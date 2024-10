Novinky na Disney+ v listopadu. Další řada seriálu Starej chlap, nebo Nic neříkej. Ale i hudba Johna Williamse, Beatles 64, či Tsunami. Tady jsou ukázky

Streamovací služba Disney + v listopadu přidá několik očekávaných seriálů, ale i filmů.. Jeff Bridges se vrací jako Starej chlap do Afganistánu, aby zachránil svou dceru. Seriál Neříkej nic nás zavede do Severního Irska, kde budeme sledovat kroky vedoucí k zmizení Jean McConville a co vše se může stát ve jménu víry. Pro celou rodinu je připravena druhá série oblíbeného seriálu Příšerky v rachotě nebo krátký film Skoro vánoční příběh.

Nebudou chybět ani tři unikátní dokumenty. Prvním je Beatles 64, filmoví fanoušci si naopak nenechají ujít dokument Hudba Johna Williamse, který nabídne fascinující pohled na kariéru legendárního skladatele. Navíc uplynulo 20 let od ničivé tsunami v jihovýchodní Asii, National Geographic ve čtyřdílném dokumentu zmapuje katastrofu minutu po minutě prostřednictvím svědectví přeživších.

Starej chlap

6. listopadu mají premiéru všechny díly druhé řady.

Ve druhé řadě se bývalý agent CIA Dan Chase (Jeff Bridges) a bývalý zástupce ředitele FBI Harold Harper (John Lithgow) pouštějí do své dosud nejdůležitější mise – zachránit Emily Chaseovou (Alia Shawkat), kterou unesl mocný afghánský kmenový vůdce Faraz Hamzad (Navid Negahban). Protože ji všichni tři muži považují za svou dceru, ocitá se Emily v krizi identity s hrozivými následky. Zoe McDonaldová (Amy Brenneman) podniká nečekané kroky poté, co ji Chase zatáhl do nového světa.

Nic neříkej

14. listopadu mají premiéru všechny díly první řady.

Napínavý příběh o vraždách a vzpomínkách v Severním Irsku během tamního konfliktu. Devítidílný seriál, který byl natočen podle knižní předlohy Patricka Raddena Keefea, se odehrává v rozmezí čtyř desetiletí a začíná šokujícím zmizením Jean McConville, svobodné matky deseti dětí, která byla v roce 1972 unesena ze svého domu. Tento příběh sledující několik členů Irské republikánské armády (IRA) zkoumá, do jakých extrémů jsou někteří lidé schopni zajít ve jménu svého přesvědčení, jak se hluboké rozdělení společnosti může náhle zvrhnout v ozbrojený konflikt, jaký obrovský dopad má radikální násilí na všechny účastníky a jakou emocionální a psychologickou daň si vybírá zákon mlčení.

Hudba Johna Williamse

Dokument má premiéru 1. listopadu.

Jeho nezapomenutelné skladby jsou zásadní součástí mnoha milovaných filmů naší doby. Sledujte a poslouchejte příběh Johna Williamse, jehož kariéra protíná několik desetiletí. Postřehy filmařů, hudebníků i dalších lidí, které inspiroval, doplňují vzácné záběry ze zákulisí vzniku filmové historie.

Beatles 64’

Dokument má premiéru 29. listopadu.

Martin Scorsese a David Tedeschi odhalují jedinečný moment v historii Beatles, kdy zažívali svůj hudební průlom a nečekanou slávu. Tento osobní dokument přináší vzácné zákulisní záběry natočené Davidem a Albertem Mayslesovými, které byly digitálně zrestaurovány do 4K. Nové i starší rozhovory s členy Beatles a fanoušky, jejichž životy tato éra zásadně ovlivnila.

Tsunami: Závod s časem

Všechny čtyři díly dokumentu mají premiéru 24. listopadu

Strhující příběh o historicky nejničivějším tsunami v Indickém oceánu z roku 2004. Dokusérie sleduje šíření vlny minutu po minutě, nabízí dosud nezveřejněné archivní záběry a svědectví o odvaze a přežití tváří v tvář nepředstavitelnému živlu. Dokument přináší výpovědi vědců, kteří se snažili rychle pochopit rozsah katastrofy a varovat svět, novinářů, kteří přinesli první zprávy, a záchranářů, kteří riskovali vše, aby zachránili druhé.

Tajemství čínské čtvrti

19. listopadu mají premiéru všechny díly první řady. Willis Wua uvízl ve vedlejší roli policejního seriálu a snaží se dostat do většího příběhu.

Zázračná mysl

Film má premiéru 22. listopadu. Žákyně šesté třídy trpící mozkovou obrnou dokáže, že je důležitější, co říká, než jak to říká.

American sport story: Aaron Hernandez

13. listopadu mají premiéru všechny díly první řady. Seriál mapuje vzestup a pád superhvězdy NFL Aarona Hernandeze.

Stopař

První dva díly druhé řady seriálu mají premiéru 13 listopadu. Justin Hartley se v seriálu Stopař vrací v roli Coltera Shawa.

V plamenech

První díly osmé řady má premiéru 27. listopadu. Příběhy hasičského sboru 126 v Austinu v čele s kapitánem Owenem Strandem.

Endurance

Dokument National Geographic má premiéru 3. listopadu. Velkolepý příběh ztracené lodi Endurance badatele Ernesta Shackletona a jejího hledání.

Jim Gaffigan ví co a jak

Původní komediální speciál má premiéru 22. listopadu. Jim Gaffigan si v prvním komediálním speciálu bere na paškál úplně všechno.

Gangnam B-Side

První dva díly seriálu mají premiéru 6. listopadu. Kriminální thriller o detektivovi, okresní zástupkyni a prostředníkovi, kteří hledají pohřešované osoby v Gagnamu.

Zdroj: Disney+