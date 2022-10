Nový Bose Smart Soundbar 600 míří proti Sonosu Beam. Nabídne Dolby Atmos a streamování hudby

Bose představil nový soundbar, který nese oficiální název Smart Soundbar 600. Potěší podporou prostorového 3D zvuku Dolby Atmos a také zabudovaným Chromecastem pro přímé streamování hudby přes Wi-Fi. Svými funkcemi, rozměry a cenou zjevně míří proti soundbaru Sonos Beam.

Podporuje i Apple AirPlay 2, Spotify Connect, samozřejmě je zde i možnost připojení smartphonu přes Bluetooth. Bose navíc do novinky integroval mikrofon a podporuje hlasové asistenty Amazon Alexa a Google Assistant.

Co se osazení týče, tak Smart Soundbar 600 je osazen s pěti měniči – dva boční měniče jsou orientovány do stran, středový měnič se stará o centrální dialogový kanál a nahoru do stropu míří dva fyzické měniče, které se starají o horní kanál Dolby Atmos.

Soundbar podporuje technologie Bose QuietPort a TrueSpace, který slibuje zvuk 5.1 nebo klasické stereo přepočítat na Dolby Atmos. Navíc je ale kompatibilní s bezdrátovými subwoofery a zadními efektovými reproduktory Bose, takže systém lze dále rozšířit. Co se připojení týče, tak soundbar má jeden konektor HDMI eARC a optický digitální vstup. Podporovány jsou zvukové formáty Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD a Dolby Digital Plus.

Smart Soundbar 600 poměrně kompaktní, jeho rozměry jsou jen 5,6 x 69 x 10,4 cm, udávaná hmotnost 3,13 kg. Novinka se dá už předobjednat na oficiálním webu za 549,95 Euro, což odpovídá ceně 13 500 Kč, do prodeje jde 24. října 2022 a vyrábí se jen v černé variantě.

Zdroj: Bose