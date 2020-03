Nové čipy Qualcomm slibují, že se ANC stane u True Wireless sluchátek standardem

Qualcomm dominuje nejen u čipsetů pro smatrphony, ale vyrábí i Bluetooth čipy pro True Wireless (zcela bezdrátová) sluchátka. Novinkou je dvojice čipů Qualcomm QCC514x and Qualcomm QCC304x, které mají prémiové funkce přinést do levných TW sluchátek.

Především Qualcomm integroval hybridní technologii aktivního potlačení okolního hluku (active noise cancellation). Další funkcí má být podpora hlasových asistentů Alexa a Google Assistant, přičemž čip QCC304x bude podporovat pouze aktivaci tlačítkem, nikoliv hlasem.

Další výhodou má být opět nižší spotřeba, Qualcomm uvádí, že s baterií 65 mAh, by pak sluchátka mohla vydržet 13 hodin reprodukce hudby na jedno nabití. Či má mít integrovaný Bluetooth 5.0 a také má být připraven na LE Audio kodek. Čipy se mají na trhu objevit v druhém čtvrtletí roku, takže koncem roku 2020 by se mohly začít prodávat True Wireless. To by mohlo zase posunout ceny níže, sluchátka by přitom měla mít lepší výbavu a především výdrž.