Nová sportovní True Wireless sluchátka Sony WF-C500 mají výdrž 10 hodin a dobrou cenu

Japonská Sony je známá svojí prémiovou řadou výborných bezdrátových sluchátek řady X-1000, to ale neznamená, že nemyslí na ty, co chtějí něco dostupnějšího. Stylová nová True Wireless sluchátka Sony WF-C500 mají oficiální cenu 2 400 Kč, přitom mají určitě co nabídnout.

Proti dřívějším modelů mají kompaktnější design a zapuštěné uchycení v uchu, takže budou stabilnější například při sportování. Tomu ostatně odpovídá také odolnosti proti potu a vodě dle IPX4. Velmi příjemná bude určitě také prakticky celodenní výdrž – ta činí 10 hodin na jedno nabití. Malé pouzdro pak přidává dalších 10 hodin, celkem tedy nabízejí 20 hodin. Nabíjí se přes USB-C.

Bezdrátové připojení je přes Bluetooth 5.0, kodeky jsou AAC a SBC podporovány jsou také funkce FastPair a SwiftPair, či hlasový asistenti Google Assistant a Siri. O zvuk se starají 5,8mm měniče, přičemž Sony slibuje prokresleným, čistý a dynamický zvuk. O kvalitu zvuku se stará také firemní technologie DSEE (Sound Enhance), která zajišťuje zlepšení kvality komprimovaných nahrávek.

Sluchátka Sony WF-C500 se budou prodávat rovnou ve čtyřech barevných variantách – černé, bílé, zelené a oranžovo-červené. V obchodech by se měly objevit ještě tento měsíc, tedy během října 2021.

