Nothing Ear (open) potěší vyznavače otevřených sluchátek. Neodříznou vás od okolního světa

Svůj příspěvek do stále populárnější kategorie zcela otevřených True Wireless sluchátek představila společnost Nothing. Její první otevřená stereo sluchátka nesou název Nothing Ear (open). Sluchátka dle výrobce „spojují vynikající kvalitu zvuku, pohodlné nošení a dokonalý přehled o svém okolí“.

Model Ear (open) využívá firemní technologii Open Sound, která má vytvářet „pohlcující zvukový zážitek“ a přitom nijak neblokuje okolní zvuky. Ať už jde o zpěv ptáků nebo ruch města, má být posluchač neustále ve spojení se svým okolím, ale nemá to být na úkor kvality zvuku. Konstrukce spojuje systém zvukového těsnění a směrové reproduktory, což minimalizuje únik zvuku a zajišťuje soukromí.

Nothing Ear (open) mají štíhlý a průhledný design, hmotnost jednoho sluchátka je pouze 8,1 gramů. Osazeny jsou titanovým měničem o průměru 14,2 mm. Zvuk má být dle výrobce plný, vyvážený, basy se má vylepšovat automatický algoritmus Bass Enhance. Firemní aplikace pak nabízí osmipásmový ekvalizér pro doladění zvuku dle osobních preferencí.

O připojení se stará Bluetooth 5.3, podporovány jsou kodeky AAC a SBC, nechybí režim Low Lag pro snížení zpoždění u her. Na jedno nabití sluchátka vydrží hrát 8 hodin, pouzdro (má tloušťku je 19 mm) přidává dalších 18 hodin, celkově se tak dostanete na 30 hodin poslechu hudby. Nabíjení se řeší přes USB-C, bezdrátové podporované není.



Výrobce slibuje celodenní pohodlí, o to se mají postarat silikonové háčky. Ty mají zajistit bezpečné a lehké uchycení, které se přizpůsobí tvaru ucha. Nízká hmotnost, stabilitu a odolnost proti prachu a vodě dle IP54 znamená, že sluchátka budou vhodná jak pro běžné používání, ale pro sportovní aktivity. Čistý a srozumitelný hlas při hovorech má zajistit integrovaná technologie Clear Voice s podporou umělé inteligence.

Ear (open) se také mohou pochlubit propojením s ChatGPT. Uživatelé tak mohou přistupovat k informacím v reálném čase přímo ze svých sluchátek – funkce bude dostupná prostřednictvím aplikace Nothing X a systému Nothing OS.

Nothing Ear (open) je možné aktuálně předobjednat na firemním webu nothing.tech, případně na Alza.cz za cenu 3 999 Kč. Oficiální prodej novinky pak startuje 7. října.