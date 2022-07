Nový O2 TV Box nabídne hlasové ovládání, lepší funkce i podsvícený ovladač

Vylepšené funkce, hlasové ovládání a nově například i podsvícený ovladač nabídne nový O2 TV Box. Pracuje na systému AndroidTV, O2 slibuje rychlejší, intuitivní a přehledné ovládání. To vše za stejnou cenu jako doposud. Operátor O2 ho začne zákazníkům nabízet od 1. srpna, kdy také odstartuje nová komunikační kampaň s ambasadorem Petrem Čechem. Zájemci navíc ke každému zakoupenému O2 TV Boxu dostanou službu O2 TV Zlatá na měsíc zdarma.

Zásadní změny se dočkal také ovladač O2 TV Boxu. Nově budou jeho tlačítka podsvícená a připojení je přes Bluetooth, není tedy potřeba „mířit“. Potěší také saténový povrch, na kterém nejsou patrné otisky prstů.

O2 TV Box nabídne HD i 4K rozlišení, podporuje také HDR. Díky Bluetooth je možné k O2 TV Boxu připojit bezdrátová sluchátka, gamepad, klávesnici i myš, to v případě, že zákazník využije set-top box třeba pro hraní her. Android TV zase umožňuje do O2 TV Boxu stáhnout stovky aplikací včetně herních, YouTube, Spotify, HBO Max nebo i bohaté O2 Knihovny.

Potěší také integrovaný Chromecast. Do O2 TV Boxu lze také připojit harddisk nebo USB flash disk. Připojit lze pomocí LAN kabelu nebo také bezdrátově, jen prostřednictvím Wi-Fi sítě.

Cena nového O2 TV Boxu bude stejná jako u jeho předchůdce, tedy 4 140 Kč nebo 69 Kč měsíčně v případě, že se zákazník rozhodne pro splátky bez navýšení, které bude posílat v rámci svého vyúčtování. Samozřejmostí je i u nového O2 TV Boxu prodloužená záruka 5 let.

Nová kampaň s Petrem Čechem přinese O2 TV zdarma

V srpnu přichází operátor O2 s novou komunikační kampaní zaměřenou na televizi O2 TV, ve které nebude chybět ani hlavní ambasador Petr Čech. Jeden z nejúspěšnějších brankářů všech dob se tentokrát představí v trochu jiné roli – jako divák.

V rámci letní kampaně O2 TV dostane každý k nově zakoupenému O2 TV Boxu službu O2 TV Zlatá na měsíc zdarma. Díky této akci si tak zájemci mohou svůj set-top box a radost z něj užít naplno a prozkoumat vše, co O2 TV nabízí.

Pro fanoušky O2 připravilo akční nabídku předplaceného tarifu Sport Plus. Při aktivaci do konce srpna ušetří divák za celou sezonu přes 700 Kč.

Předplacený tarif Sport Plus nabízí sportovní kanály O2 TV Sport, O2 TV Fotbal, O2 TV Tenis, Premier Sport 1, Premier Sport 2, ČT sport, Nova Sport 3 a Nova Sport 4. Na těchto stanicích najdou fanoušci stovky atraktivních přenosů z FORTUNA:LIGY, hokejové extraligy, Ligy mistrů UEFA, německé Bundesligy, italské Serie A nebo také španělské La Ligy.

Vedle sportu nabízí O2 TV samozřejmě stovky dalších kanálů, možnost přehrávání až 7 dní zpětně, nahrávání pořadů, filmů a seriálů, třídění podle žánrů, tisíce filmů v O2 Videotéce nebo využití multidimenze u sportovních přenosů. O2 TV lze jednoduše spustit také v mobilních telefonech, tabletech, noteboocích a přihlásit se k ní můžete i v chytrých televizích Samsung, LG, Sony, Philips a Panasonic. To vše nejen v Česku, ale v celé EU.

Zdroj: TS