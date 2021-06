Nezapomenutelné filmy Libuše Šafránkové. Téměř všechny si hned můžete pustit online

Obecná škola (1991) Je krátce po válce a do chlapecké třídy jedné ze škol na předměstí Prahy nastupuje nový učitel. Jmenuje se Igor Hnízdo a vymyká se všem učitelům, které kluci do té doby poznali. Libuše Šafránková v tomto filmu, který měl premiéru před třiceti lety, hraje paní Součkovou – matku Edy a manželku Františka Součka, kterého ztvárnil Zdeněk Svěrák. Hodnocení ČSFD: 89 % Žánr: Komedie

Režie: Jan Svěrák

Hrají: Jan Tříska, Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Václav Jakoubek, Radoslav Budáč

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, HBO, Prima Videopůjčovna, Vodafone TV, Voyo

Vesničko má středisková (1985) Hlavní dějová linie filmu sleduje život mentálně retardovaného mladíka Otíka v semknuté vesnické komunitě. Otík pracuje jako pomocný řidič nákladního auta u pana Pávka Oba se však dostanou do sporu kvůli Otíkově neschopnosti vykonávat i ty nejjednodušší úkoly. Pávek požaduje, aby byl Otík přeložen na výpomoc jinému řidiči, kterým je shodou okolností cholerický a podezíravý Turek. Než aby s ním pracoval, rozhodne se Otík raději přijmout nabídku zaměstnání v Praze, ale zjistí, že do městského života nezapadá. Pávek souhlasí s tím, že Otíkovi dá druhou šanci, a získá ho zpět z města, aby pokračovali ve společné práci. „Pepo, já se spletla! Třicet jedna!“ Hodnocení ČSFD: 88 % Žánr: Komedie

Režie: Jiří Menzel

Hrají: János Bán, Marián Labuda, Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Petr Čepek, Rudolf Hrušínský, Milena Dvorská

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Aerovod, My Prime, Prima Videopůjčovna

Tři oříšky pro Popelku (1973) U tohoto filmu by ani nebylo potřeba nic psát. Jen abychom nedělali výjimku: Popelka je milé hodné děvče bez matky. Otec ji nechá napospas své druhé ženě a její dceři. Obě nemají Popelku rády a mimo jiné se jí snaží všemožně zabránit v tom, aby se zúčastnila plesu, na kterém si má tamní princ konečně najít nevěstu. Osud však Popelce přeje více, než obě zlé ženy. Hodnocení ČSFD: 86 % Žánr: Pohádky

Režie: Václav Vorlíček

Hrají: Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Carola Braunbock, Karin Lesch, Dana Hlaváčová, Vladimír Menšík, Jan Libíček

Délka: 82 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, iTunes, Aerovod, DaFilms, Kuki, My Prime

Vrchní, prchni (1981) Dalibor se rozhodne svou svízelnou finanční situaci vyřešit způsobem zcela originálním. Využije toho, že si jej často pletou s číšníkem a stane se fantomem všech restaurací. Libuše Šafránková hraje jeho ženu. „Já vím, je to Králík. Z vás bude mít vaše paní taky radost.“ Hodnocení ČSFD: 86 % Žánr: Komedie

Režie: Ladislav Smoljak

Hrají: Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Zdeněk Svěrák, Eliška Balzerová, Dagmar Patrasová, Jiří Kodet, Karel Augusta

Délka: 88 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Kuki, My Prime, Prima Videopůjčovna

Slavnosti sněženek (1983) Film vznikl na motivy textů Bohumila Hrabala. Je to příběh ve formě mozaiky krátkých epizod a obrázků o smutku a štěstí obyvatel Kerska. Tito lidé jsou prostí i citliví, mají své radosti – největší radostí všech je lov. Film mísí sentimentální lyriku s drsným humorem. „Že se nestydíte! Takhle zápasit o divoké prase? Jak já mám po téhle rvačce vykládat dětem, co je to mír?" Hodnocení ČSFD: 86 % Žánr: Drama

Režie: Jiří Menzel

Hrají: Jaromír Hanzlík, Josef Somr, Petr Čepek, Libuše Šafránková

Délka: 83 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, Aerovod, DaFilms, My Prime

Svatební cesta do Jiljí (1983) Poprvé se potkali v příšeří biografu a hned si omylem stačili vyměnit tašky a odejít s nimi domů. Podruhé se našli u okénka Ztrát a nálezů, kam slečna Petra přišla Tomášovi Krchňákovi připomenout, že podle jeho ztraceného diáře by právě v tomto okamžiku měl sedět v zubařském křesle. V témže duchu známost pětatřicetiletého roztržitého vědeckého aspiranta Krchňáka a romanticky založené slečny Petry pokračovala až do dne, kdy se Tomáš odjel podívat za rodiči na venkov. Hodnocení ČSFD: 84 % Žánr: Komedie

Režie: Hynek Bočan

Hrají: Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Václav Vydra nejml., Josef Větrovec, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak

Délka: 82 minut Kde si film můžete pustit: iVysílání

Jak utopit Dr. Mráčka aneb konec vodníků v Čechách (1974) Slavná filmová komedie o zásadovém bytovém referentovi a neslavném osudu posledních českých vodníků. Zbylo jich už jen sedm a i jejich konec se zdá neodvratný, zejména poté, kdy je jednomu z nich za obětavost přidělen nový suchý byt s ústředním topením a informací, že jejich vlhký domek na břehu Vltavy bude zbourán. Tomu se vodníci rozhodnou zabránit za každou cenu a vydají se za bytovým referentem doktorem Mráčkem, který má jejich případ na starosti. Hodnocení ČSFD: 83 % Žánr: Komedie

Režie: Václav Vorlíček

Hrají: Jaromír Hanzlík, Libuše Šafránková, František Filipovský, Vladimír Menšík, Stella Zázvorková

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: O2TV, Prima Videopůjčovna, Voyo

Kolja (1996) František Louka je chudý violoncellista a starý mládenec. Kdysi vážený hudebník klesl až k hraní smutných písní na pohřbech. V nejvyšší finanční nouzi dostává nabídku, jíž v jeho situaci nelze odmítnout: za čtyřicet tisíc korun by se mohl naoko oženit s mladou Ruskou, která touží po českém občanství… Po mučivém rozhodování se František stává pro úřady ženáčem. Kupuje bílého trabanta kombi a konečně splácí své dluhy. Františkovo zaprodání dlouho hájené svobody však nezůstane bez následků: novomanželka záhy emigruje za svým milencem do Německa a na krku mu jeho nevlastní, čerstvě vyženěný syn Kolja. „Louko, ty blbče, víš, jak dlouho jsem na tohle čekala? Dva roky!“ Hodnocení ČSFD: 86 % Žánr: Komedie

Režie: Jan Svěrák

Hrají: Andrei Chalimon, Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Stella Zázvorková, Ondřej Vetchý, Nela Boudová, Silvia Šuvadová

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, HBO, iTunes, My Prime, Vodafone TV

Princ a Večernice (1979) Starý král je nespokojen se svými čtyřmi dětmi. Princezny by měly být už provdány a princ by se měl ujmout vlády. Jednoho dne se král vydá na výpravu kralování svěří princi Velenovi. Sestry chtějí, aby jim opatřil ženichy. Velenovi se zjeví krásná Večernice, do níž se mladík zamiluje a ona mu pomůže provdat dívky za své bratry Měsíčníka, Slunečníka a Větrníka. Když se král vrátí, dcery už nenajde. Přikáže princi, aby je přivedl domů. Hodnocení ČSFD: 76 % Žánr: Pohádky

Režie: Václav Vorlíček

Hrají: Libuše Šafránková, Vladimír Menšík, František Filipovský, Radoslav Brzobohatý

Délka: 79 minut Kde si film můžete pustit: O2TV, Kuki, My Prime

Třetí princ (1983) Královna Země lva se jen těžce smiřuje se ztrátou jediného syna. Na radu děvčete od potulných kejklířů připraví lektvar a po čase se jí narodí dvojčata Jaroslav a Jaromír. V ten den se narodí i dvě stejná hříbata, dvě štěňata a s z kostí v zemi vyrostou dva meče. Malí princové vyrostou za rok jako jiní za sedm let. Když dospějí, zamiluje se Jaromír do tajemného obrazu krásné princezny. Přes zákaz rodičů se vydá princeznu hledat. Najde ji v podivném království démantových skal, ale aby ji získal, musí splnit tři úkoly. Nedokáže to a zkamení. Na královském zámku Jaroslav pozná, že se bratrovi něco zlého stalo a vydá se mu na pomoc. Hodnocení ČSFD: 68 % Žánr: Pohádky

Režie: Antonín Moskalyk

Hrají: Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová

Délka: 84 minut Kde si film můžete pustit: DaFilms, Kuki, My Prime, Voyo

Báječná léta pod psa (1997) Příběh složitého dospívání citlivého chlapce Kvida vznikl podle stejnojmenného románu Michala Viewegha. Nostalgická komedie ze života jedné svérázné české rodiny se opírá především o atraktivní téma: šedá léta reálného socialismu jsou totiž pro mnohé pamětníky zároveň šťastnou dobou jejich mládí či puberty. Dějová linie se soustřeďuje především na trampoty Kvidova otce, excentrického dříče s vysokoškolským diplomem, kterého jeho úsilí zabezpečit rodinu bez ztráty důstojnosti dovede téměř až k šílenství. „No, nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala. Nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.“ Hodnocení ČSFD: 79 % Žánr: Komedie

Režie: Petr Nikolaev

Hrají: Ondřej Vetchý, Libuše Šafránková, Vladimír Javorský

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, iTunes, My Prime, Prima Videopůjčovna, Vodafone TV

Všichni moji blízcí (1999) Příběh se odehrává rok před vypuknutím druhé světové války, bezprostředně po podepsání Mnichovské dohody. Na pozadí historických událostí sleduje osud židovské rodiny, která se po svém vyrovnává s přicházejícími událostmi. Film si klade za úkol přiblížit dnešnímu divákovi historickou postavu pana Nicholase Wintona, jehož velký čin znovu ožívá ve fiktivním příběhu o rodině Silbersteinových. Hodnocení ČSFD: 82 % Žánr: Drama

Režie: Matěj Mináč

Hrají: Rupert Graves, Josef Abrhám, Jiří Bartoška, Libuše Šafránková, Krzysztof Kowalewski, Marián Labuda, Agnieszka Wagner

Délka: 91 minut Kde si film můžete pustit: Filmy česky a zadarmo

Micimutr (2011) Nad královským hradem krouží stín velikého draka, princezna Karolína si s pláčem zkouší černé smuteční šaty a na nádvoří hoduje pár pozvaných princů. Při dobrém jídle probírají, co by se mělo podniknout. První princ navrhuje nabídnout drakovi místo princezny pár set poddaných, druhý zase soudí, že v království zanedbali prevenci a že by se to drakovi mělo rozmluvit. Třetí princ o tom pro změnu zase složil píseň. Ale postavit se drakovi se žádnému z nich nechce. Hodnocení ČSFD: 46 % Žánr: Pohádky

Režie: Vít Karas

Hrají: Jiří Bartoška, Libuše Šafránková, Ondřej Novák, Marika Šoposká, Jaroslava Kretschmerová

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Člověk proti zkáze (1990) Poslední léta spisovatele Karla Čapka. Blíží se nejen smrt, ale i nacismus a konec ideálů první republiky. Slavný spisovatel vzpomíná na své blízké… Film je jakousi mozaikou událostí a vztahů, které na Karla Čapka působily a které se mu v době jeho nemoci v horečnatých snech a ve vzpomínkách vracejí. Vzpomíná na dávnou lásku, na ženu Olgu, bratra Josefa a sestru Helenu, ale také na přátelství s T. G. Masarykem. Hodnocení ČSFD: 79 % Žánr: Životopisné filmy

Režie: Stěpán Skalský

Hrají: Josef Abrhám, Hana Maciuchová, František Řehák, Libuše Šafránková, Svatopluk Beneš, Otakar Brousek

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: Česká filmová klasika, Voyo

Žebrácká opera (1991) Dvacátá léta dvacátého století. Kapitán Macheth zvaný Max je vyhlášeným lupičem, zlodějem, i vrahem, ale také elegantním svůdníkem. Jeho konkurent v oboru zločineckém je Peachum, který má však ve svém podnikání výhodu, že je tajným spojencem velitele policie. Oba reprezentanti podsvětí využívají v boji všech prostředků. Hodnocení ČSFD: 62 % Žánr: Komedie

Režie: Jiří Menzel

Hrají: Josef Abrhám, Mahulena Bočanová, Jana Břežková, Petr Brukner, Jeremy Irons

Délka: 94 minut Kde si film můžete pustit: Česká filmová klasika, Filmy v češtině, My Prime, Voyo

Hřbitov pro cizince (1991) Tragikomický příběh z tragikomické doby. Drama dvou kamarádů, kteří za války jako čeští letci bojovali v Anglii a po návratu domů museli prožít tak dobře známé martyrium, je příběhem o síle přátelství, odvaze překročit sám sebe v utkání s násilím i o právu na zachování lidské paměti. Hodnocení ČSFD: 84 % Žánr: Drama

Režie: Jaroslav Dudek

Hrají: Jiří Bartoška, Josef Dvořák, Libuše Šafránková, Valérie Zawadská, Dagmar Veškrnová-Havlová, Jiří Plachý ml., Rudolf Hrušínský

Délka: 76 minut Kde si film můžete pustit: iVysílání

Sůl nad zlato (1983) Udatní rytíři bojují o přízeň Vandy, Barbory a Marušky, tří dcer krále Pravoslava. Zatímco nápadníci Vandy a Barbory zdolali úspěšné své soky, Maruška uteče do své zahrady a setká se tu se svým tajným ctitelem. Král chce korunu svěřit té z dcer, která mu nejvroucněji vyjádří lásku. Zatímco Vanda s Barborou mluví o zlatě a špercích, Maruška prohlásí, že má otce ráda jako sůl, která je pro ni nad zlato… 5 Hodnocení ČSFD: 61 % Žánr: Pohádky

Režie: Martin Hollý ml.

Hrají: Libuše Šafránková, Jozef Kroner, Juraj Kukura

Délka: 85 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Jak jsme hráli čáru (2014) Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů. Jeho rodiče emigrovali do Vídně a od té doby se ho prostřednictvím úřadů marně snaží získat. I proto Petr vymýšlí nejrůznější způsoby, jak se přes čáru dostat, pro což má čím dál menší pochopení velitel místních pohraničníků. Mnohem větší problémy má ale Petr s partou černogardistů, kteří si libují v trápení slabších dětí. Jak se šedesátá léta chýlí ke konci a poměry v zemi se dramaticky mění, otevře se nakonec i před Petrem vysněná cesta přes hranice. Vyrazit na ni ale znamená ztratit prarodiče, kamarády a nezapomenutelná dobrodružství. Jak jsme hráli čáru je poslední film, ve kterém Libuše Šafránková účinkovala. Hodnocení ČSFD: 65 % Žánr: Drama

Režie: Juraj Nvota

Hrají: Richard Labuda, Libuše Šafránková, Milan Lasica, Ondřej Vetchý, Alexander Bárta, Miroslav Noga, Ondřej Vetchý

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, DaFilms, My Prime