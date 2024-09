Nový film 28 let poté natáčí Danny Boyle na iPhone 15 Pro Max

Danny Boyle svůj tradiční filmový rukopis použil v mnoha filmech. Jeho film často poznáte i jen z několika záběrů. V roce 2001, kdy natáčel zombie film 28 dní poté, kameraman Anthony Dod Mantle použil pro natáčení MiniDV kamery. Sice i ty lepší s výměnnými objektivy, ale pořád technicky hlubokou pod schopnostmi tradičních filmových kamer.

Díky tomu ten film získal syrový autentický ráz a současně mohl kameraman dostat kameru i do pozic, kam by nemotorná velká kamera nedosáhla.

Po druhém dílu 28 týdnů poté, který režíroval už jiný režisér (Juan Carlos Fresnadillo) a natáčel jej na film, se Danny Boyle k tématu vrací filmem 28 let poté, který se zrovna natáčí.

A k překvapení tradičních filmařů zase Boyle a jeho kameraman Dod Mantle použili nezvyklé kamery. Konkrétně iPhone 15 Pro Max. V roce 2001 znamenaly MiniDV kamery hlavní způsob záznamu domácího videa, jejich horší obrazová kvalita ve filmu pro kina automaticky v divácích vytvořila pocit něčeho blízkého a autentického. Nyní použitý mobilní telefon tak můžeme vnímat podobnou optikou. Jako všeobecně vnímaný standard autentického videa.



Na uniklé fotce z natáčení najdete vpravo dole celý rig obklopující malý iPhone 15 Pro Max. Zdroj: Just Jared

Jen aby bylo jasno, film se nenatáčí tak, že by kameraman v natažené ruce zabíral mobilem rozhovor herců. iPhone 15 Pro Max doplňují držáky, obří objektivy a stativy. Podobně ostatně vznikají i keynote Applu, které mají v patičce větu "Shot on iPhone".



S touto výbavou natáčí Apple své keynote na mobilní telefon

iPhone 15 Pro přitom už umí nahrávat minimálně komprimovaná videa na připojený externí disk. Kvalita obrazu a možnosti postprodukce tak úplně špatné nebudou, ale dynamický rozsah pro noční natáčení nebo míra šumu bude jistě na horší úrovni než třeba s kamerami RED či Arri, které dnes také dokážou vypadat kompaktně a létat na dronech.

Se zachováním obrazového charakteru a podání barev ale může tady kameraman vzít samotný telefon s minimální dodatečnou výbavou a použít jej pro autentické dynamické scény bez změny celkového workflow.

I když to tedy mnozí budou brát jako marketingovou akci Applu, kterému se podařilo uplatit slavného režiséra, v případě této zombie série Danny Boyle jen použil stejný prostředek vyprávění jako před těmi víc jak dvaceti lety. Tehdy to byla hlavně miniDV kamera Canon XL-1, nyní mobilní telefon.

Film 28 let poté by měl přijít do kin v červnu 2025 a měl by se stát základem nové trilogie. Ten další díl tak třeba už natočí na aktuální iPhone 16 Pro Max.