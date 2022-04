Netflix poprvé ztratil předplatitele a bude hůř. Firma viní i sdíleče

Už na konci roku Netflix narážel na strop, ale teď poprvé v historii se jeho uživatelská základna snížila. Podle aktuálních finančních výsledků má 221,64 milionu předplatitelů, o 200 tisíc méně než v předchozím čtvrtletí a o 3 miliony méně, než očekával. Vyhlídky nejsou nadějné ani do budoucna, v aktuálně běžícím čtvrtletí Netflix očekává, že přijde hned o dva miliony abonentů.

Firma přiznává, že se v uplynulých dvou letech vezla na covidu a zavřených kinech, takže lidé raději koukali na filmy doma. Stříbrná plátna se ale rychle otevírají. Druhým viníkem je pak válka na Ukrajině. Netflix přerušil službu v Rusku, kde tak ztratil 700 tisíc diváků. Ukrajinci nejspíš také momentálně nemají náladu bavit se sledováním seriálů.

A pak je tady sdílení. Netflix odhaduje, že se o přihlašovací údaje dělí přes 100 milionů domácností, z toho 30 milionů v bohatém kanadsko-americkém regionu. Poměr sdílečů se prý v průběhu let nemění, ale vzhledem k tomu, že služba už neroste přirozeně, hodlá uspíšit to, aby si lidé za účty sdílené mimo domácnost platili.

Příplatky za sdílení již testuje ve třech latinskoamerických zemích, ale můžeme očekávat, že jej brzy rozšíří i dál do světa.

Země Tarif Premium Příplatek za sdílení Chile 10 700 CLP (299 Kč) 2 380 CLP (66 Kč) Kostarika 15,99 USD (357 Kč) 2,99 USD (67 Kč) Peru 44,90 PEN (269 Kč) 7,9 PEN (48 Kč)

Finančně ale firma nijak nekrvácí. V prvním kvartálu utržila 7,9 miliardy dolarů a do naplnění předpovědi jí chybělo jen 50 milionů. Provozní zisk 2 miliardy a čistý ve výši 1,6 miliardy byly navíc o 200 milionů vyšší, než Netflix plánoval. Účetně hodlá růst i v nadcházejícím čtvrtletí.

Streamovací gigant přitom chce sbírat i nové předplatitele. Ti by se měli rekrutovat jednak z těch, kteří využívají sdílené účty, a jednak Netflix opravdu uvede levnější tarif doplněný o reklamu, jako už to mají jeho rivalové. V konferenčním hovoru to potvrdil spoluředitel firmy Reed Hastings s tím, že reklama dorazí do roka či dvou. Zmínil přitom, že to funguju na Hulu, Disney+ i HBO Max, takže věří, že to zabere i na Netflixu.