Nový čip Pentonic 800 pro TV přinese čtyři HDMI 2.1 s rozlišením 4K/165Hz, WiFi 7 a umělou inteligenci pro zpracování obrazu

Už několik let velká většina 4K HDR televizorů má čtyři HDMI vstupy, ale jen dva ve vyšší verzi HDMI 2.1. Výjimkou jsou TV od LG a Samsungu, ostatní zůstávají většinou na dvou. Vyšší verze je určena pro hráče her, a to jak konzolových, tak počítačových, pokud chtějí na TV rozlišení 4K s frekvencí 120 Hz. Nyní MediaTek oznámil svůj nový čip Pentonic 800 a nabídne ho výrobcům televizorů.

MediaTek Pentonic 800 přinese nejen čtyři HDMI 2.1 vstupy, ale také nově podporu 4K rozlišení při frekvenci 165 Hz (aktuálně většina TV nabízí 144 Hz). Vyšší frekvenci využijí ale výhradně hráči připojující své PC , neboť konzole mají limit 120 Hz.

Dalším velkým vylepšením bude o 50 % vyšší výkon AI zpracování obrazu proti stávající generaci. Technologie AI má zaručit špičkové rozlišení a vylepšení kvality obrazu, které má povýšit veškerý obsah na prémiový zážitek. Díky výkonné AI má čip přinést téměř dokonalé obnovení detailů, odstranění šumu nebo artefaktů z vysílání, či z internetových streamů. MediaTek uvádí, že jde o technologie AI-Super Resolution 3.0, AI-Contrast 2.0, AI-Picture Quality Scene Recognition 2.0+ a AI-Picture Quality Object Recognition 2.5+.

Pentonic 800 má také hardwarové dekódovací jádro pro videa a podporuje kodeky HEVC, AV1, AVS3 High Profile a VVC (H.266), což má zajistit jak HW podporu, tak úsporu energie. Z HDR formátů podporuje Dolby Vision IQ, HDR10/HLG, AHDR by Technicolor, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming a HDR Vivid. U zvuku podporuje dekódování audiokodeků Dolby Atmos MS12 v2.x, DTS:X, MPEG-H.

Nový čip MediaTek Pentonic 800 by se měl objevit v TV modelových řadách pro rok 2025.

