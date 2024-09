Novinka Disney+ Agatha za vším schovaná nemá s MCU téměř nic společného. Je to dobře

Nový seriál Agatha za vším schovaná startuje na Disney+ prvními dvěma díly. My jsme v předstihu viděli díly čtyři, takže můžeme nepatrně lépe hodnotit, co vás čeká a vysvětlit, že to, co uvidíte v prvních dvou dílech, nemá se samotnou koncepcí seriálu mnoho společného.

Čarodějnice Agatha Harkness hrála v rámci komiksového Marvelu vždy vedlejší roli. Nemá svůj vlastní komiksový sešit nebo nějak extra rozpracovaný příběh. Pro seriálové zpracování se tedy sice tvůrci nemohli opřít o nějakou rozsáhlou předlohu, ale současně se mohli odvázat a hrát bez definovaných pravidel.

Seriálová Agatha se poprvé objevila před třemi lety v rámci Wandavision, prvního seriálu Marvelu pro Disney+, který si hrál se stylizací v duchu různých generací amerických televizních seriálů. Na jeho konci Wanda alias Scarlett Witch zaklela Agathu do umělého televizního světa, kterým původně chtěla Agatha ovládnout Wandu.

No a protože v rámci seriálu Agathu tak skvěle ztvárnila Kathryn Hahn, dostala šanci Agathu rozehrát v samostatném seriálu.

Ten tak sice navazuje na děj Wandavision ze světa MCU, reálně z něj ale velmi rychle uteče a začne budovat vlastní svět postavený na magii a kouzlech. První dva díly, kterými na Disney+ vše začíná, jsou právě jen mostem mezi MCU a skutečnou podstatou seriálu.

Pokud už se vám MCU přejídá a nechcete vidět žádné další superhrdiny v utahaných seriálech, které mohly být film, u Agathy vás to nepotká. Pokud vám leze krkem děj, který se místo příběhu více soustředí na politicky korektní zastoupení, tak to Agatha taky nedělá. Svým podáním je to zcela klasický, MCU nijak nespoutaný seriál.

Hlavní postavy tvoří téměř výhradně čarodějnice putující magickou cestou zakletým světem a přirozeně tak seriál cílí více na ženské publikum. Velká část stylizace spočívá v častých výměnách kostýmů, značnou roli hraje hudba, používají se reálné kulisy bez spoléhání se na zelené pozadí nebo dnes tak oblíbený Volume s promítaným pozadím. Tato pohádková stylizace odkazující na klasické postupy pomáhá, aby seriál stál samostatně nejen dějem, ale i svým provedením.

První dva díly se jen tvoří tým hlavních postav. Stylizovaný televizní svět Wandavision, který zabírá značnou část traileru, je povedený, ale reálně v něm strávíme jen pár minut. Agatha, která přišla po střetu s Wandou o všechny své schopnosti, se rozhodne zneužít několika dalších čarodějnic a projít s nimi Stezkou, na jejímž konci se všem má dostat toho, po čem nejvíc touží. Právě tato Stezka je hlavní náplní seriálu, místem, kde se kreativně tvůrci nejvíc vyřádili. Pokud vás tedy první dva díly nenadchnou, dejte tomu šanci příští týden. A pokud si podle traileru a prvních minut myslíte, že přesně toto chcete vidět, další díly vás možná přesvědčí, že nejste cílová skupina.

Vzhledem k docela tragické reputaci MCU seriálů na Disney+ chápu, že budete k Agátě přistupovat s opatrností a bez přehnaného očekávání. Nejde o nudný nesmysl jako Tajná invaze nebo slátaninu jako She Hulk. Současně ani o vážnou kombinaci mytologie a psychologie jako Moon Knight. Agatha za vším schovaná si svůj finálový díl načasovala na americký Halloween a to asi nejvíc vysvětluje její zpracování. Magie je tu spíš hravě zábavná než děsivá. Ze začátku to možná vypadá víc na horor a pro děti ne úplně vhodný seriál, ale je to skutečně víc Halloween s písničkami a bezpečným strašením. Byť tam občas někdo umře.

Agatha za vším schovaná