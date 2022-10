Netflix zatrhne sdílení hesel už začátkem příštího roku. A chce se vrhnout do cloudového hraní

Měsíce zažíval Netflix ztráty a úbytek uživatelů, to se však pomalu začíná měnit. Streamovací služba zveřejnila své hospodářské výsledky za třetí kvartál roku 2022 a překonaly všechna očekávání. Stále však nejsou z pohledu firmy ideální, a tak Netflix oznámil, že už brzy začne trestat uživatele, kteří sdílejí hesla.

Čistý zisk Netflixu za poslední kvartál činil 1,4 miliardy dolarů, meziročně o 4 procenta méně. Tržby se zvýšily o 6 procent na 7,9 miliardy dolarů, což předčilo očekávání analytiků.

Nejvíce ovšem překvapila čísla o nových uživatelích – zatímco v předchozím období Netflix zažil úbytek 1,2 milionů předplatitelů, v současném jich 2,4 milionů nabral. Odhad byl přitom jen jeden milion. Většina těchto nových uživatelů pocházela z USA.

„Po náročném prvním pololetí věříme, že jsme na cestě k opětovnému rychlému růstu,“ komentoval Netflix své výsledky. Dařilo mu podle jeho slov mimo jiné díky silným filmům a seriálům, které nalákaly velké množství diváků, například čtvrtá série Stranger Things.

Konec sdílení hesel mimo domácnost

I tak ale finanční ředitel Spencer Neumann konstatuje, že streamovací služba neroste tak rychle, jak by si přála. „Jsme spokojeni s naším pokrokem, ale víme, že nás čeká ještě hodně práce,“ uvedl během prezentace, Netflix proto chystá několik novinek.

Tou první bude levnější předplatné s reklamami, od kterého si firma slibuje velké finanční i uživatelské posílení, podrobně jsme o něm psali zde.

Dále Netflix prozradil, že pokročí se svým plánem na omezení sdílejí hesel, zatím tuto novinku testuje v Latinské Americe. Jakmile někdo poskytuje přihlašovací údaje mimo domácnost majitele účtu (podle lokace), Netflix tomuto účtu naúčtuje dodatečný poplatek. Výše sumy nebyla oznámena, odhaduje se 3-4 dolary za extra osobu. Netflix každopádně chce poplatky plošně zavést už začátkem příštího roku.

Cloudové hraní od Netflixu? Časem zřejmě realita

Firma se rovněž dotkla svých herních plánů, kterých se nevzdává, naopak je chce ještě více posílit. Uvedla, že aktuálně má ve výrobě 55 her, všechny její dosavadní byly mobilní na iOS a Android. Některé budou opět vycházet ze značek Netflixu.

Streamovací služba tvrdí, že hry plní přesně tu funkci, kterou od nich očekávala – lidé díky nim na Netflixu tráví více času. Na podrobnější zhodnocení je ale brzo, podotýká, protože hry vnímá jako „projekt na více let“.

Netflix dokonce seriózně zvažuje, že by se vrhnul do oblasti cloudového hraní s většími tituly pro PC apod. Viceprezident firmy Mike Verdu to řekl během konference TechCrunch Disrupt. „Budeme k tomu přistupovat stejným způsobem, jako jsme to udělali s mobilními zařízeními, což je začít v malém, být pokorní, přemýšliví a pak to vybudovat. Je to krok, o kterém si myslíme, že bychom ho měli udělat,“ uvedl.

Nedávný konec služby Stadia od Googlu podle něj nemusí nutně značit, že cloudové hraní nemá budoucnost. „My máme kompletně odlišný podnikatelský model,“ vysvětlovat Verdu s tím, že pro uživatele Netflixu by tyto hry byly „něco navíc“, nikoliv hlavní tahák.