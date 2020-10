Netflix snižuje datový tok 4K videí, slibuje však stejnou kvalitu

Nejpopulárnější streamovací služba Netflix chce snížit datový tok u svých 4K videí. Je tak opačným směrem, než například Apple TV, který má bitrate u 4K videí v rozmezí 13 až 29 Mb/s, ve špičkách ale až 41 Mb/s. Netflix naproti tomu má bitrate 13 až 17 Mb/s.



Srovnání datového toku a kvality u sitcomu.

Nyní Netflix bude překódovávat svá videa, kvalita by však měla být zachována. Ve výsledku by datový tok měl být až o 50 % nižší. To by zároveň mělo přinést vyšší kvalitu videa hned při spouštění, méně výpadků a také snížení zpoždění při spouštění videa.

Oficiální postoj Netflixu však nepřesvědčil všechny, na fórech se začínají objevovat stížnosti, na nižší kvalitu videí u 4K videí. Překódování videí však probíhá postupně, uvidí se tedy nejbližších měsících, jaká je realita. Podobnou optimalizaci mají potkat také HDR videa.

Snaha snižovat datový tok může souviset se epidemií COVIDu, kdy lidé daleko více zatěžují internet, tento důvod nicméně Netflix zcela popírá.

Zdroj a více ukázek: Netflix