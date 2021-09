Nová True Wireless sluchátka Technics EAH-AZ60 mají LDAC i aktivní potlačení hluku

Japonská společnost Technics představila dvoje nová True Wireless sluchátka EAH-AZ60 a EAH-AZ40 True Wireless. Zajímavostí je, kromě důrazu maximální kvalitu zvuku se výrobce zaměřil také na maximální srozumitelnost řeči během telefonních hovorů.

O kvalitní přenos hlasu se má postarat firemní technologie JustMyVoice, navíc je modelu AZ60 k dispozici rovnou 8 integrovaných mikrofonů. Nižší model AZ40 má mikrofonů integrovaných 6.

Sluchátka Technics EAH-AZ60 nabídnou hybridní aktivní potlačení hluku, k tomu jsou čtyři mikrofony na každé straně. Aby byla sluchátka usazena v uchu co nejpohodlněji, ale také co nejvíce tlumila, tak k sluchátkům majitel dostane rovnou sedm různých velikostí nástavců. Sluchátka jsou zároveň odolná proti vodě dle IPX4. Samozřejmostí je také možnost příposlechu okolních zvuků, a to ve dvou režimech Natural Ambient a Attention Mode. Ten první má nabídnout zvuk okolí stejný, jako byste sluchátka neměli, ten druhý se pak soustředí jen na lidské hlasy.

O zvuk se starají 8mm měniče, pro bezdrátový přenos je zde Bluetooth 5.2, a kromě kodeků AAC a SBC mají sluchátka integrovaný aktuálně nejkvalitnější kodek LDAC, který umí přenášet audio ve vysokém rozlišení až 24 bitů/96 kHz a datovým tokem až 990 kb/s. Potěší Multipoint pro současné připojení například k PC i telefonu. Podpora hlasových asistentů je samozřejmostí.

Co se výdrže týče, tak je zajímavé, že s aktivním ANC a s kodekem AAC nabídnou sluchátka výdrž 7 hodin, pokud ale přepnete na LDAC, tak výdrž poklesne na 4,5 hodiny. S pouzdrem pak celková výdrž činí výborných 24 hodin, potažmo 16 hodin.



Nižší model Technics EAH-AZ40 nemá aktivní potlačení hluku, takže nepotřebuje vnitřní mikrofon pro ANC, pro snímání a přenos hlasu je zde tedy šest mikrofonů. Odolnost proti vodě IPX4 zůstává, stejně jako výdrž 7,5 hodin na jedno nabití a s pouzdrem celkových 25 hodin. Co se kodeků týče, tak AZ40 nepodporují LDAC, ale Multipoint zůstává.



Nižší model EAH-AZ40 bude v stříbrné, černé a růžově zlaté barvě

TWS sluchátka Technics EAH-AZ60 budou ve stříbrné a černé barvě, cena pro EU je 199 Euro. Nižší model EAH-AZ40 bude v stříbrné, černé a růžově zlaté barvě, cena má být 129 Euro. Oba nové modely se mají začít prodávat během října 2021.

Zdroj: Technics