Nové filmy a seriály v prosinci na Disney+. Percy Jackson a Olympané, Simpsonovi, Divadelní tábor, ale také Co kdyby...?

Pokud jste to ještě nezaznamenali, tak na Disney+ je nyní k dispozici videoklip k poslední písni Beatles „Now And Then“ a krátký dokumentární film o tom, jak píseň vznikla.

V prosinci přibude 35. řada seriálu s oblíbenou animovanou rodinou Simpsonových. Kromě toho se dočkáme nových řad seriálů Griffinovi a Bobovy burgery. A premíéru bude mít také Hercule Poirot, ten v podání Kennetha Branagha odhalí další záhadnou vraždu (Přízraky v Benátkách). A co bude dalšího?

Percy Jackson a Olympané

20. prosince bude mít premiéru nový seriál Disney+, přičemž k dispozici budou hned dva díly. Další pak budou vycházet každou středu.

Děj? Percy Jackson se vydává na nebezpečnou výpravu. Na své cestě napříč Amerikou musí přemoct netvory a přechytračit bohy, aby přinesl zpět Diův blesk a zabránil vypuknutí války. S pomocí svých druhů Annabeth a Grovera se Percy při svém putování přiblíží odpovědím na palčivé otázky: jak zapadnout do světa, kde se cítí nesvůj, a zjistit, kým je mu souzeno se stát.

Indiana Jones a nástroj osudu

Páté pokračování osudů oblíbeného Indiana Jonese mělo v kinech premiéru 26. června 2023, pokud jste film zatím neviděli, tak od 15. prosince bude na Disney+.

Co kdyby?

Druhá řada animovaného seriálu bude mít pět epizod a my se dočkáme návratu některých známých postav, ale také uvedení nových. Otázkou je, nakolik se později kreslený seriál prováže s hranými filmy a seriály, u první série některé postavy využity nakonec byly. Premiéra je 22. prosince.

Oficiální synopse praví: „Pozorovatel pokračuje coby náš průvodce ve své cestě ohromným mnohovesmírem a představuje zbrusu nové i známé tváře napříč světem Marvel Cinematic Universe. Tato animovaná antologie zpochybňuje, znovu prožívá i obrací naruby klasické marvelovské filmové okamžiky díky neuvěřitelnému dabingovému obsazení včetně řady hvězd reprízujících své ikonické role.“

Divadelní tábor

Exkluzivně na Disney+ bude 6. prosince mít premiéru komedie s názvem komedii Divadelní tábor. Hlavní role dostaly držitelé divadelní ceny Tony Award Ben Platt (Milý Evane Hansene) a Molly Gordonová (Šprtky to chtěj taky).

Dvojice hraje dlouholeté přátele Amose a Rebeccu-Diane, lektory herectví, kteří pracují na jednom uvadajícím dětském táboře nedaleko New Yorku. Když se šéfovské pozice ujme bezradný ajťák Troy (Jimmy Tatro), který vede tábor do záhuby, Amos, Rebecca a inspicient Glenn (Noah Galvin) spojí s lektory a studenty své síly a nazkouší mistrovský muzikál, aby milovaný kemp zachránili.

Divadelní tábor režírovali Molly Gordonová a Nick Lieberman podle scénáře Noaha Galvina, Molly Gordonové, Nicka Liebermana a Bena Platta na motivy původního krátkého filmu.

Simpsonovi

13. prosince má premiéru 35 řada oblíbeného seriálu Simpsonovi. Dočkáme se 5 nových dílů najednou. Tuto animovanou komedii asi není třeba představovat, ale kdyby někdo nevěděl...

Seriál sleduje stejnojmennou rodinu z města Springfield v nejmenovaném americkém státě. Hlavou rodiny Simpsonových je Homer, netypický otec rodiny a zaměstnanec jaderné elektrárny. Snaží se vést svoji rodinu co nejlépe, ale často zjišťuje, že oni vedou jeho. Do rodiny ještě patří milující modrovlasá matka Marge, problémový syn Bart, mimořádně úspěšná dcera Líza a malá Maggie.