile 10 700 CLP 2 380 CLP 22,2 % Kostarika 15,99 USD 2,99 USD 18,7 % Peru 44,90 PEN 7,90 PEN 17,6 % Kanada 20,99 CAD 7,99 CAD 38,1 % Nový Zéland 24,99 NZD 7,99 NZD 32,0 % Portugalsko 15,99 EUR 3,99 EUR 25,0 % Španělsko 17,99 EUR 5,99 EUR 33,3 %

Netflix mimochodem také upřesnil, že příplatky za extra domácnosti jsou dostupné jen u tarifů Standard (jedna domácnost navíc) a Premium (dvě domácnosti navíc). To ale dává smysl. Basic podporuje jen jeden souběžný stream, takže není rozumné s někým sdílet účet.