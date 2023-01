Netflix roste, vymění šéfa a teprve teď se pořádně opře do zpoplatněného sdílení

Netflix minulý týden ohlásil výsledky hospodaření za poslední čtvrtletí 2022. Firma v něm utržila 7,9 miliardy dolarů, což je meziročně o 2 % více. Provozní zisk ale klesl za 632 na 550 milionů dolarů. Oba ukazatele jsou však vyšší, než Netflix očekával. V minulém kvartálu totiž podstřelil odhad toho, kolik mu přibude předplatitelů.

Čekal, že na konci roku jich bude o 4,5 milionu víc, nakonec mu ale přibylo 7,7 milionu platících diváků. Šuškanda kolem hitu Wednesday nebo vánoční premiéra dvojky Na nože ale pomohly streamovací jedničce vyrůst nad očekávání. Aktuálně tak má 230,8 milionu předplatitelů.

S kolika počítá v období od ledna do konce března, ale firma překvapivě neuvádí. S predikcí za první čtvrtletí se firma sekla už loni, kdy vůbec poprvé začala diváky ztrácet. Po úspěšných Vánocích navíc přijde období plné změn.

Netflix v listopadu spustil nový levnější tarif s reklamou. Mluví o něm jako o úspěšném, přestože se proslýchá, že inzerenti z něj nadšení nejsou. Americká společnost ale zároveň dodává, že na něj přechází jen minimum lidí z dražších tarifů, evidentně slouží jen jako lákadlo pro ty, co by se jinak Netflix kvůli ceně nepředpláceli. V nadcházejících měsících tento tarif zamíří i mimo úvodní dvanáctku zemí, tedy možná i k nám.

Během prvního čtvrtletí ale Netflix chystá také zpoplatňovat sdílení u účtů, kde uživatelé nejsou členové jedné domácnosti. Tuto funkci si již ověřil v několika zemích Latinské Ameriky, teď ji ve velkém dostane dál. Podle jeho odhadů se takto sdílí 100 milionů předplatných. Pokud lidi donutí připlatit, bude mít více prostředků pro zlepšování služby a tvorbu nového obsahu. Na přesnou podobu zpoplatňování si ale ještě musíme počkat.

Poslední velká změna je personální. Netflix opouští Reed Hastings, jeho spoluzakladatel, který stál za nápadem, že by firma mohla v USA půjčovat DVD pomocí pošty. Byl to také on, kdo otočil kormidlem směrem k internetovému streamování. Netflix ale i nadále budou mít dva šéfy. K Tedu Sarandosovi se do rovnocenné pozice připojí Greg Peters, dosavadní provozní ředitel.