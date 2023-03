Nová True Wireless sluchátka Jabra Elite 4 nebudou drahá, přitom mají aktivní potlačení hluku, aptX a multipoint

Společnost Jabra přidala do své nabídky nová True Wireless sluchátka Elite 4. Řadí je do přitom do kategorie „cenově dostupná“, navzdory tomu se mohou pochlubit aktivním potlačením hluku (ANC) a funkcí multipoint, tedy možností připojení více zařízení přes Bluetooth.

Pozor ale, nejnovější sluchátka TWS od dánské Jabry nejsou novou verzí sportovních sluchátek Elite 4 Actives, která mají ochranu proti vodě IP57. Novinka Elite 4 se řadí o trochu níže, mají nižší stupeň ochrany proti dešti – IP55. Funkce nicméně si zachovávají stejné ANC, připojení přes Bluetooth 5.2 a rychlé párování Google Fast Pair a Windows Swift Pair. A k tomu podporu kodeků aptX a SBC, o zvuk se přitom starají 6mm měniče.

Nejoblíbenější sluchátka Jabra

Výdrž sluchátek Elite 4 bude 5,5 hodin se zapnutým aktivním potlačením hluku (a 7 hodin bez ANC). S pouzdrem se dostanete na celkových 22 hodin se zapnutým ANC a 28 bez ANC, nabíjí se pouze přes USB-C. Tradičně je k dispozici také mono režim, lze tedy používat jen 1 sluchátko. O kvalitní přenos hlasu se starají čtyři mikrofony.

Nová True Wireless sluchátka Jabra Elite 4 nebudou drahá, oficiální cena činí 2 599 Kč a dají se už pořídit na firemním webu www.jabra.cz. Zájemci si můžou vybrat z šedé, světle béžové, námořnické modré a „šeříkové“ barvy.

Zdroj: Jabra