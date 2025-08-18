Sluchátka Galaxy Buds3 FE mají být dostupnější alternativou prémiových Buds 3 Pro. Nechybí ani Galaxy AI

Samsung pokračuje ve své sluchátkové ofenzivě a k letošním modelům Buds3 a Buds3 Pro přidává dostupnější verzi s přídomkem FE. Galaxy Buds3 FE mají být lákadlem pro ty, kteří chtějí aktivní potlačení hluku a propojení s ekosystémem Galaxy, ale nechtějí utrácet za dražší varianty. Oficiální cena má být 3 699 Kč, prodávat se začnou 4. září 2025.
Základní otázka zní: jde jen o kosmetickou úpravu loňských Buds FE, nebo dostáváme skutečný posun kupředu? A jak moc se liší od prémiových Buds3 Pro?
Design: z kapky na nožičku
Starší Buds FE vycházely z kapkovitého tvaru Buds2. Buds3 FE se vizuálně sjednotily s aktuální třetí generací – mají nožičku, která sluchátka usazuje pevněji do ucha a nabízí praktičtější umístění mikrofonů. Oproti Buds FE ale chybí „ploutvička“, která špunty držela v uchu při dynamičtějších pohybech.
Sluchátka jsou lehká (5 g), pouzdro váží 41,8 g a rozměrově je blízké Buds3 Pro. Oproti Buds FE, která měla menší krabičku, jde o citelně větší kapsový „balíček“. Na druhou stranu nový tvar působí ergonomičtěji – nožička usnadňuje nejen manipulaci, ale i stabilitu při delším poslechu.
Zásadním posunem je odolnost. Zatímco Buds FE měla pouze IPX2 (v podstatě základní odolnost proti potu), Buds3 FE už zvládají IP54 – tedy prach a stříkající vodu. Stále nejde o sportovní model, ale na běžné venkovní použití, běh v lehkém dešti nebo cestu městem to bohatě stačí. Dražší Buds3 Pro ale posouvají odolnost ještě výš, na IP57.
Funkce a ovládání: ANC, AI a konečně i hlasitost
Buds3 FE samozřejmě nabídnou dnes už v této třídě nezbytné aktivní potlačení hluku. Není adaptivní jako u Buds3 Pro, ale pro MHD nebo open-space kancelář by mělo být dostatečné. Doplňuje ho standardní režim pro příposlech okolních zvuků.
Velkým plusem proti Buds FE je ovládání. Dotykové plošky nově podporují i regulaci hlasitosti přejetím prstem. To zní banálně, ale v praxi jde o funkci, která dřívějším FE chyběla.
Tři mikrofony na každém sluchátku využívají algoritmy pro potlačení ruchu během hovoru. Nožička dává mikrofonům lepší polohu, takže hlas má být srozumitelnější. Samsung k tomu přidává funkce Galaxy AI – čtení notifikací, překládání v reálném čase – ale je dobré připomenout, že mimo telefony Galaxy bude využití omezené.
Zvuk: základní řešení, ale ne krok zpět
Uvnitř Buds3 FE najdeme jeden dynamický měnič. To je stejné řešení jako u loňských FE, dvoupásmové hybridní řešení zůstává vyhrazené až pro Buds3 Pro.
Z pohledu kodeků je výbava také jednodušší – SSC, AAC a SBC. Zatímco Buds3 Pro přidávají LE Audio a UHQ variantu Seamless Codecu, FE si vystačí jen se standardní verzí. Pokud používáte Samsung telefon, dostanete solidní kvalitu přes SSC, u jiných značek to bude omezeno na AAC nebo SBC.
Od novinky tedy nelze čekat audiofilský zážitek. Odhad je, že bude naladěna univerzálně – basy lehce posílené, s dostatkem hlasitosti a čistými středy pro podcasty, ale bez detailů a prostoru, které přinášejí dražší modely. Zkrátka půjde o evoluci.
Baterie: mírně větší pouzdro, podobná výdrž
Každé sluchátko má baterii 53 mAh, pouzdro 515 mAh. Výdrž je oficiálně 6 hodin se zapnutým ANC a 8,5 hodin s vypnutým, celkem až 24/30 hodin. To je prakticky shodné s Buds FE, jen s mírně větším pouzdrem.
Buds3 Pro na papíře uvádějí 6 hodin se zapnutým ANC a 7 hodin s vypnutým, celková výdrž s pouzdrem je 26/30 hodin. V praxi tak rozdíly nebudou dramatické.
Srovnání: Buds3 FE vs. Buds3 Pro vs. Buds FE
|Vlastnost
|Galaxy Buds FE (2023)
|Galaxy Buds3 FE (2025)
|Galaxy Buds3 Pro (2025)
|Konstrukce
|in-ear, bez nožičky
|in-ear s nožičkou
|in-ear s nožičkou
|Hmotnost sluchátka
|5,6 g
|5,0 g
|5,4 g
|Hmotnost pouzdra
|40 g
|41,8 g
|46,5 g
|Měniče
|1 dynamický
|1 dynamický
|2 (1 dynamický pro basy + 1x planární pro výšky)
|ANC
|Ano
|Ano
|Ano (adaptivní)
|Odolnost
|IPX2
|IP54
|IP57
|Bluetooth
|5.2
|5.4
|5.4
|Kodeky
|SSC, AAC, SBC
|SSC, AAC, SBC
|SSC-UHQ, AAC, SBC, LE Audio
|Výdrž (ANC on/off)
|6 h / 8,5 h
|6 h / 8,5 h
|6 h / 7 h
|Celková výdrž
|21 h / 30 h
|24 h / 30 h
|26 h / 30 h
|Baterie sluchátko/pouzdro
|60 / 479 mAh
|53 / 515 mAh
|53 / 515 mAh
|Cena při uvedení
|2 690 Kč (aktuálně od 1 200 Kč)
|3 699 Kč
|5 699 Kč (aktuálně od 3000 Kč)
Galaxy Buds3 FE jsou jasným krokem vpřed oproti předloňským Buds FE. Mají lepší odolnost, modernější ergonomii a příjemnější ovládání. Z hlediska zvuku půjde o o příjemný model pro většinového posluchače. Působí jako logická evoluce. Ve srovnání s Buds3 Pro jde o ořezanou verzi – nemá UHQ kodek a hybridní dvoupásmovou konstrukci, má nižší odolnost. Na druhou stranu, výdrž a většina funkcí zůstává.
Otazník visí nad cenou. Samsung nasadil poměrně vysokou startovní částku, která je dokonce vyšší, než za kolik se nyní prodávají Buds3 Pro. Pokud se ale podíváme na současnou hladinu FE modelů (1 200–2 000 Kč), je reálné očekávat, že cena novinky během pár měsíců klesne pod 2 tisíc korun. Tam se rozhodne, zda Buds3 FE obstojí proti levným ANC sluchátkům třetích výrobců.
Zdroje a další informace: Samsung