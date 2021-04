Netflix si u Sony zaplatil exkluzivní práva. Bude streamovat budoucí Spider-Many nebo Uncharted

Společnosti Sony Pictures Entertainment a Netflix včera podepsaly víceletou dohodu, podle které největší streamovací platforma získá exkluzivní práva na uvedení nových filmů od Sony a bude mít také přístup k archivu tohoto studia. Finanční detaily neznáme, ale podle dohody se bude moci Netflix nejprve rozhodnout, jestli práva k jednotlivým snímkům koupí. Pokud ne, Sony by je mohlo nabídnout o dům dál.

Jistým háčkem je fakt, že dohoda se týká jen USA a nemusí nutně platit na jiných trzích. Netflix přesto věří, že získá cenný zdroj nových filmů i pro zbytek světa. Exkluzivita se vztahuje na filmy s kinopremiérami v roce 2022 a později, nebude se tak týkat například letošního Spider-Mana s podtitulem No Way Home.

U budoucích snímků této série to už ale platí, Netflix si pojistí také práva k filmu Morbius, pokračování Venoma a případně další využívající licencované postavy od Marvelu. Sony připomíná také nadcházející snímky Uncharted, Where the Crawdads Sing a Bullet Train nebo očekávaná pokračování sérií Mizerové a Jumanji.

Netflix měl doposud exkluzivní dohodu jen se Sony Pictures Animation (tvůrci hitu Spider-Man: Paralelní světy), ale teď ji rozšířil i na další sesterská studia Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Stage 6 Films, Affirm Films, Sony Pictures International Productions a Sony Pictures Classics.

Sony Pictures Entertainment je jediným členem hollywoodské šestky, která nemá vlastní významnou streamovací platformu. Disney provozuje Disney+, Paramount rozjíždí Paramount+, Warner Bros. vede HBO Max, Universal loni spustil Peacock a Netflix měl nejprve online platformu a až pak jej asociace MPAA vzala mezi sebe jako plnohodnotného člena.

via Engadget