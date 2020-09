Noví mutanti: hororový žánr, sloužící jako metafora dospívání s jeho strachy a nejistotami [recenze filmu]

Slibný námět, který se dočkal průměrného zpracování. Podoba dlouho odkládaného závěrečného filmu X-Men série doplácí na to, jak složitým procesem realizace prošla.

Plusy Slibný námět, herci a žánrová kombinace. Minusy Hororové scény působí lacinějším televizním dojmem. 5 /10 Hodnocení

Cesta mnoha filmových titulů k divákům je v letošním roce kvůli koronavirové krizi značně klikatá. V případě Nových mutantů, třináctého a zároveň posledního filmu v řadě série X-Men, je ta cesta ještě o něco složitější. Snímek měl původně vstoupit do kin už v dubnu roku 2018, ale kvůli rozsáhlým přetáčkám, post-produkčním problémům, jeho odsouvání kvůli premiérám ostatních filmů z této série, akvizici studia 20th Century Fox společností Disney a nakonec kvůli covidové pandemii se tak stalo až na konci srpna.

Datum premiéry se několikrát měnilo, odsouvalo se z roku na rok, po akvizici Foxu to v roce 2019 vypadalo, že by film nemusel jít do kin, ale objevil by se buď na Disney + nebo Hulu, tedy streamovacích platformách, vlastněných Disney, zkrátka vše nasvědčovalo tomu, že Nové mutanty čeká osud prokletého snímku.

Teenagerský horor

Nakonec do kin dorazil a při jeho posuzování se určitě nelze vyhnout tomu, jak moc se na něm podepsaly všechny vnější a vnitřní vlivy, které jeho premiéru oddalovaly. Režisér Josh Boone se spoluscenáristou Knatem Leem představili producentovi a scenáristovi X-Men série Simonu Kinbergovi svou vizi toho, jak by měli Noví mutanti vypadat už v roce 2015, kdy byla potvrzena i účast Boonea jako režiséra na tomto projektu.

Ten sice vychází ze stejnojmenné komiksové série z osmdesátých let, ale zasazení příběhu do nich studio odmítlo, protože nechtělo mít další film z této série, odehrávající se v minulosti. Přesto laděním Noví mutanti filmy osmdesátých let připomínají, což byl záměr pohybovat se ve dvou žánrech pro ně typických, hororu a teenagerských filmů o dospívání.

Josh Boone, jedenačtyřicetiletý americký tvůrce, který dosud natočil dva filmy, Spisovatelé (2012) a Hvězdy nám nepřály (2014), které patří k tomu lepšímu z žánru romantických dramedií, chtěl, aby film vypadal jako kombinace osmdesátkových hororů typu Noční můry z Elm Street s komediemi ze středoškolského prostředí (Šestnáct svíček, Snídaňový klub), jaké točil v osmdesátých letech John Hughes.

Těmi se inspiroval i Spider-Man: Homecoming a studio Fox chtělo tento model, kdy dochází k prolnutí teenagerské komedie a iniciačního superhrdinského příběhu zopakovat. Pak přišel úspěch kingovské adaptace To a ze strany studia byla dána zelená tomu, aby vyznění filmu působilo mnohem strašidelněji, čemuž byly přizpůsobeny i přetáčky a dotáčky na tomto filmu.

Mnohokrát přepisovaný scénář se tak vrátil k původní hororové vizi scenáristů vyprávět realistickým způsobem hororový příběh. Noví mutanti díky tomu nepřipomínají až tolik klasický komiksový příběh, i když jsou do komiksového universa zasazeni.

V rámci něho ale stojí víceméně samostatně a tvoří jakýsi dovětek nebo spin-off hlavní X-Men série, která se trochu narychlo uzavřela už filmem X-Men: Dark Phoenix. Jaká bude budoucnost jejích hrdinů a zda se po převzetí Foxu společností Disney objeví mutanti po boku marvelovských superhrdinů v některé z dalších fází MCU uvidíme, každopádně je jasné, že původně plánovaná trilogie s Novými mutanty se realizovat nebude, což signalizuje už absence po-titulkové scény.

Zvládnutí výjimečných schopností

Přitom námět a použití hororového žánru k metafoře dospívání s jeho strachy a nejistotami, které nabývají děsivých podob, vypadal velmi slibně. Náctiletí hrdinové se tu vyrovnávají se svými nadpřirozenými schopnostmi, jejichž nezvládnutí jim přineslo mnoho traumat a fobií. Každý z nich totiž nechtěně způsobil nějakou tragédii, která dopadla na jejich blízké.

Kvůli tomu se nyní nacházejí ve speciálním ústavu, vedeném doktorkou Cecilií Reyes (Alice Braga), která je podrobuje psychiatrickému pozorování. Jako poslední do něj přichází dívka Danielle Moonstar / Mirage (Blu Hunt), která má indiánské kořeny. A seznamuje se tady se čtveřicí dalších mutantů, Ruskou Illyanou Rasputin / Magik (Anya Taylor-Joy), Rahne Sinclair / Wolfsbane (Maisie Williams), která pochází ze Skotska a dvěma mladými mutanty, z nichž Sam Guthrie / Cannonball (Charlie Heaton) je Američan a Roberto da Costa / Sunspot (Henry Zaga) Brazilec.

Doktorka Reyes mladé mutanty učí zvládat jejich schopnosti, díky nimž mohou být nebezpeční sami sobě i svému okolí. Až když se jim to podaří, mohou se připojit k ostatním X-Menům. S příchodem Danielle, jejíž genetické dispozice jí umožňují vytvářet iluze na základě obav nebo přání jiných lidí, se ale v zařízení, které připomíná něco mezi vězením a nemocnicí, začnou dít zvláštní věci. Noční můry se zhmotňují a stávají se skutečností, dospívající mutanty ovládají vzpomínky a halucinace z minulosti.

Schopností ovládat silové ochranné pole vládne i doktorka Reyes, která má ve skutečnosti s mutanty trochu jiné záměry než Profesor Xavier. Stává se prodlouženou rukou společnosti Essex Corporation, jejímž prostřednictvím se film napojuje na X-Menovskou mytologii.

Teenageři poznávají, že důvod jejich držení v tomto ústavu je možná jiný než ten, že jsou cvičeni k záchraně světa a že jejich nepřítelem nejsou jen nezvládnutí démoni. Musí se proto naučit spolupracovat a ovládnout své schopnosti, pokud chtějí přežít a dostat se z tohoto sanatoria někdy ven.

Slibný potenciál, pohřbený následnými zásahy

Během jejich vzájemného poznávání a postupného sbližování se začne odvíjet queer romance, která směle oživuje žánr superhrdinských příběhů. Dívka pomáhá té druhé adaptovat se na nové a pro ni traumatické prostředí a vznikne z toho vztah, jehož projevem i lesbická scéna.

Režisér postavám teenagerů a jejich obavám rozumí, škoda jen že se mu nedaří představit postavy více komplexně, než že poznáváme jejich výjimečné schopnosti, které v kombinaci s jejich nočními můrami nabývají nadpřirozených, děsivých podob.

Jako je přerostlý medvěd, který se stává jejich hlavním démonickým protivníkem. Jeho CGI podobě, stejně jako ostatních bubáků, se ale nedaří skrýt digitální původ těchto trikových scén. Hororové scény proto působí takovým lacinějším televizním dojmem a film i díky tomu jako záležitost vhodná spíš na VOD platformy.

Film s rozpočtem 67 milionů dolarů a nejkratší, asi devadesátiminutovou, délkou ze všech filmů X-Men série, tak doplácí na to, jakým procesem výroby prošel. Snaha odlišit se od ostatních filmů této série zasazením do hororového žánru nevyznívá dostatečně přesvědčivě, protože hororové scény vypadají poněkud odbytě.

Přihlášení se k žánru iniciačních teenagerských příběhů se povedlo především skrze lesbickou romanci, méně už se daří tvůrcům pracovat s charaktery postav a jejich rozvíjením. Hlavní představitelé přitom působí sympaticky, takže potenciál tu byl.

Slovo potenciál je možná pro to, jak dopadl výsledek klíčový. Od námětu, přes herce, žánrovou kombinaci, vše hrálo režisérovi do karet, ale vinou úprav a zásahů studia dostáváme dramaturgicky nezvládnutý tvar, na němž je vidět, že ta osobitost, o níž se Josh Boone snažil, zůstala někde na realizační cestě pohřbena. Škoda, na ten film se čekalo poměrně dlouho a výsledek těm očekáváním neodpovídá.

Noví mutanti