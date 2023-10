Netflix ukončuje podporu u některých TV, Blu-ray přehrávačů a dalších starších zařízení

Netflix ukončil podporu některých starších, ale dosud podporovaných televizorů. Vyzývá uživatele své služby, kterým přestala fungovat, aby si pořídili nové zařízení, nebo upgradovali. Ostatně nedávno jsme psali o externích multimediálních přehrávačích, které podobné problémy řeší. Například Google ChromeCast 3 (924 Kč až 1 199 Kč ), nebo rovnou Google ChromeCast 4 (1 449 Kč až 2 228 Kč ).

Obecně řečeno, ukončování podpory starších zařízení různých služeb (Netflix, Spotify, atd. ) není nic nového, zkrátka se to děje. V roce 2019 například streamovací služba Netflix už zrušila podporu vybraných zařízení Samsung, Roku a Vizio TV.

Zprávy o dalším kole ukončení podpory se v posledních několika týdnech objevují na různých fórech informace o upozornění na různých starších zařízení, že od 16. října nebudou jejich zařízení Netflix streamovat.

Dle dostupných informací se to týká pouze zařízení, které mají 10 let nebo jsou starší. Na Redditu jeden uživatel uvádí, že přehrávač Bluray jeho matky již není podporován, týká se to ale také starších televizorů Sony, Toshiba a Samsung. Co se kompatibility a podpory televizorů a dalších zařízení týče, tak obecnější seznam nabízí Netflix zde.

Netflix ukončuje podporu zařízení často bezpečnosti, ale také kvůli funkčnosti. Starší zařízení, která už nemají často podporu ani od výrobce a nedostávají updaty firmware. Mohou tak mít bezpečnostní problémy, ale často bývají také pomalá a chybová.

Zdroj: www.whathifi.com