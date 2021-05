Niceboy Raze 4 Origin: vodotěsný bezdrátový reproduktor s FM rádiem a výdrží až 20 hodin

Českou značku Niceboy nemusíme představovat. RAZE 4 Origin je nový bezdrátový reproduktor a už odolnost dle IP67 ukazuje, že jde míří na ty, kdo chtějí odolné repro do jakýchkoliv podmínek. V praxi to znamená, že je zcela chráněn proti prachu a zvládne ponoření 1m do vody minimálně na 30 minut.

Kromě streamování hudby přes Bluetooth 5.0 (kodek je SBC) přidejte vestavěné FM rádio (anténa je zabudovaná) a také podporu přehrávání souborů z mikroSD karty (až 32 GB). Lze ho teda bez problémů využít i jako rádio na zahradu, ale i třeba jako přehrávač pro audioknihy. Nechybí ani možnost připojení dalšího zdroje zvuku klasicky přes AUX vstup s 3,5mm jackem.

Pokud máte reproduktory dva, lze využít funkci True Wireless a vytvořit stereo, tradičně nechybí vestavěný reproduktor pro hands-free telefonní hovory. Udávaný výkon je 20 W a frekvenční rozsah 70 Hz až 18 000 Hz, výdrž má být 20 hodin při 50 % hlasitosti. Nabíjí se přes USB-C kabel.

Oficiální cena BT reproduktoru Niceboy RAZE 4 Origin je 1 199 Kč.

Zdroj: niceboy.eu