Novinky na Disney+ v červnu. Nová sezóna Medvěda, seriál Ironheart, Predátor: Zabiják zabijáků, či dokument Oceán

Z vesmíru – tentokrát fiktivního – přichází také Predátor: Zabiják zabijáků. Fanoušci se z produkce FX mohou těšit na dlouho očekávanou 4. řadu seriálu Medvěd i na novinku Dospělost, nový seriál o skupině dvacátníků z New Yorku, kteří zjišťují, co to znamená dospět. V nabídce se objeví také Ironheart z dílny Marvel Television, ve které září mladá geniální vynálezkyně Riri Williamsová. A na Disney+ bude mít premiéru filmová novinka Captain America: Nový svět.

Medvěd – 4. řada

Seriál bude dostupný od 26. června

Čtvrtá řada oblíbeného a oceňovaného seriálu Medvěd z produkce FX je o jídle, rodině a šílenství každodenního shonu. Tým se snaží nejen přežít, ale i posunout restauraci Medvěd na novou úroveň. Tváří v tvář novým výzvám se musí neustále přizpůsobovat a překonávat překážky. V této řadě nejde jen o to být lepší, jde o to rozhodnout, co má skutečně smysl uchovat.

Ironheart

Tři díly budou dostupné od 25. června

V seriálu Ironheart z dílny Marvel Television, který se odehrává po událostech filmu Black Panther: Wakanda nechť žije, se střetává moderní technika s černou magií. Mladá geniální vynálezkyně Riri Williamsová (Dominique Thorne), která se touží jednou proslavit, se vrací do svého rodného Chicaga. Ve výrobě brnění je nedostižná, avšak její ambicióznost způsobí, že se zaplete s tajemným a šarmantním Parkerem Robbinsem přezdívaným „Kápě“ (Anthony Ramos).

Predátor: Zabiják zabijáků

Premiéra 6. června

Tento antologický příběh a původní animovaný akční dobrodružný film z univerza Predátora sleduje tři nejzuřivější válečníky v historii lidstva: vikingskou nájezdnici, která svého malého syna vede na krvavou výpravu za pomstou, nindžu ve feudálním Japonsku, který se v brutálním boji o nástupnictví postaví svému samurajskému bratrovi, a pilota z druhé světové války, který se vznese na oblohu, aby vyšetřil nadpozemskou hrozbu pro spojenecké síly. Všichni tito bojovníci jsou sice sami o sobě zabijáci, ale jsou jen kořistí pro svého nového protivníka – největšího zabijáka zabijáků.

Oceán s Davidem Attenboroughem

Premiéra 8. června

David Attenborough čerpá ze svých celoživotních zkušeností, aby odhalil nejúchvatnější podmořská prostředí planety Země. Ukazuje, že právě teď zažíváme největší éru objevování oceánů a zdůrazňuje jejich zásadní význam. Přestože odhaluje i největší problémy, kterým oceány čelí, jeho poselství je plné naděje – máme jedinečnou příležitost k obnově mořského života v dosud nevídaném rozsahu.

Dospělost

Seriál bude dostupný od 29. května

Dospělost je komediální seriál o skupině dvacátníků z New Yorku, kteří se snaží být „dospělými a slušnými lidmi“, i když zatím nejsou ani jedno, ani druhé. Samir, Billie, Paul Baker, Issa a Anton spolu sdílí jídlo, úzkosti a občas i zubní kartáčky. Během osmidílné řady se spolubydlící každý po svém (ne)vypořádávají s oním velkým „O“ – Odpovědností.

Kolekce Mission: Impossible

Od 1. června bude v nabídce Disney+ šest filmů z kolekce Mission: Impossible. Tedy filmy Mission: Impossible, Mission: Impossible II, Mission Impossible III, Mission: Impossible - Ghost Protocol, Mission: Impossible - Národ grázlů a Mission: Impossible - Fall Out.

Sally

17. června má premiéru dokument National Geographic. Odhalte tajemství první americké astronautky Sally Rideové.

Říkejte jí Alex

10. června mají premiéru všechny díly původního seriálu. Co je třeba k tomu, aby se z vás stala nejvlivnější podcasterka celé generace?

Výstup na Devils Thumb

13. června má premiéru speciál od National Geographic. Alex Honnold a Tommy Caldwell zdolávají legendární 2 767 m vysokou aljašskou horu.

Já, závislák

4. června mají premiéru všechny díly původního seriálu. Třicetiletý Javier Giner se dobrovolně přihlásí na odvykací léčbu.

Suspicious Minds

18. června mají premiéru všechny díly původního seriálu. Amber a Rui plánují ukrást prokletý šperk a musejí uniknout z ostrova plného nebezpečí a nástrah.

Captain America: Nový svět

Premiéra 28. května

Po setkání s nově zvoleným prezidentem USA Thaddeusem Rossem se Sam Wilson ocitne uprostřed mezinárodního incidentu. Musí odhalit příčinu nekalého celosvětového spiknutí dříve, než skutečný strůjce konfliktu způsobí, že celý svět uvidí rudě.

Zdroj: Disney+