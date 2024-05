Netflix ruší základní tarif Basic. Nahrazuje jej levnějším předplatným s reklamou. Česka se to zatím netýká

V několika zemích během června zcela zanikne tarif Basic, Netflix jej totiž nahradí levnějším Standard with Ads. O tomto plánu víme již od loňska, avšak až nyní začala firma oslovovat i stávající uživatele Basicu, že je převede na nový typ předplatného, případně mohou sami skočit na některou z vyšších nabídek.

Konec Basicu firma zahájila loni v létě v Kanadě, ale změna se týkala jen nových předplatitelů. Ti se k němu již dostat nemohli, ale těm stávajícím zůstal. Tento režim pak Netflix aplikoval v dalších 11 zemích: USA, Mexiku, Austrálii, Velké Británii, Německu, Francii, Španělsku, Itálii, Brazílii, Japonsku a Jižní Koreji. V lednu jsme se pak dozvěděli, že někdy v průběhu druhého čtvrtletí (což je nyní) Basic úplně skončí právě v Kanadě a Británii, později i v dalších zemích.

To odpovídá i aktuálním zkušenostem, kdy jsou to zejména Kanaďané a Britové, kteří na sociálních hlásí, že jim přišly e-maily se změnou podmínek. Někteří to nesou těžce. Například v Británii stál Basic 7 liber (205 Kč). Standard with Ads je za 5 liber (147 Kč), takže sice ušetří, získají lepší technickou kvalitu, ale obsahový katalog nebude kompletní, a ještě budou muset koukat na reklamy. A vyšší tarify Standard a Premium jsou nezanedbatelně dražší, protože stojí 11 a 18 liber, v přepočtu 323 a 528 Kč.

Basic Standard with Ads Standard Premium reklamy ne ano ne ne plný katalog ano ne ano ano maximální rozlišení 720p 1080p 1080p 2160p obraz v HDR ne ne ne ano zvuk Dolby Digital Plus 5.1 ano ano ano ano zvuk Dolby Atmos 7.1.2 ne ne ne ano zvuk Netflix Spatial ne ne ne ano počet souběžných sledování 1 2 2 4 stahování offline ano ano ano ano počet extra domácností 0 0 1 2

V Česku konec Basicu nehrozí, protože Netflix zde zatím tarif s reklamou nespustil, takže jej ani nemá čím nahradit. Překvapivě se nám už od uvedení v roce 2016 vyhýbá zdražování, přestože v některých jiných zemích firma ceny předplatných zvyšovala už několikrát.

Tarify s reklamou postupně uvádějí také (HBO) Max, Disney+ a chystá jej Amazon Prime, ale i ty se zatím naší zemi vyhýbají. Jako první ze zahraničních služeb u nás reklamní tarif spustil SkyShowtime.

