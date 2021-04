Teď už jen za peníze. Netflix ruší měsíční zkušební dobu

Již od spuštění Netflixu v Česku v lednu 2016 si mohli diváci streamovací službu nejprve na 30 dní vyzkoušet (po zadání údajů z platební karty), ale po pěti letech tato možnost končí. Na změnu upozornil Tomáš Vyskočil, provozovatel vyhledávače a monitoru Filmtoro.cz.

Shodou okolností je to měsíc od chvíle, kdy zkušební dobu zrušilo také HBO Go. To v říjnu 2019 zdražilo měsíční předplatné ze 129 na 159 Kč a zároveň zkrátilo „zkušebku“ z měsíce na sedm dní. Letos v březnu pak bezplatná verze definitivně zmizela.

Ani jedna ze služeb zrušení zkušební doby nijak nekomentovala. Důvodem ale pravděpodobně bude její zneužívání. Bylo totiž možné každý měsíc zaregistrovat účet s jinou e-mailovou adresou a jednorázovou (virtuální) platební kartou. Takové umí generovat například Revolut nebo Česká spořitelna. Shodou okolností zrovna včera jeden známý český web zaměřený na spotřebitelské nákupy tento podvůdek doporučoval.

Během pěti let fungování u nás Netflix zatím nezvyšoval cenu, v zahraničí už přitom tarif zdražoval, v USA dokonce několikrát. Kupříkladu v Indii se snaží ale cenu také srazit na minimum. Uvedl tam nejnižší tarif, u kterého je možné video sledovat jen v mobilních aplikacích. Zároveň mohou Indové využít výhodnější rodinné předplatné.