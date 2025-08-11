Živě Premium
Noble Audio Kronos – hybridní High-end sluchátka mají devět měničů a jsou z titanu. Budou stát 120 tisíc korun

Jaromír Puk
11. srpna 2025

Americká značka Noble Audio představila novinku, která budí pozornost nejen slibovaným zvukem, ale především designem a cenovkou. Model Kronos je nový vlajkový in-ear monitor (IEM), který navazuje na limitovanou edici Chronicle k 10. výročí značky a cílí na skutečné audiofily a sběratele.

Kronos se chlubí titanovým tělem s unikátním damaškovým vzorem. Ten nejen zajišťuje extrémní odolnost, ale díky svému unikátnímu provedení je každý kus originálem. Sluchátka jsou navíc ručně montována a párována, což podtrhuje jejich prémiový charakter.

Zvukově jde o mistrovské dílo: uvnitř každé mušle najdete hybridní konfiguraci devíti měničů řízených šestipásmovou výhybkou. O basová pásma se starají dva dynamické měniče (7 mm pro basové pásmo a 10 mm pro sub-basy), fyzický přenos a zlepšení vnímání zvuku pak zajišťuje dvojmembránový kostní měnič (Bone conductor). Střední a vyšší frekvence pokrývají čtyři tlakové měniče Knowles a pro nejvyšší frekvence jsou určeny dva elektrostatické měniče Sonion. Výsledkem je impozantní frekvenční rozsah 20 Hz až 70 000 Hz, citlivost 102 dB / 1 mW a impedance 8,6 ohmu.

Výsledkem má být detailní a vysoce dynamický zvuk s přesným podáním prostoru, od hlubokých, pevně kontrolovaných basů přes bohaté střední tóny až po jemné, průzračné výšky, které ocení i ti nejnáročnější posluchači. Pro připojení k přenosnému DACu nebo sluchátkovému zesilovači slouží dodávaný odpojitelný symetrický kabel, vyrobený ze 4N čistého stříbra, 6N OCC mědi a palladiem pokoveného 4N čistého stříbra. Konektor je symetrický 4,4 mm jack.

Pokud o ně máte zájem, musíte sáhnout hodně hluboko do kapsy, protože Kronos na oficiálním webu výrobce stojí 4 500 USD, v ČR pak oficiální cena činí 119 990 Kč. Tím se řadí k nejdražším in-ear monitorům na trhu a je jasné, že jde o produkt určený především pro audiofily a sběratele, kteří hledají špičkový zvukový zážitek v kombinaci s exkluzivním designem.

Zdroj: Noble, Audiogo.cz

