​Nový seriál režiséra Marka Najbrta je fikcí plnou autentických zážitků z pandemie

Režisér Marek Najbrt je držitelem čtyř Českých lvů, z toho dvou za seriálovou tvorbu. Právě k té přispívá posledních deset let velmi výrazně napříč žánry i formáty. Kromě oceněné politické satiry o nejznámějším českém lobbistovi Antonínu Blaníkovi a retro kriminálky Svět pod hlavou, která se stala prvním tuzemským seriálovým zástupcem na Netflixu, se podílel také na Terapii, první zahraniční adaptaci českého HBO, a na obrazovkách veřejnoprávní televize vzkřísil ve výpravném sáze Já, Mattoni legendu o prodavači vody.

Specifickou je i jeho novinka Třídní schůzka. Desetidílný seriál je výjimečný jak přípravami a průběhem natáčení, tak náročností postprodukčních prací. Ty spějí do finále a v pondělí 31. května odvysílá internetová televize Mall.tv první tři epizody.

Seriál Třídní schůzka je nejen o rodičích a učitelce jejich dětí, ale také o situacích, které se během třech lockdownů staly důvěrně známé většině uživatelů internetu. V lepším případě jim na nejrůznějších online setkáních pouze přihlíželi, v horším se stali jejich přímými aktéry.

„Je to hlavně mozaika lidských osudů na pozadí pandemie. Všichni jsme do ní nějakým způsobem přispěli, jsou tam různé fragmenty našich životních zážitků, ale zároveň je to čirá fikce, protože jde o komedii,“ říká Marek Najbrt s tím, že se se scenáristou Robertem Geislerem, producentem Milanem Kuchynkou a hercem Markem Danielem, který je autorem původního nápadu, nenechali faktograficky omezovat.

Při následných online zkouškách se tak v jednom čase a na jednom místě skutečně potkávaly online všechny postavy. Do rolí starostlivých rodičů se vžívali Václav Neužil, Kristýna Badinková Nováková, Erika Stárková, Jana Plodková, Roman Zach, Andrej Polák, Tomáš Jeřábek, Marek Daniel, Lukáš Tran, Monika Zoubková, Natálie Drabiščáková, Kamila Valůšková, David Máj a Ondřej Cihlář, babičku hrála Jana Altmannová, pubertální sestrou se stala Anna Čtvrtníčková a třídní učitelku suplovala Klára Cibulková.

„Rozhodli jsme se, že si vytvoříme trochu volnější mantinely a výrazné motivy použijeme tam, kde se nám budou hodit, aniž bychom úzkostlivě zkoumali, jestli je to na den přesně podle toho, jak to bylo v realitě,“ popisuje režisér vznik scénáře. Na něm tvůrci pracovali čtvrt roku, a proto měli s používáním komunikačních platforem bohaté zkušenosti ještě před natáčením. To pro zachování autenticity pojali jako divadelní dialog.

„To byla jedna z věcí, která mě hrozně bavila, a myslím, že i herce. Simulovali jsme situaci se vším všudy. Herci byli každý ve svém bytě a zkoušeli jsme, jak jsou dialogy funkční, a vlastně jsme scénář ještě měnili a vylepšovali. Třeba jsme si uvědomili, že není žádoucí snažit se za každou cenu o realismus, ale že je to naopak věc, která zaslouží určitou stylizaci, lehkou přeháňku, kterou jsme potom dotáhli do konce,“ upřesňuje detaily přípravné fáze. Její součástí bylo i vytvoření technologického řešení, které umožní zaznamenávat kromě jednoho hlavního záznamu také 16 obrazových stop jednotlivých účastníků třídní schůzky.

Samotné natáčení probíhalo ve dvoupodlažní vile se 16 dekoracemi a provázela ho důsledně dodržovaná hygienická opatření. „Každý herec měl svůj monitor a kameru. Na monitoru viděl všechny ostatní postavy a zároveň scénář, protože zapamatovat si tolik textu by bylo náročné. Všichni měli odposlech, ve kterém jednak slyšeli své kolegy a taky mě, když bylo potřeba do toho vstoupit. Ale většinou jsme se snažili celý zhruba desetiminutový díl natočit souvisle, takže natáčení docela odsejpalo,” pochvaluje si Najbrt, který se z placu přesunul rovnou do střižny. Tam aktuálně tráví druhý měsíc a paradoxně dohlíží na poškozování výsledků své práce. Aby byly třídní schůzky uvěřitelné, je potřeba s pomocí postprodukčních efektů vytvořit reálný dojem virtuálního prostředí se všemi chybami a výpadky spojení.

„Bavilo mě natáčení a baví mě i postprodukce. Samozřejmě všichni víme, že zábava na place, nebo ve střižně nic nezaručuje, toho jsem si vědom. Takže jsem zvědavý, jestli se tomu, co jsme během toho šílenýho lockdownu prožili a pořád ještě prožíváme, zasmějí i diváci. Věřím v úlevnou funkci komedie a humoru. Člověk by si z věcí, které ho trápí, legraci dělat měl, protože to osvobozuje,“ dodává režisér.

Nový seriál Třídní schůzka natočila pro Mall.tv společnost 38Film. Internetová televize ho začne vysílat od pondělí 31. května, kdy budou zdarma k vidění první tři epizody. Další budou následovat v týdenní periodicitě.

Třídní schůzka

Desetidílný seriál

Hrají: Klára Cibulková, Tomáš Jeřábek, Václav Neužil, Kristýna Badinková Nováková, Jana Plodková, Anna Mercedes Čtvrtníčková, Erika Stárková, Marek Daniel, David Máj, Ondřej Cihlář, Monika Zoubková, Kamila Valůšková, Natálie Drabiščáková, Roman Zach, Andrej Polák, Lukáš Tran, Jana Altmannová, Robert Geisler, Alexandr Stankov, Ondřej Bauer, Adam Kubišta

Zdroj: TS