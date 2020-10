Nový Chromecast dostal dálkový ovladač a androidový systém Google TV

Google na včerejší online akci ukázal dva nové mobily řady Pixel a konečně i nový Chromecast, o jehož existenci i schopnostech jsme díky četným únikům informací věděli dlouho dopředu.

Novinka se jmenuje Chromecast with Google TV a nahrazuje starší Chromecast Ultra. Je levnější (50 místo 70 dolarů), přesto má více schopností. Dřívější zařízení tohoto typu totiž sloužila čistě pro streamování a vyžadovala mobil nebo počítač, které ono streamování inicializovaly. Nový Chromecast už ale má vlastní ovladač a uvnitř upravený systém Android TV (nazvaný nově Google TV), do kterého lze doinstalovat nové aplikace. Logicky zůstává i plně kompatibilní s 6500+ aplikacemi pro Android TV.

Android TV se mění na Google TV

Standardně na Chromecastu najdeme YouTube a Netflix, obě služby mají dokonce i zvláštní tlačítka na ovladači. Přidat ale půjdou i HBO, Disney+, Peacock, Rakuten a další včetně českých. Hlavní změnou Google TV je ale přepracovaná hlavní obrazovka, která upozaďuje to, že máte nainstalovány aplikace třetích stran. Místo toho se obsah z více různých služeb objeví v jednom prostředí, bude tam fungovat univerzální vyhledávač apod. Totéž již dlouho nabízí konkurenční Apple TV nebo Amazon Fire TV.

Google přidal i záložku s živým televizním vysíláním, ta ale bude fungovat jen v USA kvůli vazbě na tamní službu YouTube TV. Co by mělo být dostupné všude ve světě, je watchlist. Pokud přímo ve vyhledávači Googlu budete zjišťovat informace o nějakém filmu nebo seriálu, kliknutím na nové tlačítko si titul přidáte do seznamu pro pozdější přehrání. Watchlist pak bude čekat doma na televizoru.

Díky integrovanému Androidu nechybí ani plný Google Assistant včetně možnosti ovládat domácí spotřebiče.

Prostředí Google TV nebude exkluzivní jen pro Chromecast. Firma tvrdí, že v příštím roce zamíří také do televizorů od Sony a k dalším partnerům, kteří dosud využívali Android TV. Jestli se však Google TV dostane i do současných zařízení, to zatím nevíme.

Chromecast with Google TV

Ale zpět k samotnému zařízení. Google zůstal věrný tradičnímu „puku“ s ocáskem. Kabel nabízí rozhraní HDMI 2.0 a rozšíření CEC, z druhé strany je pak zdířka pro USB-C. Adaptér jako obvykle chybí, výrobce přibalí jen USB-C/USB-A kabel, který půjde strčit do konektoru v televizoru.

Díky USB je možné volitelně připojit i adaptér s ethernetem, Chromecast ale samozřejmě podporuje Wi-Fi 5 (802.11ac). Novinkou je Bluetooth 4.2, přes modrozubku se připojuje dálkový ovladač s integrovaným mikrofonem pro hlasové vyhledávání a ovládání.

Chromecast with Google TV je připraven pro 4K a obraz v HDR (HDR10), nově v tomto rozlišení nabídne i 60 snímků za sekundu. Rozhraní HDMI podporuje také funkci auto low latency mode, která na kompatibilním televizoru automaticky zapne herní režim prostý postprocessingových efektů zvyšujících zpoždění. Chromecast totiž bude sloužit i pro streamované hraní přes Google Stadii, takže se nutné minimalizovat veškeré latence. Podpora Stadie nicméně dorazí až příští rok. Ne, že by nás to trápilo, když tato služba v Česku stejně neběží.

Zařízení Rozlišení Wi-Fi/BT Konektory Uvedení Chromecast 1 1080p30 802.11n (2,4 GHz) HDMI, microUSB 07/2013 Chromecast 2 1080p30 802.11ac HDMI, microUSB 09/2015 Chromecast 3 1080p60 802.11ac HDMI, microUSB 10/2018 Chromecast Audio jen zvuk 802.11ac HDMI, microUSB, audio jack, Mini Toslink 09/2015 Chromecast Ultra 2160p30, HDR 802.11ac HDMI, microUSB 11/2016 Chromecast s Google TV 2160p60, HDR 802.11ac, Bluetooth 4.2 HDMI, USB-C 09/2020

Google tají přesné specifikace. Několik uživatelů na Redditu už ale zařízení má a podělilo se o zkušenosti. Zařízení má 8GB úložiště, pro uživatele zůstává 4,4 GB. Jako čipset slouží Amlogic S905X3 se 2 GB RAM. SoC nese čtyřjádrový procesor Cortex-A55, který nabídne dvakrát vyšší výkon než ten v Chromecastu Ultra. Prostředí by tak mělo být svižnější než dřív.

Chromecast with Google TV se už začal prodávat v USA, stojí 50 dolarů. Firma dále odstartovala předobjednávky v Británii, Austrálii, Kanadě, Francii, Německu, Irsku, Itálii a Španělsku, na pultech bude 15. října. Evropská cena bohužel není tak příznivá, v eurozóně zaplatí 70 eur, tedy v přepočtu 1900 Kč. Šedý dovoz do Česka bude znamenat ještě další příplatek.