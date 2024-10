Netflix sleduje přes 600 milionů lidí a má nabito na rekordní konec roku

Netflix zveřejnil výsledky za třetí čtvrtletí, šlo o nejúspěšnější tři měsíce v historii společnosti. Firma utržila 9,8 miliardy dolarů, o 15 % více než loni. Čistý zisk činil 2,4 miliardy dolarů, ten stoupl dokonce o 41 %.

Hospodářským výsledkům pomohl především růst počtu uživatelů. Netflix přidal dalších 5 milionů platících a po celém světě jich má již 282,7 milionu. K tomu dodává, že jeho stream již sleduje přes 600 milionů lidí. Na každé předplatné tak vychází více než dva diváci.

Netflix v průběhu čtvrtletí výrazně zdražoval v několika evropských zemích včetně Česka a Slovenska, to se ale do výsledků ještě nestačilo propsat, protože úprava cena přišla až v druhé polovině září (kdy kvartál končí). Na hospodaření se to projeví až v aktuálně probíhajícím čtvrtletí, dnes navíc Netflix zdražuje na dalších dvou významných trzích – Španělsku a Itálii.

Firma si pochvaluje zájem o tarif Standard s reklamou, který již v několika zemích nahradil základní Basic. Více než polovina nově registrovaných uživatelů sahá právě po výhodnějším tarifu doplněném o reklamu. Momentálně je dostupný ve 12 regionech, s další expanzí se počítá v příštím roce.

Netflix očekává, že v aktuálním čtvrtém kvartálu poprvé dosáhne tržeb přesahujících 10 miliard dolarů. Má k tomu tři trumfy. Dorazí druhá sezóna korejského seriálu Hra na oliheň. Ta první je dodnes nejsledovanějším seriálem Netflixu, pokud jde o počet zhlédnutých hodin během prvních 28 dní. V polovině listopadu pak služba živě odvysílá boxerský zápas mezi exšampionem v těžké váze Mikem Tysonem a influencerem Jakem Paulem. A během vánočních svátků bude přenášet také dva zápasy amerického fotbalu – Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers a Baltimore Ravens vs. Houston Texans.