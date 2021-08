Niceboy Hive Pods 3 Pro: recenze skvělých, dostupných True Wireless sluchátek nejen pro sportovce

Plusy výborně drží v uších

výdrž a bezdrátové nabíjení

kodeky AAC + aptX

dobrý zvuk a spousta basů

odolnost proti vodě i prachu Minusy moc basů pro ty, co je nechtějí

nepříliš intuitivní ovládání 9 /10 Hodnocení

Česká značka Niceboy je nabídkou svých cenově velmi zajímavých produktů už velmi známá, mezi sluchátky nesmí samozřejmě chybět ani zcela bezdrátové špunty do uší. Model Hive Pods 3 Pro je z nabídky druhý nejdražší s oficiální cenou 1 699 Kč. Nad ním je jen model Hive Pins 2 ANC, a ten má aktivní potlačení hluku. A právě Pods 3 Pro aktivní potlačení hluku nemá, i když by někdo mohl mít pocit, že „Pro“ v názvu znamená automaticky ANC.

Co sluchátka nabízí? Mají Bluetooth 5.2, nabídnou kodeky AAC, aptX a SBC. Plní odolnost dle IP55, takže jsou odolné proti prachu, ale především proti potu a snesou i déšť. Co se výdrže týče, tak výrobce udává 9 hodin na jedno nabití a 33 hodin dohromady s nabíjecím pouzdrem. To se dá nabíjet přes USB-C, ale také bezdrátově. Výčet vypadá skvěle, jaká jsou sluchátka ve skutečnosti?

Vzhled a konstrukce

Sluchátka mají špuntovou konstrukci, takže se vkládají rovnou do ucha. Nejdou ale nijak přehnaně hluboko – pro stabilitu mají pružný háček, který se jemně zapře o ucho. Pokud by ale někomu vadil, v příslušenství je výměnný gumový "pásek", který místo háčku dáte, a máte klid.

Plastová TWE sluchátka jsou velmi lehká, takže i bez háčku drží dobře, s ním je ale stabilita naprosto neprůstřelná. Co se pohodlí v uchu a stability týče, tak jde o jeden z nejlepších modelů, co jsem měl v rukách a Niceboy si zaslouží velkou pochvalu. Chválím ale také velmi dobrou pasivní izolaci okolních hluků, opět patří k silnému nadprůměru.

Tři velikosti nástavců na výběr jsou samozřejmostí. Modrá/červená stavová dioda slouží k orientaci o stavu, info o stavu baterie sluchátka najdete v stavové liště Androidu.

Párování a ovládání

Párování je rychlé, bezproblémové, současné připojení k více zařízením zde ale není. Pouzdro samotné má příjemný matný povrch, velikostí je přizpůsobena malé kapsičce u kalhot, kam ho vměstnáte. Nabíjení je přes USB-C i bezdrátové, po položení na nabíječku se začnou automaticky sluchátka dobíjet. Informaci o stavu baterie pouzdra mají tři světlé diody. Aplikace v telefonu se nekoná, to ale v této cenové třídě vůbec nevadí.

Ovládání sluchátek je řešené oblíbenými dotekovými plochami, které mají dobře nastavenou citlivost. Pokud mi něco u sluchátek ale zcela nesedlo, tak logika ovládání, které je obecně u TWS sluchátek oříškem. Přeci jen dotekové plochy, které zde jsou, musí nabídnout více než jen zapnutí a vypnutí přehrávání, či přijetí hovoru jedním dotekem. Takže... hlasitost se řeší dvěma klepnutími na pravou, nebo levou stranu, podle toho co chcete zda zesílit, či ztlumit. A delší, 2 sekundové stisknutí posouvá skladby a odmítá hovory.

A tři klepnutí? Nalevo aktivují hlasového asistenta, napravo tak zapnete herní režim, který má zkrátit odezvu. Abychom si rozuměli – zůstává kodek aptX, ale měla by se zrychlit trochu odezva, na aptX LL se nepřepne. Co se týče reakce sluchátek, tak zpoždění patří k těm dobrý, u filmů a seriálů jsem problémy neměl. On-line hry trochu zpoždění mají, ale je to zcela použitelné.

Problém je, že pokud hudbu zastavíte omylem, tak druhé ťuknutí na stejné pravé ucho si sluchátka vyloží tak, že chcete zesílit zvuk. Takže posouvání skladeb delším podržením funguje, ale pro zapnutí skladby po pauze je lepší ťuknout na druhé ucho. A hlasitost řešit přes telefon. Chce to zkrátka trošku praxe, ale pak to funguje spolehlivě bez chyb.

A telefonování? Mikrofon je lehce zapuštěn, a tak s větrem problémy zas tak moc nejsou, ale sluchátka neumí potlačit okolní hluk kolem vás a vytáhnout hlas, a tak v hlučném prostředí vám druhá strana nebude moc rozumět. V klidném prostředí si z druhou stranou pokecáte bez problémů.

Jak to hraje

Po zvukové stránce mají sluchátka pro tuto třídu typickou a oblíbenou tradiční V charakteristiku. Tedy hutné, energické basy, cinkavé výšky a poněkud potlačenější nižší středy. Zkrátka zvuk je líbivě cinkavý a nabasovaný. Oceňuji ale že středy, i když jsou subtilnější, tak se nemusíte bát dunivých, zastřených hlasů při poslouchání podcastů. Posun charakteru se pozná na houslích a viole, které mají trochu jinou barvu.

Co se mi líbilo, tak sluchátka nemají tendenci hrát pouze uprostřed hlavy, ale prostor je široký, jak do stran, tak ten předozadní. Vzhledem k ceně bez problému odpustím menší posun charakteru některých přirozených zvuků a jejich méně konkrétní umístění v prostoru.

Dobře hraje nejen pop a taneční hudba, ale v podstatě vše, co sluchátkům předhodíte. Včetně klasiky. Filmové soundtracky se svým mohutným zvukem občas potkají s mohutnějšími basy sluchátek, a efektů je někdy až moc. Máte-li rádi vysloveně neutrální charakter sluchátek, tak raději hledejte ve vyšších cenových relacích.

Verdikt

Levná True Wireless sluchátka Niceboy Hive Pods 3 Pro byla pro mne velmi milým překvapením. Velmi dobře se hodí jak pro normální poslech cestou do školy/práce, tak vzhledem k výborné stabilitě v uchu výborné poslouží při běhání či ve fitku, neboť vzhledem k jejich odolnosti o ně nemusíte mít strach. Výdrž je výborná, stabilita připojení bez problému. Po zvukové stránce plní to, co v této třídě očekávám, sluchátka se mi líbila, a tak Hive Pods 3 Pro můžu jen doporučit.

Niceboy Hive Pods 3 Pro

Cena: 1 699 Kč

Technické parametry