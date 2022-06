Netflix znovu promluvil o levnějším předplatném. O zavedení reklam se radí i s Googlem

Slabší finanční výsledky doprovázené ztrátou dvou set tisíc předplatitelů přiměly Netflix, aby po vzoru konkurentů zavedl i levnější tarif, kde sledování filmů a seriálů bude přerušovat reklama. Novinka by měla dorazit již na podzim.

Znovu o ní promluvil i spoluředitel Netflixu Ten Sarandos na Mezinárodním festivalu kreativity v Cannes Lions. „Nechali jsme ležet ladem velkou skupinu lidí která si říká: ‚Netflix je moc drahý, ale reklama by mi nevadila‘. Proto přidáme tarif s reklamou. A ne, do stávajících tarifů reklama nevstoupí,“ uvedl Sarandos.

Stále neznáme bližší detaily nebo cenu. Podle CNBC a WSJ už ale Netflix jedná s Googlem, který by mu měl se zavedením reklamy pomoci, protože pro něj je to pochopitelně hlavní zdroj příjmů. V jednání možná pomáhá i Čech Robert Kyncl, který v minulosti coby viceprezident Netflixu měl na starosti obsah a posledních 12 let dohlíží na byznys YouTubu.

Insiderské zdroje tvrdí, že Netflix hledá spolupráci i s Comcastem, což je největší americký poskytovatel internetu. Zároveň ale vlastní mediální konglomerát NBCUniversal, který provozuje konkurenční streamovací službu Peacock. Ta zavedla tarif s reklamou mezi prvními. Dnes už jej mají nebo chystají všechny americké online videotéky. V Česku ale takové tarify zatím nejsou.