Nový Bluetooth reproduktor Bose SoundLink Flex má být zcela vodotěsný

Populární Bose rozšiřuje svoji nabídku přenosných Bluetooth reproduktorů o SoundLink Flex. Má jít o menší, ale odolný reproduktor – Bose uvádí odolnost dle IP67. Povrch má odolat korozi, UV záření – zkrátka i když si vezmete reproduktor do hor, či k vodě, nemá to na vzhledu zanechat stopy. Dokonce pokud spadne do vody, tak má plavat.

Co se osazení týče, tak o zvuk se stará jeden aktivní měnič a dva pasivní zářiče. Bose slibuje „bohaté a hluboký zvuk“, přičemž novinkou je technologie Bose PositionIQ, která automaticky detekuje pozici a orientaci reproduktoru a postará se, aby přednes byl stále plný a živý.

Co se připojení týče, tak SoundLink Flex si má pamatovat devět spárovaných zařízení, takže přepínání mezi zdroji zvuku je snadné. Ovládat se dá přes fyzická tlačítka, nebo přes aplikaci. Samozřejmostí je zabudovaný mikrofon a využití pro hovory, či pro přístup k hlasové asistenci. Při spárování dvou reproduktorů si pak můžete užívat stereo reprodukce. Rozměry jsou rozumné, 20 cm x 9 cm x 5 cm, váží 0,6 kg, nabíjí se přes USB-C a výdrž je 12 hodin.

Prodávat se má ve třech barvách, cena v USA je 149 USD, takže v Evropě by novinka mohla stát kolem 150 Euro.

