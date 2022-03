Nové 4K televizory TCL budou mít Google TV. Nechybí ani QLED.

Zájemci o prémiový model od TCL mohou aktuálně sáhnout po 8K MiniLED televizoru TCL X925, nicméně hlavní sila této společnosti je ve výborně vybavených a především cenově dostupných TV. A právě dvě modelové řady televizorů nižší střední třídy přidá do své letošní nabídky.

Nové 4K HDR LED televizory budou už mít systém Google TV, nové je především hlavní obrazovka a systém doporučování obsahu. Samozřejmostí je zabudovaný ChromeCast a Google Assistant, či Miracast.



TCL 4K QLED C63

Především Quantum Dot LCD panelem se bude chlubit řada TCL 4K QLED C63, díky tomu má pokrývat 100% objemu barev DCI/P3, podsvícení má být přímé zadní. Bude dostupná ve ve všech nejprodávanějších velikostech – 43", 50", 55", 65" a 75".

Televizor podporuje HDR formáty Dolby Vision, HDR10+, či HLG. O co nejlepší obraz se má starat technologie AiPQ, dle TCL nabídne zobrazení s barevnou optimalizací v reálném čase, úpravu kontrastu pro odlišné žánry a odlišný digitální obsah. Algoritmy strojového učení u AiPQ tak zajistí optimalizaci obsahu. Panel sice bude 50Hz/60Hz, nicméně nemá chybět technologie Game Master pro optimalizaci obrazovky pro režim hraní video her, pro zajímavost – TCL jsou oficiálním televizorem herní série Call of Duty. Nemá chybět podpora funkce ALLM (Auto Low Latency Mode) pro herní konzole nebo pro grafické karty počítače.

Co se zvuku týče, tak řada TCL C63 má být osazena reproduktory Onkyo, nemá chybět podpora Dolby Atmos a simulace prostorového zvuku. Pokud byste chtěli přidat soundbar, tak bezrámečkový design řady TCL C63 je doplněn nastavitelným podstavcem.



Nová řada televizorů TCL P73

Druhá letošní nová řada televizorů TCL P73 bude mít také 50Hz/60Hz LCD panely, nižší řada ale nabídne klasickou technologii s rozšířeným barevným prostorem (Wide Color Gammut), nabídne obrazovky ve velikostech 43", 50", 55", 65", 75’’ a 85". Opět bude podporovat všechny HDR formáty – HDR10, HLG, HDR10+ nebo Dolby Vision. Nicméně vzhledem k tomu, že přímé zadní LED podsvícení nebude mít lokální řízení jasu, nečekejte HDR zázraky.

I řada P73 nabídne režim Game Master a HDMI s funkcí ALLM (Auto Low Latency Mode, tj. automatické přepínání do herního režimu) což má zajistit odezvu nižší než 15 ms. Zvuková část už nemá repro Onyko, ale podpora Dolby Atmos chybět nebude.

Obě dvě novinky od TCL, televizory řady P73 a C63, se začnou prodávat během dubna 2022.