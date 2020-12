Nikdo: první trailer ukazuje, že producent Johna Wicka nachystal další akční pecku

První John WIck znamenal pro akční žánr stejnou revoluci, jako kdysi James Borne. Až na to, že zatím co první Borne přinesl kromě brutálních bitek také roztřesenou kameru, tak John Wick naopak znamenal příchod "asijské" školy – tj. herci musí fakt umět, kamera neuhýbá a netřepe se, stříhá se co nejméně.

Nový film se jmenuje Nikdo. Pokud to zjednodušíme, tak Hutch Mansell (hlavní hrdina, tj. onen Nikdo) je v základě John WIck. Zabiják v důchodu, kterého však dožene minulosti. Zahraje si ho herec, komik, spisovatel, režisér a producent Bob Odenkirk, kterému je letos 58 let. Jeho tvář vám asi bude povědomá, ale žádnou velkou filmovou roli nedostal, ta přišla až s rolí právníka Saula Goodmana v seriálu Perníkový táta (Breaking Bad), později samostatně v Better Call Saul.

Film produkuje David Leitch, režisér a producent Johna Wicka, scénáristou filmu je Derek Kolstad (scénárista Johna Wicka), za kamerou stojí Pawel Pogorzelski (nejznámější je asi Slunovrat). Zajímavá je ale především osoba režiséra, kterým je Ilja Najšuller – na natočil první filmovou FPS střílečku Hardcore Henry.

Trailer vypadá výborně, po pravdě jde v poslední době o jeden z nejlepších trailerů, ostatně Ilja Najšuller dříve stříhal videoklipy. Film má premiéru v kinech 4.3.2021.