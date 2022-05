Sony má nejlehčí a nejmenší bezdrátová sluchátka na světě. LinkBuds S nabídne i aktivní potlačení hluku

Letos Sony začala prodávat svoje unikátní „děravá“ sluchátka Sony LinkBuds, která vůbec nekryjí zvukovod a díky tomu přirozeně propojí zvuk sluchátek s okolím. Nutno říct, že se novinka velmi povedla a má u lidí velký úspěch. Nyní rozšiřuje sluchátka řady LinkBuds o nový model – LinkBuds S.

Tím, že Sony novinku řadí k modelu LinkBuds dává najevo, že opět jde o sluchátka, která zkrátka nesundáte. Aktuálně LinkBuds S jsou nejmenší a nejlehčí skutečně bezdrátová sluchátka na světě s odstraněním okolního hluku a přehráváním v Hi-Res. Sony si dle svých slov dalo zároveň záležet, aby nabídla maximální komfort a kromě aktivního potlačení hluku sluchátka dokázala naopak poskytnout i naopak co nejlepší přenos okolního zvuku. Na rozdíl od „děravé“ varianty má majitel u modelu S možnost výběru – chci slyšet vše/chci mít klid.

Proti výbornému modelu WF-1000XM4 nová sluchátka LinkBuds S jsou o 41 % menší a o 33 % lehčí (každé váží jen 4,8 gramu). To velmi chválím, ostatně v recenzi na malé XM4 upozorňuji, že si na velikost a pevné usazení musí majitel trochu zvykat. To by u novinky už být nemělo. Dalším kladem bude, že s menšími sluchátky přichází i menší pouzdro – právě malinké pouzdro jsem chválil v recenzi na LinkBuds.

Integrované mikrofony podle Sony mají zajistiti maximální kvalitu snímání hlasu při hovorech, o to se stará nová technologie Precise Voice Pickup. I zde má Sony svojí výbornou funkci Speak-to-Chat, která jakmile začnete mluvit, tak automaticky pozastaví hudbu a zapne příposlech okolí, po ukončení hovoru zase automaticky zapíná ANC i přehrávání hudby. Sluchátka si samozřejmě rozumí s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa, ovládání je samozřejmě dotekové.

Co se výdrže týče, tak ta přes menší rozměry zůstává výborných 6 hodin na jedno nabití, když bude zapnuté ANC (po vypnutí ANC se výdrž prodlouží na 9 hodin). S pouzdrem se pak dostanete na celkových 20 hodin. O připojení se stará Bluetooth 5.2, kodeky jsou AAC a SBC a samozřejmě nesmí chybět výborný a kvalitní LDAC s datovým tokem až 990kbps. Hráče potěší Bluetooth LE, které má naopak zajistit nízkou latenci u her. Podporováno je rychlé párování Google, u se Windows o totéž stará Swift Pair.

O zvuk se starají 5mm měniče, volitelná funkce DSEE Extreme vylepšuje zvuk a obnovuje ztracené detaily. Firemní procesor V1 se stará o zvuk adaptivní potlačení hluku Adaptive Sound Control. Sluchátka tak podle toho, kde se právě nacházíte a co děláte, nastaví variabilně optimální poměr potlačení hluku a zvuku okolí.

Společnost Sony také spolupracuje se společností Niantic na zvuku v oblasti rozšířené reality a vyvíjí hru s rozšířenou realitou, kterou si lze užít nejen vizuálně, ale i zvukově. Při hraní jejich hry „Ingress“ se sluchátky LinkBuds S se snímače a technologie prostorového zvuku postarají, aby zvuk, ze kterého hráč slyší, odpovídal směru, kterým se dívá.

Stejně jako všechny nová sluchátka, tak i LinkBuds S byla navržena také s ohledem na životní prostředí. Proto jsou obaly sluchátek bez plastů a sluchátka využívají recyklované materiály z automobilových dílů.

Sluchátka LinkBuds S se budou prodávat v bílé, černé a ecru barvách, oficiální cena je 4 999 Kč, start prodeje má být 20. května.

Zdroj: Sony