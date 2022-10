Netflix už bude streamovat jen v HD. Od zítřka zvýší kvalitu videa v nejnižším tarifu

Netflixu už po dvou slabších čtvrtletích opět stoupnul počet předplatitelů, rostly i tržby, avšak zisk je oproti loňsku nižší. Firma to chce řešit dvěma způsoby. Začne trestat sdílení mimo domácnosti. I české uživatele již vyzývá, že mohou profily používané „cizinci“ jednoduše převést na zvláštní účty. Z těch bude mít Netflix více peněz.

Od listopadu pak ve 12 zemích světa (ČR ani SR mezi nimi nejsou) startuje nejlevnější tarif, kde bude sledování přerušované reklamou a kde též zmizí určitá část obsahu. Novinka by měla přesvědčit k placení především nové diváky, pro které byl dosud Netflix drahý. Cena je asi o třetinu nižší než u tarifu Basic, v Česku by to tak jednou mohlo být do 140 Kč měsíčně.

Basic Standard Premium cena na měsíc 199 Kč 259 Kč 319 Kč maximální rozlišení 480p 720p 1080p 2160p HDR obraz ne ne ano Dolby Digital Plus 5.1 ano ano ano Dolby Atmos 7.1.2 ne ne ano počet souběžných sledování 1 2 4

Tarif s reklamou ale není jediná listopadová novinka. V informačním šumu se trochu schovala zpráva, že od zítřka už Netflix i v tarifu Basic bude streamovat v rozlišení HD, nikoliv SD. Tedy v 720p místo 480p. Posun v kvalitě na větších obrazovkách bude značný, 2,25násobný nárůst počtu pixelů přidá na detailech, obraz bude jemnější a ostřejší.

Rozlišení 480p už bylo opravdu ostudné. Konkurenční služby, které dokonce stojí méně než Netflix Basic, mají jako minimum 1080p. V jiných ohledech se ale Basic nemění. Pořád bude bez HDR, zvuku v Dolby Atmos a s omezením na jeden stream současně. Ač tedy může být v účtu až pět profilů, sledovat video může vždy jen jeden z nich.