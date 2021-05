Netflix připravuje tajemnou funkci N-Plus. Připomíná sociální síť

Největší placená streamovací služba světa začala vybraným uživatelům rozesílat dotazníky s otázkami, jak by se jim líbilo rozšířit Netflix o sociální funkce. „N-Plus je budoucí online prostor, v němž se dozvíte více o vašich milovaných pořadech,“ stojí v dokumentu, ke kterému se dostal i magazín Protocol. Tomu Netflix také potvrdil, že mezi lidmi sonduje, o co by byl zájem.

Z otázek ale vyplývá, že Netflix zvažuje:

Možnost vytvářet a sdílet playlisty. Kdo nemá předplatné, viděl by jen trailery k filmům a seriálům.

V N-Plus by šlo zvlášť poslouchat písničky nebo celé soundtracky související s danými pořady.

Na síti by byly informace o chystaných pořadech a možnost je pomocí zpětné vazby nějak ovlivnit ještě ve fázi preprodukce.

Mohly by přibýt uživatelské recenze a lidé by se mohli řídit vkusem jiných.

V tuto chvíli není vůbec jasné, kdy a jestli vůbec se některá ze zmíněných možností na Netflix dostane. Zároveň však platí, že na sociální funkce je služba zatím velmi skoupá. Jediné, co si uživatelé mezi sebou sdílí, jsou přístupová hesla.