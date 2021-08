Niceboy Raze 4 Origin – levný Bluetooth reproduktor s rádiem a výdrží 20 hodin

Niceboy vypouští na trh novinky v relativně pravidelných intervalech, jednou z nich je i model Raze 4 Origin, který patří mezi snadno přenosné Bluetooth reproduktory. Lákavá je na něm dlouhá výdrž a pro mnoho zájemců je velkou přidanou hodnotou integrované FM radio. To vše za částku lehce přes 1 000 Kč, tedy v kategorii levných BT repro.

Vzhled

Z konstrukčního hlediska zde nenajdeme nic světoborného – válec velikosti plechovky piva má na bocích pasivní zářiče ukryté v plastové skořepině s kruhovým průduchem.

Na samotném těle jsou pak umístěny měniče – výrobce neuvádí parametry ani počet, podle blízkého poslechu však lze odhalit, že jsou osazeny dva měniče velikosti pravděpodobně 2,5 cm. Podle technických specifikací pak mají frekvenční rozsah 70 Hz až 18 000 Hz.

Technické parametry Niceboy Raze 4 Origin Cena: 1 199 Kč Verze Bluetooth: 5.0

Podporované kodeky: SBC

Podporované profily: A2DP, AVRCP, HFP

Výkon: 20W

Impedance: 6Ω

Citlivost: >75dB

Frekvenční rozsah: 70Hz – 18kHz

Vzdálenost bluetooth přenosu: 10 metrů

FM frekvence: 87.5MHz ~ 108MHz

Podporované datové nosiče: micro SD karta, max. 32GB

Baterie: Li-Ion 2000 mAh

Výdrž: 20 hodin (při 50% hlasitosti)

Vodotěsnost: IP67

Zatímco měniče míří na jednu stranu, přímo proti nim je na druhé straně válce ovládací panel, kde najdeme trojici tlačítek – plus, mínus a multifunkční pro přehrávání/pozastavení a příjem telefonního hovoru.

Součástí panelu je také oko pro upevnění poutka na jedné straně a gumová záslepka kryjící USB-C, 3,5 mm zásuvku pro jak a slot na microSD kartu. K těmto zdrojům signálu ještě přidejte Bluetooth ve verzi 5.0 s podporou SBC kodeku a FM rádio s rozsahem 87,5 – 108 Mhz.

Vestavěná baterie má kapacitu 2000 mAh a podle výrobce zvládne dodávat energii pro 20 hodin přehrávání při 50% hlasitosti. Nabíjení by mělo trvat 2–3 hodiny, což je reálné při využití dostatečně dimenzovaného adaptéru, jinak budete čekat déle.

Tři tlačítka a dost

Vzhledem osazení ovládacími prvky jsou zde možnosti ovládání relativně omezené. Můžete upravit hlasitost pomocí +/-, případně těmito tlačítky přepínat mezi skladbami dlouhým stiskem.

Multifunkční tlačítko nabídne obvyklé možnosti přehrávání, pauza, příjem telefonního hovoru a při používání externího zdroje zvuku (AUX IN) pak ztlumí zvuk.

V případě zasunutí jacku do připraveného konektoru anebo vložení microSD karty se reproduktor automaticky přepne do tohoto režimu. Ovšem pro aktivaci rádia je to již složitější, citujeme z návodu: „Mód FM rádia aktivujete dvojitým stiskem tlačítka “O”; poté současně stiskněte dlouze tlačítka “+” a “-” pro vyhledávání a automatické ukládání stanic. Automatické vyhledávání ukončíte krátkým stiskem tlačítka “O”. Po dokončení vyhledávání přepínejte mezi stanicemi dlouhým stiskem tlačítek “+” a “-”. Pro lepší signál doporučujeme připojit USB-C kabel do vstupu, kabel slouží jako přídavná anténa.“

Zapamatovat si předchozí postup není až tak těžké ovšem žádným způsobem nezjistíte, jakou stanici jste naladili, pokud nebudete bedlivě poslouchat vysílání a čekat na název stanice.

Ovládání není špatné, ovšem rozhraní z pohledu uživatele není zcela dobře provedené, na druhou stranu se pohybujeme v cenové kategorii, kde pár tlačítek + displej navíc by znamenalo změnu celkového řešení a poměrně velké navýšení ceny. Vedle výše zmíněné vlastnosti rádia pak stojí za pozornost také fakt, že na těle najdete pouze jednu LED, která svítí vždy modře nezávisle na zdroji zvuku.

Trojice tlačítek je zvýrazněna modrou barvou, podsvícení nebo hmatové odlišení byste zde hledali marně. Pozitivní vlastností je certifikace IP67, takže reproduktoru nevadí voda ani prach. Takže pokud si BT repro/rádio vezmete na zahradu a zaprší, nebo vám to spadne do písku, tak se nic neděje.

Průměrný přednes

Zvuk jsme zde čekali popravdě o něco lepší. Reproduktory této velikosti a ceny jsou na trhu v mnoha různých variantách s částečně generickým designem, nicméně zvukově zde najdeme i velké rozdíly.

Niceboy Raze 4 hraje nahlas, čímž se chlubí i výrobce, a to můžeme potvrdit a pochválit. Charakter zvuku je jiná kapitola, nejvíce podobný je zvuk plastovým PC reproduktorům.

Basy zde jsou, ovšem jejich dynamika by mohla být lepší, to je dané ale vlivem malé ozvučnice. Co se středů a výšek týče, tak odpovídají ceně, vokály působí poněkud potlačeně, celkově zvuk odpovídá konstrukci a velikosti i ceně.

Dobře vybavené BT repro

Celkově jde o voděodolný Bluetooth reproduktor, který plní sliby a nabídne dobrou výbavu (FM rádio, přehrávání z mikroDS karty), výdrž je výborná. Zvuk nabídne hlasitý s patřičným objemem basů. Ovládání základních funkcí je bezproblémové, přístup k nadstandardním funkcím je třeba si osvojit.

Niceboy Raze 4 Origin určitě potěší všechny ty, kdo hledají přenosný BT reproduktor, který také doma i na zahradě nahradí přenosné rádio a nemusíte k němu tak mít pořád připojený telefon. Navíc se nemusíte tolik starat o výdrž, ani o to, zda mu nějaká nepřízeň počasí neublíží.