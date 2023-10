Netflix zdraží předplatné, jen co skončí stávka hollywoodských herců

Hollywoodští scenáristé po téměř pěti měsících ukončili stávku, teď se ještě studia musí dohodnout na nových smlouvách a podmínkách s hereckými odbory. A někdy poté by měl Netflix zvýšit cenu předplatného. Se zprávou přišel list The Wall Street Journal s tím, že neví, na kterých trzích a o kolik by se cena tarifů měla zvýšit.

Vyšší předplatné by mělo být přímou reakcí na obě stávky, neboť jedním z bodů ve sporech byly nedostatečné odměny nebo chybějící „reprízovné“ u streamovacích služeb. Pokud se studia s odbory dohodla na vyšších odměnách, propíšou to přímo do koncových cen, které platí diváci.

Dražší streaming už letos ohlásily Amazon a Disney+. V prvním případě se změna cena Česku vyhnula, ve druhém ale ne. Měsíční předplatné Disney+ od listopadu stoupne ze 199 na 239 Kč.

Jestli se však Česko vyhne další vlně zdražování u Netflixu, bude to skoro zázrak. Služba u nás startovala v lednu 2016 a od té doby se cena předplatného nezměnila s výjimkou toho, že od září 2018 se tarify účtují v korunách místo eur a že od letoška se „musí“ připlácet za extra domácnosti. V USA se za stejnou dobu cena zvyšovala čtyřikrát. Prostřední tarif Standard od října 2015 stál 9,99 $, dnes je to již 15,49 $.