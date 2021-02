Netflix zdarma na 3 měsíce jako dárek k Vodafone TV

Vodafone před časem koupilo UPC a nyní nabízí jak kabelovou televizi, tak IPTV. V rámci propagace a snaze získat nové zákazníky přichází se zajímavou akcí. Kdo si pořídí Vodafone TV, může ode dneška využít tříměsíční předplatné Netflixu jako dárek. Umožňuje to partnerství mezi Netflixem a Vodafonem.

Zákazníci dostanou přístup k celosvětově úspěšným seriálům a filmům jako například Koruna, Stranger Things, The Witcher (Zaklínač) nebo Enola Holmes. Netflix je už od loňska součástí televizní nabídky Vodafone TV. Speciální dárek v podobě Netflixu čeká ale i další nové zákazníky: 3 měsíce Netflixu zdarma nyní získají ti, kteří si u Vodafonu pořídí pevné internetové připojení.

Vodafone TV nabízí několik variant, v té nejbohatší nabídne přes 130 televizních kanálů i videotéku. A díky partnerství s Netflixem rozšiřuje svoji nabídku o velké množství oblíbených seriálů, filmů i dokumentů, to vše přehledně na jednom místě.

"Aplikace pro Netflix už je předinstalovaná na set-top boxu Vodafone TV a pořady na Netflixu si navíc zákazník může pustit jedním zmáčknutím tlačítka s nápisem Netflix na televizním ovladači. Toto propojení přináší jednoduché řešení bez zbytečných starostí navíc,“ vysvětluje Quique Vivas, zástupce Vodafonu.

Dárek v hodnotě 777 korun

Netflix nabízí tři varianty předplatného: Basic za 199 korun (možnost sledovat obsah na 1 zařízení ve standardním rozlišení), předplatné Standard za 259 korun (sledování na 2 zařízeních v HD rozlišení) a Premium za 319 korun měsíčně (sledování na 4 zařízeních ve 4K rozlišení, pokud je taková kvalita u nabízeného obsahu dostupná).

Vodafone TV nabízí jako dárek 3 měsíce předplatného Netflix Standard. Hodnota tak odpovídá částce 777 korun. Stejnou výhodu může získat i ten, kdo už aktivním (platícím) předplatitelem Netflixu je, a nyní si k němu si zakoupí Vodafone TV.

Vodafone TV nabízí ve 3 variantách – Klasik (přes 55 TV stanic za 150 Kč), Komfort (přes 110 stanic za 302 Kč) a Komplet (přes 130 stanic za 601 Kč). To vše v kombinované nabídce, to znamená při pořízení pevného internetu od Vodafonu. Pokud zájemce internet do Vodafonu nemá a bude využívat IPTV, tak Neflix zdarma dostane také, ceny jsou ale vyšší (299 Kč/499 Kč/899 Kč).

Jak Netflix předplatné jako dárek aktivovat

Tříměsíční benefit si zájemce může vyzvednout od začátku února do konce března. Buď proklikem z webové Vodafone samoobsluhy nebo z aplikace Můj Vodafone, případně přímo na webové stránce, kde se přihlásí pomocí čísla své služby Vodafone TV a administrátorským heslem. Potěší, že používání Netflixu je bezesmluvní. Uživatel může kdykoliv přerušit své členství (pokud tak učiní během doby, kdy má aktivovaný benefit, členství se ukončí až po vypršení aktivovaného benefitu) a kdykoliv ho zase obnovit.

Výhodou partnerství je i to, že zákazník může, po ukončení platnosti benefitu, začít hradit předplatné Netflixu společně s ostatními službami v rámci jedné faktury od Vodafonu bez nutnosti zadávat online údaje z platební karty.

Vodafone TV nabízí mimo jiné sledování pořadů až 7 dní zpětně a vysílání je divákům dostupné přes set-top box stejně jako přes aplikaci pro chytré telefony a tablety. Televize funguje s pevným internetem od Vodafonu, ale i u ostatních typů připojení.

Zdroj: tisková zpráva, www.vodafone.cz/televize